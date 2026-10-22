Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la noche

Este miércoles se celebró la entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2026 en el Goldencenter Eventos de Parque Norte. La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), que distinguió a los mejores profesionales de la radio durante la temporada 2025/26. La conducción estuvo a cargo de Luis Novaresio y Luciana Rubinska.

María O’Donnell Martín Fierro Oro Aptra

Entre las diferentes distinciones, la organización, a cargo de Luis Ventura, decidió que el oro se unifique entre la AM y FM, y la ganadora del mismo fue María O’Donnell.

La emoción de María O'Donnell al ganar el Martín Fierro de oro

“Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”, expresó, emocionada, la periodista.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

Labor en conducción masculina

Paulo Vilouta (Radio La Red)

Labor en conducción femenina

María Isabel Sánchez (Radio Mitre)

Programa de interés general en FM

Coworking -Nacho Otero- (Radio Delta)

Labor periodística masculina

Eduardo Feinmann (Radio Mitre)

Programa periodístico vespertino diario en AM

Pan y circo - Jonatan Viale (Radio Rivadavia)

Columnista policial

Hugo Alconada Mon - De acá en más (Urbana Play)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos - Fútbol Continental (Radio Continental)

Federico Bulos Captura ESPN

Labor periodística femenina

María O’Donnell - De acá en más (Urbana Play)

Labor en musicalización

Delta Music Team (FM Delta)

Servicio informativo

El Rotativo del Aire (Radio Rivadavia)

Programa de interés general en AM

El amor es más fuerte - Nancy Pazos (Radio 10)

Programa semanal en FM

Contragolpe (Radio Con Vos)

Programa nocturno

Acá hay buen fútbol (Radio La Red)

Programa cultural

Después de todo (AM 750)

Labor locución masculina

Sebastián Bresler (Radio Mitre)

Columnista político

Noelia Barral Grigera - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

Columnista económico

Willy Kohan (Radio Rivadavia)

Programa deportivo

Súper Mitre Deportivo (Radio Mitre)

Programa musical en FM

Aspen Club (Aspen 102.3)

Programa periodístico matutino diario en AM

RPM (Rolando por la mañana)

Programa semanal en AM

Marca de Radio (Radio La Red)

Programa agropecuario

La hora del campo (Radio Continental)

Labor locución femenina

Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Programa periodístico matutino diario en FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

Programa periodístico vespertino diario en FM

Vuelta y media (Urbana Play)

Movilero

Mercedes Ninci (Radio Mitre)

Programa musical en AM

La trama celeste (AM 750)

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro - No está todo dicho y El club del Moro (La 100)

Labor en operación

Gabriel Marsili (Los 40)

Labor humorística

Pachu Peña (Pop Radio)

Relator deportivo

Gabriel Anello (Radio Mitre)

Labor en producción