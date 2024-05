Gran Hermano | Furia recibió una sanción histórica y apuntó contra todos: “Me quieren sacar de la manera que sea”

Escuchar

La noche del domingo comenzó muy fuerte en la casa de Gran Hermano. Santiago del Moro anunció que entre Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio había surgido una pelea muy fuerte, que iba a tener una sanción ejemplar. De esa manera, el conductor dio pie a un clip en el que se apreció en detalle el fuertísimo ida y vuelta que protagonizaron, quienes hasta hace un tiempo tenían una historia de amor.

En el compilado, se veía a Mauro intentado comer afuera, mientras Furia lo seguía a los gritos exigiéndole que no almorzara ahí, porque ese era su espacio. La discusión ganaba en virulencia, pero era principalmente ella quien insultaba y elevaba la voz, mientras Mauro provocaba pero procurando no gritar con la misma vehemencia. Y si bien no llegaron a la agresión física, esa pelea fue de las más violentas, desde lo verbal, que se vieron en la historia del reality. Y por ese motivo, es que hubo un castigo al respecto.

Luego de las imágenes de la pelea, la voz en off de Gran Hermano se hizo oír en el living de la casa, para convocar a todos los jugadores y comunicar la sanción. Ante la mirada de todos los hermanitos, Gran Hermano detalló: “Más de una vez les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia, o exaltación. En mi casa, no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy, con relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones donde una advertencia, no alcanza. Por eso, Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento y hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Esto significa que a partir de la próxima semana, ya estás en placa, y nunca podrás ser salvada por el líder , aunque sí voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Si eventualmente llegaras a ganar una prueba, también permitiré que subas y bajes a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”.

Pocos minutos después, Furia pidió un minuto para hacer su descargo, y en ese momento sentenció: “Quiero agradecerle a la producción, porque mucha gente piensa que esto está armado, y gracias a la producción entraron jugadores que no quieren sacar. Muchos de mis compañeros vienen cuidando a jugadores nuevos, agradezco a la vida haberme abierto los ojos. Todo el juego está preparado psicológicamente, hay canciones que tienen un mensaje subliminal, hace cuatro semanas que vengo escuchando la palabra “delirio”, que soy una “nefasta”, también me tuve que comer que me digan pedófila o bipolar, que son temas muy picados. Mauro llega a esta casa para ver lo que puedo querer a alguien, y después volverme loca, Mauro es un barrilete hijo de re mil, hasta ahí llego con las palabras. Creo que la sanción está mal hecha, las discusiones se hacen de a dos, yo no lo toqué, no lo empujé. Me la paso cortándole el pelo, poniéndolo bonito, me jugo sabroso, no sé qué más decirle. Yo mi juego no lo pienso perder, ni por él ni por nadie, creo que de las traicinoes, está es la peor, porque entra en juego mi corazón”.

Frente a la bronca de Furia, Santiago del Moro aseguró: “Ellos tienen un vínculo que no logran resolver. Se van a terminar yendo los dos, la sanción para Furia fue grave , pero el que manda es el Big. Van a terminar afuera los dos, si no lo resuelven como las personas adultas que son”.

Finalmente, Furia volvió a tomar la palabra, y apuntó: “Me quieren sacar de la manera que sea”.

