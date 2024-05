Mirtha Legrand recordó su casamiento y se sumó a los chistes sobre su edad: “Mis padrinos fueron Mariano Moreno y Sarmiento”

Escuchar

Con una chiste ocurrente e inesperado, Mirtha Legrand hizo el sábado por la noche que sus invitados largaran una carcajada. La gran diva de la televisión argentina se sumó a los chistes sobre su edad y soltó un hilarante comentario al recordar su casamiento con Daniel Tinayre. Además, reveló que aún con 97 años le encanta salir de noche y se definió como un “ave nocturna”.

En una divertida velada que compartió con el conductor Darío Barassi, los actores Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, el humorista Yayo Guridi y el doctor en bioquímica Jorge Geffner, Mirtha Legrand recordó uno de los momentos más importantes de su vida. Todo comenzó cuando Yayo le preguntó si no se animaba a hacer teatro. “No”, respondió segura la conductora. “¿No tenés ganas? ¿No te pica?”, insistió el invitado, pero la Chiqui se mantuvo fiel a su postura. Incluso cuando Menahem la intentó convencer por el lado del unipersonal. “Contar anécdotas. Eso sería divino”, aseguró. “Yo no quiero trabajar más. Me gusta esto que hago, una vez por semana, tranquilo. Nos va muy bien, entonces me da placer”, explicó.

De inmediato, Legrand compartió un dato personal para el que no hizo introducción alguna. “Mañana es mi aniversario de casamiento”, disparó. “No sé qué número de aniversario es, pero me casé en el 46″, siguió, y con un gesto serio, les dijo a sus invitados: “ Mis padrinos fueron Mariano Moreno y Sarmiento ”. Luego de las risas generalizadas, la diva se tentó. “Yo me aplaudo mis chistes”, remató el momento de humor mientras todos le pedían que haga teatro y cuente esas historias.

Legrand recordó que cuando unió su destino al de Tinayre tenía 19 años y que siempre va a la iglesia donde se casó, en Barrio Parque, y al lugar en donde funcionó el registro civil. “Una tontería. Me paro en el auto, miro y recuerdo. Yo soy muy nostalgiosa (SIC). Me gusta recordar mi pasado. Además es un día muy especial. Me casé el mismo día, por civil y por iglesia”, sorprendió.

Mirtha Legrand, el día de su casamiento, en 1946, en la iglesia San Martín de Tours

Mirtha Legrand bailando con Daniel Tinayre

Un “ave nocturna”

Mientras Darío Barassi hablaba de su actualidad como conductor, Mirtha lo interrumpió para decirle que lo había visto en el teatro con Verónica Llinás y que lo encontró “muy gracioso”. “Vas a ver todo, Mirtha. Cómo te gusta ir al teatro”, destacó el actor sorprendido. “Me encanta. Me gusta muchísimo. A mi me gusta salir de noche. Después ir a comer. Soy ave nocturna”, reconoció.

“¿Te levantás temprano?”, quiso saber Aruzzi. “No, tardísimo”, confesó la conductora, y continuó dando detalles de su rutina diaria. “Me acuesto a las cuatro”, explicó, aunque luego aclaró que a esa hora está en la cama pero se dedica a leer los diarios a fondo, a ver televisión y a terminar algún libro de actualidad. “Me gusta la noche, nadie me molesta, nadie me llama por teléfono”, destacó.

Si bien durante el programa abundaron las risas, La noche de Mirtha Legrand comenzó con un momento muy emotivo: la Chiqui se tomó un momento luego de su clásica presentación para recordar a Luis María Serra, compositor de la cortina de sus clásicos almuerzos y de la banda sonora de muchas de las más emblemáticas películas argentinas.

El adiós a Luis María Serra

“Tengo una noticia muy triste para decirles”, arrancó, ya sentada en su escritorio, y con la voz tomada, leyó. “Murió Luis María Serra. Gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años. Emperatriz se llama”, compartió con los ojos llenos de lágrimas. “Además, compuso la música de películas argentinas muy importantes como La Mary, Camila y Juan Moreira, entre tantas otras. Le mando mis condolencias a su familia, y para él un beso al cielo. Era una gran persona”, dijo, mirando hacia arriba.

Hace un tiempo, el propio Serra contó cómo surgió la famosa canción de Mirtha. “Luego de hacer la música de la película La Mary, Daniel Tinayre, su director, que había quedado muy contento con ese trabajo, me pidió que compusiera la nueva cortina musical del programa de Mirtha Legrand”, le dijo el compositor a LA NACION unos años atrás. “Como me había enamorado de la música del trompetista Jean-Claude Borelly, compuse algo que tuviera un gran protagonismo de ese instrumento y para grabar llamé al mejor trompetista del Teatro Colón”, recordaba en esa entrevista, además de subrayar el pedido concreto que había recibido por parte del realizador: “Haceme algo imperial, como para una reina”.

Mirtha despidió en su programa a Luis María Serra Alejandro Guyot

