Eva De Dominici cumplió años en Italia y sopló las velitas con Andy Garcia y Toni Colette, compañeros de elenco en su nueva película

“ Ayer cumplí 29, mi número de la suerte. Han sido días especiales para mí. Gracias por un año más ”, escribió Eva De Dominici en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos que retratan sus días en Italia, donde se encuentra filmando la comedia romántica Under The Stars. De hecho, la galería incluye el momento en que la artista argentina es sorprendida durante un almuerzo con una torta de cumpleaños, y sopla las velitas frente a parte del equipo del film, que incluye a los actores Andy Garcia y Toni Colette, y la directora Michelle Danner.

Laura Esquivel, Gastón Dalmau, Natalia Oreiro, Celeste Cid, Sebastián Estevanez, Sabrina Garciarena y María Carámbula son algunas de las figuras que comentaron el posteo de De Dominici con salutaciones de cumpleaños y buenos deseos, del mismo modo que lo hicieron Zoe Saldaña y Penélope Cruz, su cuñada. La ex Patito Feo decidió mudarse a Los Ángeles en 2018, donde vive junto a su pareja, el productor musical Eduardo Cruz, y su hijo en común Cairo, de 4 años.

“Under the Stars es una comedia romántica divertida y sincera sobre el amor, la pasión y la belleza con un elenco brillante que incluye a Toni Collette, Andy García, Alex Pettyfer y Eva De Dominici. Ambientada en el bullicio de Londres y la serenidad de Puglia, Michelle Danner es la directora ideal para dar vida a la maravillosa historia de Victoria Vinuesa”, anunció la productora Pia Patatian sobre la película. Rob Estes, Jessica Michel Serfaty y Chiara Iezzi también forman parte del elenco.

Según la sinopsis, el argumento del film sigue a “un novelista romántico atrapado en una relación sin pasión que, cuando viaja a Italia en busca de inspiración, encuentra inesperadamente a la chica de sus sueños”.

Eva De Dominici junto a su familia y su marido, el productor musical Eduardo Cruz

“Hoy fue mi tercer día de rodaje para una nueva peli en la bella Puglia con mis ídolos absolutos (es un elenco hermoso). Como ítalo-argentina, interpretar a una chica italiana acá… Los nonnos se pusieron las pilas”, había escrito De Dominici el 10 de abril en sus redes sociales, dando pistas de que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto. Con un look muy primaveral, en la foto que acompañaba el posteo se la podía ver junto al pequeño Cairo.

Luego de conseguir un papel en la película The Soviet Sleep Experiment (2019), la actriz argentina tuvo la posibilidad de trabajar junto a Bruce Willis en el film de ciencia ficción Cosmic Sin (2020) y de tener un rol protagónico en la serie The Cleaning Lady, que acaba de estrenar su tercera temporada y se encuentra disponible en Max.

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas”, le contó De Dominici a la revista ¡Hola! Argentina, a comienzos de este año, a propósito del estreno de la película The Uninvited. “Cuando mi hijo Cairo no tenía ni siquiera un mes de vida, yo estaba desesperada por mostrarle al mundo que todavía podía funcionar como actriz, que no sólo iba a ser madre. Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran. Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme”.

Eva De Dominici

Según contó hace algún tiempo, el apoyo de su familia política fue fundamental para poder asentarse en un país extranjero. “La familia de Edu es genial. Me llevo muy bien con ellos y me caen muy bien como personas. Y particularmente a Penélope y a Javier [Bardem] los admiro mucho, además, como actores, como profesionales. Son personas muy generosas y lo valoro mucho. (...) Penélope es una actriz increíble. La verdad es que conmigo siempre fue una persona muy abierta e integradora, por eso nunca la vi desde ese lugar... Siempre quiere conciliar, tiene buena onda... Con Edu se dio todo bastante rápido y fácil. También me llevo muy bien con su mamá, Encarna, que es un personaje increíble y una madraza”, decía en 2022, en una entrevista radial.

