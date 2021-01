El paso de Andy Kusnetzoff por MasterChef Celebrity. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2021 • 01:17

Aunque las hubo, no fueron muchas las figuras de Telefe que pasaron de invitados en MasterChef Celebrity. A cinco programas del final apareció un peso pesado del canal, Andy Kusnetzoff, para hacer lo que mejor sabe: preguntar.

Aunque el rol del conductor de Podemos hablar fue el mismo que el del resto de las figuras que hicieron participaciones especiales, Kusnetzoff decidió correrse un poco del mero observador y decidió encarar, con su muy particular estilo, a los participantes.

Mientras iba de mesada en mesada, tratando de entender cómo iba cada uno a cocinar el pato Pekín que les había tocado en el desafío, el periodista aprovechó para indagar un poco más sobre el presente de los finalistas. Así, por ejemplo, consiguió que Sofía Pachano confesara que a la hora de irse de vacaciones y de fiesta elegiría a Damián Betular: "Claramente, me lo imagino en la playa de fiesta, con traguito y tirando pasos".

También Andy logró que el Polaco abriera su corazón y contara una historia muy dura de su pasado: "A los 14 años pasé por algo muy difícil, crecí de tal manera que pasé en cinco meses de tener 14 a tener 40. Tuve que ir a un centro de rehabilitación por no tener un lugar para vivir. Estuve seis meses internado y ahí comíamos de todo, íbamos a recuperar verduras, a las pollerías. Si tenés para comer no te das cuenta, pero es realmente muy feo no tener para comer. A partir de esa experiencia a mí me gusta todo lo que como, no le hago asco a nada. Soy un agradecido a la vida por todo lo que me dio, las cosas buenas y las malas".

Y también hubo un momento en que fue Kusnetzoff el que se quebró, cuando le habló frente a frente a Claudia Villafañe: "Quiero hablar lo que me produce Claudia. La verdad es que me da mucha emoción cómo sos, cómo criaste a tus hijas, y un montón de cosas más. Hacía mucho que no nos veíamos, y en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné, porque me dijiste algo que me mostró la humanidad que tenés y la mujer que sos. Así que, gracias". Villafañe se emocionó con esas palabras y solo atinó a contestar: "Fue sentido el abrazo". Lo que sucedió en el medio, quedó y quedará entre ellos.

Conforme a los criterios de Más información