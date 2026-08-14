Rating: cuánto midió el partido entre Rosario Central y Corinthians de la Copa Libertadores

El fútbol es una de las pocas cosas que sigue moviendo la aguja del rating dentro de una televisión abierta que viene perdiendo encendido mes a mes. Y si bien el Mundial de fútbol FIFA 2026 logró atraer muchísimo público a la pantalla chica, así como llegó se fue. Este jueves, Rosario Central y Corinthians abrieron la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 con el partido de ida en el estadio Gigante de Arroyito, que transmitió Telefe y lo arbitró el uruguayo Andrés Matonte. El Canalla fue segundo en el Grupo H de la primera etapa con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota ante Independiente del Valle de Ecuador que le costó el primer lugar, el cual se quedaron los ecuatorianos con la misma cantidad de unidades y la ventaja en el mano a mano entre sí a partir de ese triunfo. El conjunto rosarino, con Ángel Di María, llegó al cruce en un buen momento porque ganó los últimos dos encuentros que disputó en el Torneo Clausura 2026 -vs. River 1 a 0 y Aldosivi 2 a 1-, en el que marcha octavo en la zona B con siete unidades. El Timão, por su parte, lideró el Grupo E con 11 tantos gracias a tres victorias, dos empates y una derrota y relegó a Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

La transmisión comenzó con una previa pasadas las 21.15 por la pantalla de Telefe con un piso de 7,1. Con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt y la cobertura desde el campo de juego a cargo de Sofi Martínez, el primer tiempo arrancó con 6,9, segundo en la franja. Si bien los dos equipos tuvieron varios remates al arco, mucha patada y poco peligro, ninguno logró convertir goles. La primera etapa terminó con 6,1 puntos de rating.

El segundo tiempo arrancó pasadas las 22.40 con un piso de 5,6, segundo en la franja. Rosario Central tuvo varias llegadas al arco con remates errados de Gastón Ávila, Ángel Di María y Jáminton Campaz. A los 29 minutos Allan Souza recibió la segunda tarjeta amarilla, fue expulsado y Corinthians se quedó con diez jugadores. Y si bien el conjunto rosarino fue superior, el partido terminó sin goles y con 6 puntos de rating. La próxima semana tendrán la revancha en San Pablo. Cabe aclarar que el encuentro también fue transmitido por Fox Sports y parte de la audiencia se fue al cable. Esto provocó que la programación nocturna de eltrece obtuviera mayor cantidad de audiencia.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

La competencia directa del partido fue el ciclo que conduce Guido Kazcka. Es mi sueño está en las semifinales a pocos días de la gran final en el Teatro Ópera el martes 18 de este mes. 200 participantes de todo el país pasaron por la atenta mirada de Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Giménez y Joaquín Levinton para conseguir una chance para disputar el título de mejor cantante amateur del país. La gala arrancó con un piso de 6,4 puntos y, sorpresivamente, llegó a una marca máxima de 8 puntos, liderando la franja. Y si bien ha logrado números superiores, esto le bastó para ganarle a Telefe. Esta noche se lució Lucas Finocchi que interpretó “Jennifer del Estero” de los Illya Kuryaki y logró pasar a la final. Por su parte, LAM alcanzó un pico de 4,4 y Bendita llegó a los 3,4.

Mario Pergolini comenzó con un piso de 6,2 liderando la franja. Otro día perdido contó con la presencia de Marta Fort como invitada y llegó a una marca máxima de 7 puntos. La joven recordó a su padre y lanzó un palito para su hermano Felipe con la complicidad del conductor. Por su parte, BTV con todo el resumen del día de la mano de Beto Casella tuvo un pico de 3,1 y quedó tercero, mientras que Bienvenidos a Ganar, en elNueve, obtuvo 2,6. Más tarde, Pasó en América se ubicó tercero en la franja con 2 puntos y el ciclo periodístico de Viviana Canosa marcó 0,9. Por su parte, una edición especial de Pasapalabra, en horario poco habitual, con Marti Benza, Cami Jara, Nico Ferrero versus Martita Fort, Lucas Spadafora y Pablo Agustín se mantuvo en los 3 puntos. Las casualidades de la televisión grabada hicieron que la hija de Ricardo Fort compartiera pantalla en ambos canales a la vez.