El sentido mensaje de Luciana Rubinska para Emiliano Pinsón tras la decisión que tomó para luchar contra el Parkinson

Tras ser diagnosticado con Parkinson, Emiliano Pinsón está próximo a viajar a España para continuar tratando su enfermedad. Este fin de semana, tuvo una despedida con sus amigos y colegas, quienes le dedicaron sentidas palabras de aliento y apoyo. Uno de los mensajes más sentidos fue el de Luciana Rubinska. La periodista compartió un profundo y reflexivo posteo en Instagram que emocionó a más de uno.

“No te quería soltar. Pasaron unos días y todavía me dura la emoción. Necesitaba que transcurrieran algunas horas para intentar poner en palabras tantos sentimientos que afloraron en ese hermoso encuentro lleno de amor”, expresó Rubinska en Instagram. “Te vas para volver, con la esperanza de arrancar el tratamiento que ayude a detener el maldito Parkinson”, continuó.

El emotivo mensaje de Rubinska para Pinsón (Foto: Instagram @lucianarubinska)

“Todavía recuerdo cuando me contaste el día que te lo confirmaron. Lloramos, como tantos otros días. El tiempo fue un enemigo y vos, como dijiste, no estabas preparado. Te caíste y te levantaste. Empezaron tus dolores internos, la medicación, el tratamiento, el dolor de lo que ya no podés hacer y la rigidez. Pero sos un guerrero y no te van a voltear tan fácil. Hay algo, Emi, que la enfermedad no logró borrarte, tu amor a la vida, tu sentido del humor y la capacidad para escuchar al otro, aunque ese otro cuente banalidades intrascendentes", expresó la comunicadora.

En esta misma línea siguió: “Yo sé que te lo dije, pero quiero escribirlo. Sos un gran amigo y te quiero mucho. Hago un poquito de fuerza todos los días para que funcione esa medicina y puedas volver a jugar ese partido de que tanto extrañás. Mientras escribo me tiento sola de todo lo que nos reímos juntos a lo largo de estos años. Si supieran lo gratificante que fue ser tu compañera de trabajo y compartir el día a día. Mi dejador serial. Creo que sé de memoria cada historia y te pediría que me vuelvas a contar algunas anécdotas para reírme, otra vez, hasta no aguantar las lágrimas y las cosquillas en la panza".

"Sos un guerrero y no te van a voltear tan fácil. Hay algo, Emi, que la enfermedad no logró borrarte, tu amor a la vida, tu sentido del humor y la capacidad para escuchar al otro", escribió Rubinska (Foto: Instagram @lucianarubinska)

“Gracias amigo por dejarme ser parte de tu vida. Es tu lucha, pero acá estamos y estaremos siempre los que nunca te dejaremos caminar solo. You will never walk alone, my friend. I love you (Nunca caminarás solo, amigo mío. Te quiero)“, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias imágenes. Varias de una reunión que organizó Pinsón con sus amigos para despedirse antes de viajar a España, incluida una de ambos dándose un profundo y sentido abrazo, y otras de los momentos que compartieron juntos en la televisión.

Emiliano Pinsón organizó un almuerzo para despedirse de sus amigos antes de irse a España (Foto: Instagram @lucianarubinska)

La respuesta de Pinsón no se hizo esperar. El periodista le agradeció públicamente a su colega por sus palabras. “¿Cómo voy a bajar los brazos con los amigos que tengo? Cuando alguien me dice ‘pobre Emiliano’, respondo: ‘Tengo una vida preciosa, con amigos que me quieren y lo demuestran, que me cuidan como hermanos mayores. Soy rico ... porque vos sos de mis personas favoritas“, expresó.

En enero, el periodista deportivo contó en redes sociales de D Sports Radio que fue aprobado para hacer una prueba en un hospital de España. “La clínica está con un protocolo de una experimentación que tiene que ver con una vacuna, con un tratamiento con el Parkinson, con la patología exacta que tengo yo, que es particular. Mi Parkinson se llama típico con una atrofia multisistémica. No es común, no es habitual porque nace en el cerebelo y no en el cerebro y yo no sabía nada", explicó.

Dijo que había un laboratorio que puso a prueba un tratamiento. “Hay un 80 por ciento de positividad en esa Fase 1, ahora hay una Fase 2 experimental y hay una clínica de la Universidad de Pamplona que la toma”, indicó. Se comunicó con ellos, les mandó el material y le respondieron que podría ser un candidato y que como él tenía previsto ir a Europa, iban a revisarlo.

Emiliano Pinsón dio detalles del tratamiento que realizará en España

Recientemente, en tanto, reveló que efectivamente realizará el tratamiento en la ciudad de Pamplona. Viajará el 31 de mayo y aunque tiene pasajes por tres meses, es probable que deba cambiarlo, puesto que según explicó, si todo va bien deberá quedarse un año.