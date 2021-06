Matthew McConaughey contó por qué abandonó las comedias románticas

Durante muchos años, Matthew McConaughey fue sinónimo de comedias románticas. Cómo perder a un hombre en diez días, Experta en bodas o Soltero en casa son algunos ejemplos de títulos dentro de esa categoría. Y si bien durante una etapa el actor se encontraba cómodo con esas propuestas, hubo un momento en el que decidió reencauzar su carrera. Y de eso habló en una reciente entrevista.

Sobre el período en el que se convirtió en un referente del género, Matthew expresó: “Yo era el tipo indicado para las comedias románticas. Me la pasaba arriba de mi tabla en Malibú, sin remera. Es más, yo era McConaughey, el tipo sin remera de las comedias románticas, pero estaba todo bien porque esas películas me pagaban las casas que alquilaba en la playa. Y adoraba eso” . Pero con el paso de los años, a esa zona de confort comenzó a sentirla como un lugar del que debía alejarse: “Al mismo tiempo, sentía que cada guion de una comedia romántica que protagonizaba era algo que podía hacer en cualquier momento. En realidad, yo quería sentir miedo, quería recibir algo que me generara no saber qué hacer. Lo que tenía ganas era de meterme en una pileta, y confiar en que iba a llegar al otro lado, bañado de sangre”.

Cómo perder a un hombre en diez días, una de las comedias románticas más populares del actor

Ese sentimiento pronto se apoderó de McConaughey, tanto que, en un punto de su carrera, eligió darle la espalda a nuevas ofertas de comedias románticas, para focalizar su rumbo profesional hacia otro lugar. Sin revelar el nombre del título, el actor contó que el punto de quiebre ocurrió cuando rechazó un proyecto muy similar a los que había realizado: “Primero me ofrecieron ocho millones de dólares. Les dije que no. Luego subieron a diez. Les dije que no. Después a doce y medio, y otra vez que no. Hasta que me aseguraron que podían llegar a los catorce millones y medio. Ahí les respondí que me dejaran ver de nuevo el guion. Parecía más divertido, pero igual dije que no”.

True Detective le permitió a McConaughey reconstruir su imagen en Hollywood Archivo

Según confesó, luego de rechazar esa oferta nadie le acercó nuevas películas durante un período de poco más de un año. Durante esos meses en los que no sabía qué sucedería con su carrera, llegó a pensar en nuevas alternativas laborales, hasta que un día, nuevamente sonó el teléfono. “Debido a que pasé casi al anonimato durante ese tiempo, sin etiquetas de ningún tipo, nadie sabía dónde me encontraba”, aseguró McConaughey, que luego agregó: “Y de golpe, el que no se supiera nada de mí, derivó en que yo fuera una nueva idea. Y cuando eso sucedió, me metí de lleno”. Durante esos años, el intérprete estuvo al frente de grandes éxitos en cine y televisión, como True Detective, El club de los desahuciados, Killer Joe y Magic Mike.

LA NACION