Luciana Rubinska y su historia de amor con un hombre 13 años menor que ella: “Me lo cruzaba en los pasillos”

Luciana Rubinska abrió las puertas de su vida personal y compartió detalles sobre su vínculo afectivo con Juan Capurso, un productor audiovisual 13 años menor que ella. La pareja construyó una relación sólida que ya suma cinco años de convivencia y compañerismo constante. A través de distintas intervenciones en medios de comunicación y programas de televisión, la conductora relató los inicios del romance, las dinámicas cotidianas del hogar y sus reflexiones sobre la brecha generacional entre ambos.

El escenario donde nació el flechazo de la pareja tuvo como epicentro el ámbito laboral compartido: ambos coincidían con frecuencia en las instalaciones de ESPN, donde realizaban sus tareas diarias. Luciana reveló que observaba a Juan mientras él caminaba por los sectores comunes de la empresa. “Me lo cruzaba en los pasillos”, recordó la comunicadora sobre aquel periodo inicial donde la atracción crecía día tras día. A pesar del interés recíproco, la interacción inicial permanecía en el plano profesional y formal de dos colegas de trabajo.

Luciana Rubinska contó que su vínculo con Juan Capurso comenzó gracias a su trabajo en ESPN Instagram (@lucianarubinska)

La chispa definitiva requirió una decisión clara y firme, por lo que Rubinska tomó la iniciativa para transformar esa simpatía pasillera en un vínculo concreto fuera de las cámaras y los micrófonos. La periodista buscó el perfil de Capurso en Instagram, lo comenzó a seguir y le dio “Me gusta” a una de sus publicaciones. Ese gesto digital funcionó como el catalizador necesario para iniciar conversaciones directas y coordinar un encuentro cara a cara sin intermediarios ni compañeros alrededor.

Un punto de encuentro fundamental para la consolidación de la pareja residió en la pasión compartida por la música. Juan Capurso combina su labor de producción con el gusto por los instrumentos musicales. Durante las primeras citas, las sesiones de ensayo e improvisación musical ocuparon un lugar central en sus rutinas. Luciana apreció esa faceta artística de su compañero desde el primer momento. El intercambio de gustos musicales fortaleció la complicidad mutua y permitió que la relación avanzara con suma fluidez hacia una etapa de mayor compromiso emocional.

Luciana Rubinska y Juan Capurso comparten la pasión por la música

La diferencia de edad de 13 años representó un aspecto relevante al principio de la historia, aunque nunca derivó en un obstáculo insuperable. Rubinska admitió que existieron ciertas aprensiones iniciales relacionadas con los prejuicios sociales sobre las parejas donde la mujer supera en años al hombre. Sin embargo, la madurez personal de ambos y la profunda compatibilidad de caracteres disiparon cualquier duda con rapidez: “A mí me duró poco el prejuicio”. La pareja descubrió una sintonía auténtica que dejó en segundo plano la fecha de nacimiento de cada uno.

Durante una reciente participación en el célebre programa PH, Podemos Hablar (Telefe), Rubinska aportó frescura y espontaneidad al debate sobre las relaciones sentimentales modernas. En el estudio de televisión, la periodista lanzó una frase humorística que generó risas e impacto entre los presentes: “Le tomé todo el colágeno”. Con esa expresión desenfadada y sincera, la periodista desdramatizó las miradas ajenas sobre la brecha etaria y reafirmó la vitalidad que caracteriza su vínculo cotidiano.

Rubinska y Capurso compartieron muchos viajes por el mundo desde que están juntos Instagram (@juancapurso)

“Él no tiene hijos, y por el momento no quiere tenerlos tampoco, y quiere mucho a mis hijos desde el lugar que le toca ocupar y del lugar que él también quiso, con total libertad”, agregó con respecto a la intimidad de la pareja. Luego, tras una intervención de la periodista Mónica Gutiérrez, decidió terminar el tema con una frase terminante: “No hay edad para el amor”.

A lo largo de estos cinco años de amor, Luciana Rubinska y Juan Capurso demostraron que la complicidad laboral puede derivar en un proyecto sentimental duradero y feliz. La historia que inició con miradas discretas en los pasillos de un canal de televisión hoy se consolida como una unión basada en el afecto sincero, el respeto mutuo, la empatía y la alegría compartida en cada etapa de sus vidas.