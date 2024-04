En medio de los rumores de crisis, Marcelo Tinelli dejó en claro cómo está hoy su relación con Milett Figueroa

Escuchar

A mediados de noviembre, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su relación, algo que se especulaba desde hacía mucho tiempo, a raíz de sus interacciones en la pista del Bailando 2023 (América). Si bien la pareja se mostró junta y muy enamorada, no todo sería color de rosas, porque, según trascendió, la actriz no sería recibida con brazos abiertos por las hijas de su pareja.

En las últimas semanas, en tanto, los rumores de separación resonaron con mucha fuerza, si se considera que estuvieron en continentes distintos. No obstante, ahora el conductor puso fin a cualquier tipo de especulación y mostró evidencia de que la relación sigue en pie.

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se inició en la pista del Bailando 2023

Tras confirmar el noviazgo, Milett se instaló en la Argentina. Pasaron parte del verano en Punta del Este e incluso hasta despertaron sospechas de compromiso. Recientemente, el conductor viajó a España, donde celebró su cumpleaños número 64 junto a sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo. Justamente, lo curioso fue que su pareja no estuvo presente, sino que voló a su Perú natal. Al ser consultada al respecto, durante una entrevista con el ciclo Mande quién mande (América) reveló que quería estar con él en esa fecha, pero tenía compromisos asumidos en Lima por el estreno de una película que protagoniza.

Marcelo Tinelli mostró imágenes de la cena romántica que tuvo con Milett Figueroa (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Si bien a principios de abril Tinelli aseguró que seguía de novio con Milett, los rumores e indicios de una supuesta crisis no se silenciaron. Ahora, el presentador decidió reforzar -una vez más- que su vínculo con la actriz continúa. En sus stories de Instagram compartió una foto de la cena romántica que compartieron en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires. La pareja brindó con vino tinto y degustó una selección de sushi. Ella tomó la foto, pero él la subió y la etiquetó junto al emoji de un corazón rojo.

Marcelo Tinelli evidenció que su romance con la actriz continúa (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Pero, eso no fue todo porque además el conductor subió una selfie que se tomaron antes de irse del lugar y la compartió en sus redes, a modo de agradecer al restaurante por la cena. De esta manera, Marcelo Tinelli dejó en claro que, a pesar de los rumores, su relación con Milett Figueroa continua.

Milett Figueroa aclaró cómo está su noviazgo con Marcelo Tinelli y cuál es el vínculo con sus hijas

Hace un par de días, Milett Figueroa también se pronunció sobre los rumores de crisis con Marcelo Tinelli. “Las personas competentes en la relación ya lo hablamos y dijimos que todo está bien y no hay que buscar o encontrar algo que no existe (...) cuando queramos comunicar algo lo haremos, pero nosotros estamos bien”, expresó en diálogo con LAM (América). En este sentido, también agregó: “En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse, y la verdad es que no hay ningún problema, todo está bien”.

Por otro lado, también fue consultada por el vínculo que tiene con Micaela y Candelaria - las hijas mayores de Tinelli, fruto de su relación con Soledad Aquino - con quienes, según trascendió, no tendría precisamente la mejor de las ondas. Aunque destacó que no son “mejores amigas”, algo que a ella en particular le “encantaría”, negó la existencia de un mal vínculo. “Simplemente, nos estamos conociendo. Ellas me están conociendo a mí y yo las estoy conociendo a ellas”, aseguró la actriz.