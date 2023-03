“Masters of Rock”: dónde y cuándo tocan Kiss, Deep Purple y Scorpions

escuchar

El festival “Masters of Rock” desembarca en la Argentina por primera vez. La llegada al país de esta cita musical que tiene su origen en la República Checa se hará en el marco de una gira latinoamericana, donde también pasará por Colombia, México, Brasil y Chile. Así, esta iniciativa reunirá a los fanáticos del heavy metal y el hard rock con una grilla de lujo formada por algunas de las mejores bandas del género, como Kiss, Scorpions y Deep Purple, que vendrán a sacudir a la Ciudad de Buenos Aires.

¿Dónde y cuándo tocan Kiss, Deep Purple y Scorpions?

"Masters of Rock" llega a la Argentina el viernes 28 de abril

“Masters of Rock” se realizará el viernes 28 de abril en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000). Originalmente, se iba a llevar a cabo en el Parque Roca, pero la productora que trae el festival confirmó el cambio de locación. Las puertas del evento se abrirán a partir de las 14.

En el predio habrá un solo escenario donde pasarán algunas de las bandas de heavy metal más importantes de la historia, tales como Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Avantasia.

De esta manera, tras su despedida de los escenarios el año pasado en su show en el Campo Argentino de Polo, Kiss volverá a tocar a la Argentina. Compuesta por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley, esta banda estadounidense, que tiene más de cuarenta años de trayectoria, marcó la historia del rock con sus atuendos llamativos y sus caras maquilladas de blanco y negro. Sus mayores éxitos salieron en las décadas de los 70 y los 80, y entre ellos se destacan “I Was Made for Lovin’ You”, “Rock and Roll All Nite” y “Heaven’s On Fire”

Por su parte, los británicos Deep Purple volverán a América Latina tras cinco años. Este conjunto es uno de los máximos referentes del hard rock y el heavy metal, e influenció a otras bandas con hits como “Smoke on the Water”, “Highway Star” y “Child in Time”.

En tanto, en este festival, Scorpions presentará su último disco doble Rock Believer, que salió en febrero de 2022. Con más de cincuenta años sobre los escenarios, se la considera una de las bandas de rock más exitosas de Alemania. Entre sus grandes hits está “Wind of Change”, “Still Loving You” y “Rock You Like A Hurricane”.

Por otro lado, la banda alemana Helloween, cuyos integrantes son considerados “los padres del power metal”, también se presentó durante el 2022 en el marco su gira “United Forces Tour″.

Avantasia será la banda más joven que se presentará en el festival, ya que se fundó en 2000. Encabezada por Tobias Sammet, no se presentan en el país desde 2019.

¿Cómo conseguir entradas para “Masters of Rock”?

Quedan pocas entradas disponibles para asistir al recital, y quienes deseen conseguirlas podrán hacerlo a través del sitio FullTicket o de manera presencial en el punto de venta del Teatro de Flores (Avenida Rivadavia 8636), que está abierto de lunes a viernes de 12 a 19 (excepto los feriados).

Los precios de las entradas son los siguientes:

Campo Vip: $35.000 + $5250 por el servicio

Campo: $20.000 + $3000 por el servicio

Vip Visual: $50.000 + $7500 por el servicio

LA NACION