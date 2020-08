El conductor de Polémica en el Bar explicó porqué borró los tuits que hablaban sobre el contagio de dos amigos Crédito: AmericaTV

Ayer, durante la marcha en contra del Gobierno que se desarrolló en todo el país, el conductor de Polémica en el Bar, Mariano Iudica, tuiteó en su cuenta personal sobre dos amigos que después de subestimar al coronavirus terminaron internados y en grave estado. Además, destacó que ellos iban a ir a la marcha, pero luego borró los tuits.

En la última edición del programa, el conductor intentó explicar mejor sus últimas publicaciones. "Tengo dos grandes amigos muy complicados de salud. Ellos dos son de los que no les importaban nada, y decían 'eh, yo hago asado en el fondo a mí no me importa' y ahora muy complicados, y la familia desesperada. Ellos iban a ir a la marcha".

En relación a los tuits que decidió borrar, explicó: "No sabía si borrarlo o no, y mi hija me decía,y es verdad, que no quiero alimentar la grieta. No quiero. ¿Querés ir a manifestar?, andá. ¿No querés?, no vayas. Pero mi amigo, que era un bardo, está ahora con el respirador". Además, reforzó lo "insoportable" que resulta la grieta en las redes. "No importa lo que digas, es 'ah callate puto gorila' o 'ah sos re k'. Es impresionante como te toma la grieta".

Además, el conductor contó lo que le pasó en su casa por el cumpleaños de su hijo. "Me pasó que mi hijo invitó a dos amigos a comer a tres metros de distancia cada uno en el fondo de casa, y yo me fui arriba. Con pelea con Romina de por medio. Estoy cagado groso".