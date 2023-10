escuchar

Luis Brandoni es un prestigioso actor, muy serio, que habla poquísimo de su intimidad y mucho menos de sus amores, pero de vez en cuando se atreve y da detalles de sus parejas. Desde hace algunos años está en pareja con Saula Benavente, productora, guionista y directora audiovisual e hija del pintor Saulo Benavente. Durante la cuarentena, el actor contó: “Pasé la cuarentena en mi casa, con algunas visitas a mi novia, que vive en su casa”. Y luego aclaró: “Tengo novia, sí. No convivimos porque ella tiene su hijo y cada uno tienen sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo sobre todo porque evitamos el desgaste de la convivencia . Entonces queda el amor y el afecto, uno se extraña, se habla por teléfono varias veces al día. Sé cómo es su vida y ella cómo es la mía. Estamos muy felices”.

Brandoni y su novia están juntos desde hace siete años y desde el inicio la relación estuvo planteada como noviazgo y sin convivencia. Él vive en Retiro y ella en Palermo y van y vienen alguna vez en la semana, pero especialmente los fines de semana. “Estamos de novios, cada uno en su casa. Estoy muy feliz con Saula. Yo vivo en un departamento y ella en una casa con su hijo y tiene perros y ocho tortugas que no se oyen, salvo cuando copulan. Confieso que no tengo deudas en el amor”, contó en un programa de radio, hace apenas unos años.

Se conocieron por amigos en común y la diferencia de edad es grande: él le lleva 40 años. Sin embargo, para ninguno de los dos eso es un problema y disfrutan de la relación sin escuchar opiniones ni censurarse lo que sienten.

Marta Bianchi, un gran amor

Marta Bianchi estuvo casada con Luis Brandoni por 33 años y 5 años de novia Mauro V. Rizzi

Durante 38 años, Brandoni estuvo en pareja con la también actriz Marta Bianchi. En un programa de Alejandro Fantino contó: “Me casé muy joven, a los 23 años, y mi hija nació cuando yo todavía tenía 23 años. Estuve 33 años casado con Marta, más cinco de novio y son un total de 38 años de mi vida. Fue un gran amor y la consecuencia que son mis hijas, Florencia y Micaela, mis nietos, Olivia, Catalina, Macarena y Tomás, y ellos me hacen sentir que he pasado por esta vida... Yo soy de la idea que se puede seguir amando a una persona con la que ya no estás, amando desde otro lugar, no tiene que ver con la sexualidad”. Y cuando Fantino le preguntó si se ama solamente una vez en la vida o varias, el actor respondió: “No puedo dar una formulación muy precisa sobre eso”.

En esos años compartidos, Brandoni y Bianchi vivieron momentos felices y también muy difíciles porque debieron exiliarse en México en 1974 por las amenazas de la Triple A. Sin embargo, volvieron a los diez meses y decidieron hacer teatro: la obra se llamaba Segundo tiempo y él la protagonizaba junto a Marta Bianchi y Chela Ruiz, pero una noche esperaron a la pareja a la salida del teatro, los detuvieron y estuvieron secuestrados un par de días; fueron liberados gracias a la intervención de un amigo pero, de todos modos, decidieron quedarse en el país.

Brandoni y Bianchi trabajaron juntos en muchas ficciones y todavía hoy se recuerdan éxitos como la película Made in Argentina y luego la obra de teatro Made in Lanús. En más de una oportunidad contaron que disfrutaron de trabajar juntos y hoy tienen una buena relación y suelen pasar cumpleaños y fiestas juntos, con sus hijas y nietos.

Mónica López: romance y negocios

A principios de 2000, Luis Brandoni conoció a Mónica López, 28 años menor que él. Ellos tampoco repararon en la diferencia de edad y se enamoraron. El primer encuentro fue en una temporada en Mar del Plata, en donde él estaba protagonizando una obra de teatro y ella acompañaba a sus amigos Carlos Rottemberg y Linda Peretz, celestinos de la pareja. Se casaron en 2007, luego de siete años de noviazgo. Hubo ceremonia en el Registro Civil de la calle Uruguay, en CABA, y una gran fiesta en el San Juan Tenis Club con muchos invitados, entre ellos Guillermo Francella, Emilio Disi, Hugo Arana, Pepe Eliaschev, Jorge Luz, Walter Santana, Daniel Miglioranza, Raúl Alfonsín, Osvaldo Miranda, Daniel Rabinovich y Rottemberg que fue uno de los testigos de la boda.

Mónica era productora en ese entonces y además del amor, los unieron los negocios porque eran socios de una empresa dedicada a organizar, producir, coordinar, realizar, poner en escena, explotar directa o indirectamente obras en el ámbito teatral, radial, televisivo y cinematográfico. La relación duró 9 años en total y se divorciaron en 2010.

Brandoni tuvo más amores, algunos blanqueados y otros no . En 2011, por ejemplo, fue al estreno del unitario El hombre de tu vida junto a una hermosa mujer de nombre Paula, más joven que él y de profesión psicóloga, pero no volvieron a mostrarse juntos.