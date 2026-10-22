Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la noche
La celebración premió a conductores, programas y otros rubros de la industria radiofónica; María O’Donnell se quedó con la distinción de oro
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Este miércoles se celebró la entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2026 en el Goldencenter Eventos de Parque Norte. La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), que distinguió a los mejores profesionales de la radio durante la temporada 2025/26. La conducción estuvo a cargo de Luis Novaresio y Luciana Rubinska.
Entre las diferentes distinciones, la organización, a cargo de Luis Ventura, decidió que el oro se unifique entre la AM y FM, y la ganadora del mismo fue María O’Donnell.
“Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”, expresó, emocionada, la periodista.
Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026
Labor en conducción masculina
- Paulo Vilouta (Radio La Red)
Labor en conducción femenina
- María Isabel Sánchez (Radio Mitre)
Programa de interés general en FM
- Coworking -Nacho Otero- (Radio Delta)
Labor periodística masculina
- Eduardo Feinmann (Radio Mitre)
Programa periodístico vespertino diario en AM
- Pan y circo - Jonatan Viale (Radio Rivadavia)
Columnista policial
- Hugo Alconada Mon - De acá en más (Urbana Play)
Labor periodística deportiva
- Federico Bulos - Fútbol Continental (Radio Continental)
Labor periodística femenina
- María O’Donnell - De acá en más (Urbana Play)
Labor en musicalización
- Delta Music Team (FM Delta)
Servicio informativo
- El Rotativo del Aire (Radio Rivadavia)
Programa de interés general en AM
- El amor es más fuerte - Nancy Pazos (Radio 10)
Programa semanal en FM
- Contragolpe (Radio Con Vos)
Programa nocturno
- Acá hay buen fútbol (Radio La Red)
Programa cultural
- Después de todo (AM 750)
Labor locución masculina
- Sebastián Bresler (Radio Mitre)
Columnista político
- Noelia Barral Grigera - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)
Columnista económico
- Willy Kohan (Radio Rivadavia)
Programa deportivo
- Súper Mitre Deportivo (Radio Mitre)
Programa musical en FM
- Aspen Club (Aspen 102.3)
Programa periodístico matutino diario en AM
- RPM (Rolando por la mañana)
Programa semanal en AM
- Marca de Radio (Radio La Red)
Programa agropecuario
- La hora del campo (Radio Continental)
Labor locución femenina
- Gigi Ribaloff (Mucha Radio)
Programa periodístico matutino diario en FM
- ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)
Programa periodístico vespertino diario en FM
- Vuelta y media (Urbana Play)
Movilero
- Mercedes Ninci (Radio Mitre)
Programa musical en AM
- La trama celeste (AM 750)
Columnista de espectáculos
- Marcela Tauro - No está todo dicho y El club del Moro (La 100)
Labor en operación
- Gabriel Marsili (Los 40)
Labor humorística
- Pachu Peña (Pop Radio)
Relator deportivo
- Gabriel Anello (Radio Mitre)
Labor en producción
- Lucas Colautti (Radio 10)
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