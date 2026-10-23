Mariana Marx se cansó y habló de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Yo caí en la volteada, pero nada qué ver, con la que fue infiel fue con Lynch”

A horas de que Julieta Prandi rompiera el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega, se filtraron más detalles de los motivos que habrían llevado a la modelo a alejarse definitivamente de su ahora exmarido a tan solo 27 días de casarse. La información fue revelada por Santiago Riva Roy en Bondi TV después de haberse comunicado con Mariana Marx, una de las mujeres señaladas como “tercera en discordia”.

Mariana es la mejor amiga de Ana Paula Dutil, la primera esposa de Emanuel Ortega, y quien habría tenido el primer enfrentamiento con Prandi a principios de año. “Marx me dice que estuvo en marzo en el estudio. ‘Yo caí en la volteada, pero nada que ver. Con la que fue infiel fue con Lynch’. Y yo le digo: ‘Pero, ¿te consta?’. Y según ella, dice que sí. Que estuvo", reconstruyó el periodista, para revelar que Josefina Lynch sería la amante de Emanuel.

Mariana Marx, la mujer señalada como la tercera en discordia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, reveló quién sería la amante del músico

Además, Mariana Marx remarcó que las escenas de celos de Julieta Prandi serían por su desconfianza con Emanuel y que incluso ella misma las vivió en persona. “Después me confirma lo que contó en SQP. Me lo vuelve a contar. De que Julieta Prandi le habló de mala manera, la encaró en marzo y le dijo: ‘¡A ver qué están grabando! ¡A ver, leeme! ¡Leeme de qué escribís!’. Y ella, asustada, le empezó a leer para que vea que estaban grabando un audiolibro. Y Prandi le dijo: ‘Ay, cuánta tragedia’. Y entonces ella le contestó: ‘¿Y vos, tu vida, tu historia?’. Fue un momento muy tenso entre ambas“, recordó el periodista sobre el tenso momento.

Por último, el periodista dio a conocer que se comunicó con Josefina Lynch para darle el derecho a réplica, pero lejos de querer desmentir los rumores, se negó a dar más declaraciones al respecto. “Además, la señorita Lynch, cuando lo hablamos, no me lo desmiente. Le dije: ‘Vení y te cantás una nueva session y te preguntamos muy por arriba lo de Ema, pero no quiso’”, aseguró el panelista.

Josefina Lynch, la tercera en discordia Gentileza

Rápidamente, la noticia se volvió viral en redes sociales, donde cientos de personas se pusieron del lado de Julieta Prandi. “Y si, siempre la loca es una hasta que sale todo a la luz”, “Mi teoría es que el tipo era un pirata, pero le prometió cambiar y se casaron. El tipo la volvió a cag*r y ahí lo dejó” y “Y después se hacía el pobrecito. Son de manual”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.