Los BTS pasearon por el pasaje coreano del barrio de Flores

El furor por BTS es total. La banda surcoreana conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ya se encuentra en el país. Después de aterrizar el pasado lunes en la Argentina, los jóvenes, que se preparan para dar su primer show en el Estadio Único de La Plata este miércoles, comenzaron a recorrer algunos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, según pudo saber LA NACION, este martes fueron invitados a pasear por el barrio porteño de Flores, en particular por el Pasaje Ruperto Godoy, conocido por sus locales inspirados en la cultura coreana.

Los artistas comieron en el popular restaurante Maniko Fried Chicken, al cual ingresaron a las 17.15 y del que se retiraron alrededor de las 18 horas. Debido a que en las inmediaciones del lugar viven gran cantidad de familias coreanas, muchos padres acercaron a sus hijos a la puerta del establecimiento y al conocido pasaje para que puedan verlos en persona. Y pese a que las fotos no estaban permitidas, gran cantidad de usuarios en X comenzaron a compartir momentos de sus estrellas pop favoritas mientras disfrutaban de lo mejor de la comida asiática en Argentina.

Los integrantes de BTS en Argentina (Foto: X)

Pese a las imágenes que circularon, los integrantes de la banda de K-pop siguieron con su habitual misticismo en redes sociales, sin dejar muchos detalles de su paso por la capital porteña. Lo que sí se sabe es que, este miércoles, se trasladarán al Estadio Único de La Plata para comenzar con el primero de sus tres shows en el país.

Las fechas en la Argentina —miércoles 21, viernes 23 y sábado 24— están previstas con el mismo repertorio, duración y desarrollo escénico que los caracteriza. El tour propone un formato 360° con el escenario en el centro del estadio y su público alrededor. Con esta disposición se consigue que los cantantes tengan mayor contacto visual y cercanía con fans de todos los sectores. El montaje cuenta con cuatro pasarelas cruzadas que se extienden hacia los costados y sistemas de pantallas aéreas suspendidas para que nadie pierda detalle de las coreografías.

Los jóvenes fueron captados por fanáticos en un local gastronómico del barrio de Floresta (Foto: X)

En total, más de 150 mil personas podrán ver a sus artistas favoritos en un show único. Se espera que canten los sencillos más conocidos de su último disco, así como también algunos hits que los vieron crecer en estos 13 años de carrera.

Dónde queda el pasaje Ruperto Godoy

El pasaje Ruperto Godoy -también conocido como pasaje coreano- queda ubicado en el barrio porteño de Flores, más precisamente en la zona comercial a pocas cuadras de la Avenida Avellaneda. Este pintoresco y concurrido callejón peatonal se encuentra exactamente entre las calles Felipe Vallese y Páez, consolidándose en los últimos años como un famoso polo gastronómico y cultural conocido popularmente como un pequeño rincón o patio de comidas de la comunidad coreana en la Ciudad de Buenos Aires.