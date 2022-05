Los Simpson, capítulos prohibidos: censuras y polémicas históricas de la serie animada más famosa

Así como son muy queridos y valorados, también son criticados. Los Simpson tienen una fama que los precede y hacen valer con cada capítulo. No cualquiera puede mantenerse 33 años consecutivos al aire, ganar una infinidad de premios, predecir el futuro y ser una de las series animadas más vistas de la historia sin ganarse alguna que otra crítica. Pero, además de enojos y malas reseñas, la creación de Matt Groening también fue víctima de censura.

Varios episodios -aunque no muchos realmente- fueron prohibidos en distintos países. Algunos por tener chistes pasados de tono, otros por generar molestia luego de difíciles acontecimientos y los demás por mostrar un estereotipo que hizo enojar a más de una autoridad. Vale aclarar, sin embargo, que pese a su censura hoy están libres de toda penalización y, al menos enla Argentina, cada episodio está disponible en Star+ en su formato original.

El abuelo y el estudiante de bajas calificaciones (T10 E20)

El Comité Olímpico quiere llevar las olimpiadas a Springfield pero un chiste de Bart arruina las cosas. Como castigo, los alumnos de la primaria deben hacer voluntariado en distintas partes de la ciudad y al hijo mayor de Homero le toca el asilo de ancianos.

Los chistes del guión original pusieron a este episodio debajo de la lupa

Con esa premisa inocente nace este episodio de la décima temporada. Sin embargo, en el guion original creado por Julie Thacker, incluía varios chistes referidos a Mónica Lewinsky, exbecaria de la Casa Blanca y quien mantuvo un romance con el expresidente Bill Clinton. Por este motivo, el episodio generó descontento dentro del ala política estadounidense.

La ciudad de Nueva York contra Homero (T9 E1)

Se trata de uno los capítulos más queridos por los fanáticos que se posiciona dentro de los “mejores de la historia” de la serie. Fue el inicio de la novena temporada y sacó a la familia Simpson de Springfield para emprender un viaje a Nueva York, donde todos tienen un día de ensueño a excepción de Homero, quien vive -nuevamente- un calvario.

Este episodio fue censurado durante varios años y se volvió a emitir a partir de 2016

La mente detrás de este capítulo fue Ian Maxtone-Graham y colaboró también Bill Oakley. Ambos dos quisieron que la familia “se enfrentara a un problema típico de Manhattan” y la odisea del vehículo estacionado en la plaza entre las Torres Gemelas suponía ser una sátira de lo que vivía cualquier neoyorquino. El episodio contó con muchos detalles y fue un retrato muy cuidado de la ciudad. Se estrenó el 21 de septiembre de 1997 y se emitió hasta el 11 de septiembre de 2001. Tras el atentado, se prohibió su emisión en Estados Unidos hasta que en 2016 fue permitido nuevamente.

Una familia peligrosa (T9 E5)

Homero compra una pistola para proteger a su familia pese a que a Marge no le gusta la idea. Él promete deshacerse del arma pero al no cumplir, pone en riesgo su matrimonio.

Esta escena le valió a este capítulo ser censurado en Inglaterra

La novena temporada fue víctima de controversia por segunda vez pero, en esta ocasión, en Inglaterra. Hay una escena en la que Bart encuentra el arma y juega a a dispararle a Milhouse, motivo por el cual las autoridades británicas decidieron dejar afuera ese episodio de los permitidos para su emisión.

Papá está loco (T3 E1)

Cuando Homero va a trabajar a la planta nuclear con una camisa de color, el Sr. Burns piensa que está loco y lo ingresa a un manicomio local tras una prueba de estabilidad mental. Allí, el protagonista de la serie conoce a un hombre calvo que afirma ser el mismísimo Michael Jackson.

El capítulo está fuera de circulación

El episodio está plagado de particularidades. El cantante sí formo parte de las grabaciones y prestó su voz para doblar a su personaje, pero lo hizo bajo el seudónimo “John Jay Smith”.

Sin embargo, él no cantó en la serie ya que por contrato con la discográfica no podía hacerlo; en su lugar, prestó la voz el cantante Kipp Lennon aunque fue el propio Jackson el que compuso la canción “Lista, It’s Your Birthday”. En 2019, luego de las reiteradas denuncias de abuso sexual contra el rey del pop, el episodio fue retirado de circulación. Este, a diferencia de todos los demás de la lista, no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

Treinta minutos sobre Tokio (T10 E23)

Los Simpson viajan a Japón para vivir una experiencia nueva y empaparse de su cultura. Sin embargo, una serie de contratiempos los lleva a perder el vuelo de regreso y tener que someterse a un difícil reality de la TV para conseguir pasajes.

Japón censuró este episodio por cómo retrata a sus medios de comunicación

El capítulo no cayó bien en Japón dado que el país no vio de buena manera la forma en la que la serie retrató a sus medios de comunicación. Con ese argumento, las autoridades del país nipón prohibieron la emisión del episodio.