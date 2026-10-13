Quién es Mariana, la mujer de la que Julieta Prandi habría estado celosa

Julieta Prandi sorprendió a sus seguidores en la tarde del pasado lunes al compartir un posteo en sus historias de Instagram para confirmar su separación de Emanuel Ortega. Tras estas declaraciones, que llegaron como un bombazo de agua fría, a tan solo 27 días de su casamiento, se filtró que los motivos que llevaron a esta ruptura fueron una infidelidad por parte del reconocido músico.

La tercera en discordia sería Mariana Marx, una íntima amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega. “Ella vive con Ana Paula en una casa en Barrio Parque. Ella es la dueña de esta casa y viven juntas”, reveló Paula Varela en la pantalla de Intrusos (América TV), sobre la cercanía de ambas mujeres.

Aunque Mariana no es una persona muy conocida en los medios de comunicación, posee un muy buen vínculo con muchos famosos. Uno de ellos, Benjamín Vicuña, a quien le habría alquilado un tiempo su vivienda y surgieron en su momento gran cantidad de rumores de romance. “La casa de Barrio Parque donde vive Mariana con Ana Paula es la casa que alquilaba Benjamín Vicuña. Ella es la dueña. Y a Benjamín le caía bien Mariana...”, explicó Varela sobre el entramado de conexiones con famosos que tendría la mujer.

Mariana Marx, la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Foto: Instagram @lamarx3333)

Mariana Marx es conocida por la publicación de dos libros, La risa más triste y Nuestra sangre nazi. La razón por la que se habría puesto en contacto con Emanuel, desatando la ira de Julieta, habría sido porque quería generar un audiolibro de una de sus obras. Este audiolibro fue grabado en el estudio del músico, donde habrían pasado mucho tiempo a solas.

Al enterarse de estos encuentros, según la información difundida por Intrusos, la actriz decidió irrumpir en el estudio de grabación y enfrentarlos a ambos. “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, ¿qué está pasando, Emanuel?”, los enfrentó a ambos.

Mariana, por el momento, decidió poner sus redes sociales en privado y son muy pocas las imágenes que se conocen sobre su persona.

Mariana es conocida por la publicación de dos novelas (Foto: Instagram @casassaylorenzo)

Julieta Prandi se habría arrepentido del posteo que realizó

A 24 horas de hacer pública su separación, Julieta Prandi habría recapacitado en todo lo sucedido el fin de semana y estaría muy arrepentida del mensaje que lanzó en Instagram personal. “Todo esto pasó este fin de semana. Detonó con este audio y con la situación de que esta chica vaya al estudio a grabar. Lo que me cuentan es que Julieta estaría arrepentida de la situación. Ahora, qué es lo que va a decidir a futuro, no lo sabemos”, sumó Daniel Ambrosino.