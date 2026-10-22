Martín Fierro de Radio 2026: un discurso picante, cánticos, homenajes y los primeros ganadores

La radio celebró este martes su gran noche con la entrega de los premios Martín Fierro, otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), en una ceremonia que se llevó a cabo en el Goldencenter de Parque Norte con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La entidad liderada por Luis Ventura reconoció a las producciones del período 2025/2026 a lo largo de 32 categorías, además de cinco homenajes y el galardón de oro, que en esta oportunidad fue uno solo y no por duplicado para AM y FM.

Martín Fierro de la Radio 2026 María O' Donell; Teté Coustarot, Sebastián Wainraich son algunos de los presentes en la noche Gerardo Viercovich

Los 650 invitados distribuidos en 66 mesas degustaron un menú en pasos que inició con una croqueta de quesos con brulée de lasagna de manzana quemada y zaalouk como entrada; luego, el plato principal: un ojo de bife con crema de Dijon y papines escrachados o, para los vegetarianos, fiore de hongos y zanahorias glaseadas con crema de azafrán, y domo de chocolate amargo con quenelle de café como postre.

“Hace doce años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión del de la radio. Evidentemente, molestaba que la radio tuviera vida propia”, dijo Ventura en su discurso inicial, que estuvo cargado de frases picantes. “Los gerentes de los canales nos decían que los premios con visibilidad eran los de la televisión, que los premios de los trabajadores de la radio tenían que ir en los cortes. Bajo ningún punto de vista quise aceptar esa indicación”, recordó.

Luis Ventura, presidente de Aptra, minutos antes del comienzo de la ceremonia de los Martín Fierro de Radio APTRA

“Separamos la televisión de la radio porque la radio tenía más figuras y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Acá estamos, ¡tenemos vida! ¿Quién dijo que la radio estaba muerta? Que venga y lo diga acá arriba. ¡Tiene más vida que nunca, aguante la radio!“, exclamó luego.

Fue entonces que, desde algunas mesas, comenzaron los cánticos a favor del líder de Aptra. “Ventura presidente, Ventura presidente”, se escuchó decir en el recinto. “No sé si presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer lugar y en el último, también, como corresponde. Hay que poner huevos y ovarios arriba de la mesa”, sentenció desde arriba del escenario.

Los primeros ganadores

El primer Martín Fierro de Radio de la velada fue para la categoría Programa musical en AM, donde resultó vencedor La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750). Marcela Tauro se llevó la estatuilla como Columinsta de espectáculos por su labor en No está todo dicho y El club del Moro, en FM La 100, y agradeció la generosidad de sus conductores, Guido Kaczka y Santiago del Moro, porque “dejan mostrar a una Marcela distinta a la de la tele”. Asimismo, expresó su felicidad por la presencia de su hijo, Juan Cruz Álvarez, que está estudiando periodismo deportivo.

Marcela Tauro, que resultó ganadora en la categoría de Columnista de espectáculos, llegó junto a su hijo Juan Cruz Álvarez y su amigo y colega Marcelo Polino Gerardo Viercovich

Los siguientes premios fueron para Gabriel Marsili (FM Los40) por Labor en operación; Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) en Labor humorística, Gabriel Anello (Mitre) como Relator deportivo y Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) por su trabajo en producción.

“No me gusta mucho la radio que es trinchera política”

A continuación, el primer homenaje de la noche fue para Julio Lagos por “65 años comunicando con respeto y pasión”. El recinto se puso de pie para aplaudir al reconocido conductor y locutor, mientras Luis Ventura hizo entrega del galardón. “Yo pensé que no iba a llorar, pero me parece que sí. Gracias por esta emoción. Gracias a Aptra que ha querido sin duda estimular a esta joven promesa de la locución argentina y lo ha logrado”, expresó Lagos, un histórico de la radio.

Julio Lagos recibe el Martín Fierro de la radio 2026 APTRA

“Esto es un tónico, una vitamina para nuestro proyecto, el de hoy y ahora [dijo en referencia a su programa a través de YouTube tras haber sido desvinculado de Radio Rivadavia]. Algunos nos viven diciendo que la radio ha muerto, la están velando desde hace décadas. A mí no me gusta mucho la radio que es trinchera política, la radio para mí es sala de guardia, grito de gol, confesionario, biblioteca, la vida de todos los días”, añadió, y reflexionó sobre la necesidad de pensar nuevas ideas y formas de comercialización de los contenidos para no ser “solamente ese recuadrito chiquito en el organigrama de grandes multiempresas”.

El “palito” de Tamara Pettinato

Los premios que siguieron fueron para Gigi Ribaloff (Mucha Radio) como Labor en locución femenina y el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos) en la categoría de Programa periodístico matutino diario en FM. El equipo completo se subió al escenario (a excepción del conductor, que está de viaje) y, entre agradecimientos, Tamara Pettinato lanzó, fiel a su estilo: “Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale”.

Seguidamente, Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play) fue premiado como Programa periodístico vespertino diario en FM, mientras que Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre) fue reconocida por su trabajo como movilera. “Qué linda esta fiesta porque estamos todos, acá no hay grieta, es relindo esto, ojalá que la Argentina sea así”, dijo la periodista. Luego, La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental) recibió el Martín Fierro a Mejor programa agropecuario.

Mercedes Ninci y su hija Florencia en los Martín Fierro de Radio

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