Los productores de Los Simpson confirman una pérdida importante del elenco

El actor y productor comunicó su decisión entorno al personaje que representó durante 30 años

25 de febrero de 2020 • 15:37

El actor que llevó adelante la de voz de Apu en la versión original de Los Simpson decidió dejar de representarlo de ahora en adelante. Hank Azaria, quien durante tres décadas le dio vida al inmigrante indio que en la serie se ganó el cariño del público, declaró que le llevó años de aprendizaje y reflexión llegar a tal conclusión.

Apu fue, por mucho tiempo, uno de los pocos personajes que representó a una persona india en la televisión. Por lo que si bien causó gracia y simpatía en parte del púbico, también ofendió y hasta hirió a otras personas por el tono que había elegido la serie para este personaje.

"Simplemente no se sentía bien", explicó Azaria en The New York Times ,y agregó: "Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se pensaba este personaje, simplemente no quería participar más".

Apu es el personaje de la exitosa serie que representó durante mucho tiempo a un Indio inmigrante en los Estados Unidos

En 2017, tras el estreno de un documental El problema con Apu, que analizaba y criticaba el papel que llevaba adelante el dueño de Kwik-E-Mart, tanto el actor como los directores de la serie reflexionaron y respondieron con cautela.

"Estoy perfectamente dispuesto y feliz de dejar de lado o ayudar a hacer la transición a algo nuevo", habían sido las palabras del actor de doblaje y también productor. Sin embargo, por el momento desde Los Simpson no expresaron ningún cambio en el icónico personaje.

De hecho, el único mensaje público por parte de los productores ejecutivos fue corto y limitado: "Respetamos el viaje de Hank con respecto a Apu. Hemos concedido su deseo de no representar más al personaje ".

Hank Azaria tomó decisión años después de que el personaje haya estado bajo el ojo crítico de miles de personas "no" representadas por él

Por su parte, Hank Azaria determinó: "Lo que sucedió con este personaje es una ventana a un tema importante. Es una buena manera de comenzar la conversación. Puedo ser responsable e intentar compensarlo lo mejor que pueda".