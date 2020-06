Luego de la polémica frase de Chiche Gelblung, Iúdica salió al cruce del panelista de Polémica en el bar Crédito: Instagram

19 de junio de 2020 • 13:15

Chiche Gelblung se refirió a la pandemia de coronavirus en Polémica en el bar y sus dichos provocaron un picante cruce con Mariano Iúdica . El programa se estaba ocupando de las cifras de fallecimientos por Covid-19 en Argentina, cuando una particular reflexión del panelista cambió el tono de la conversación.

Primero, Gelblung comenzó a hablar de las pérdidas económicas desde que el virus llegó al país, por lo que el conductor subrayó el aspecto humano más doloroso de la pandemia. "¡Cómo no van a ser un costo las vidas humanas!", sostuvo Iúdica, "Es una guerra", retrucó Gelblung. "El Presidente lo planteó así y en una guerra hay bajas. Las tenés que calcular, desgraciadamente".

Luego de asegurar que "en una guerra hay bajas", Chiche Gelblung protagonizó un tenso cruzo con Mariano Iúdica por los fallecidos a causa del covid-19

Iúdica, que no estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Gelblung, elevó el tono de la conversación. "En una guerra no tenés los boliches abiertos, ni las peluquerías. Entonces, ponete de acuerdo, Chiche", lo desafió. "Lamento corregirte", insistió Chiche. "Yo cubrí guerras en el Líbano. Se cagaban a tiros a las ocho de la mañana y a las nueve estaban abriendo los bancos".

El conductor insistió en la necesidad de no comparar la pandemia con el contexto bélico. "Son guerras eternas esas. No me pongas esos ejemplos", dijo, algo irritado. "Para mí no es una guerra, es una pandemia jodida", continuó Gelblung. Con la intención de distinguir lo que ocurrió en otros países de lo que pasó en Argentina, Iúdica insistió. "¿Para Italia no fue una guerra? Tienen 40 lucas de muertos".