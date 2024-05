Los escándalos de Jonathan Scott, el “hermano a la obra” que se casará con la actriz Zooey Deschanel

Escuchar

Jonathan Scott vive un gran momento: el contratista, famoso en todo el mundo por su exitoso programa de remodelación de casas Hermanos a la obra, está a punto de casarse con Zooey Deschanel. Además, prepara su regreso a la televisión. Sin embargo, detrás de la planificación de la boda y de la puesta a punto de su nuevo show, hay una historia poco conocida de escándalos y problemas legales .

El lado luminoso de Scott

Jonathan Scott y Zooey Deschanel, muy enamorados instagram.com/zooeydeschanel

El 14 de agosto del año pasado. Scott y Zooey anunciaron, a través de una publicación conjunta de Instagram, su compromiso luego de cuatro años juntos. Con una foto en primer plano de los dos, donde se destacaban las sonrisas y el enorme anillo de brillantes en el dedo índice de la estrella de Hollywood, confirmaron su proyecto de pasar por el altar. “Para siempre empieza ahora”, escribieron. La propuesta fue en Glasgow, Escocia.

Hace unos días, el empresario de 45 años dio más detalles del momento en el que le pidió a la actriz que se convierta en su esposa. En declaraciones al portal PageSix, reveló que la puesta incluyó a los dos hijos de Zooey, Elsie, de 8 años, y Charlie, de 6, fruto de su relación con el productor de cine Jacob Pechenik. “ Estábamos en un viaje familiar con los niños y lo había planeado todo con anticipación ”, repasó. Luego, explicó que mientras estaban en el Castillo de Edimburgo, esperó a que el resto de los turistas se retiraran para dar luz verde al pedido.

“En un momento, los chicos dijeron ´hay una banda de gaitas, ¿querés ir a escuchar?’”, repasó, y explicó que todos se acercaron a escuchar. “Entonces, de repente, uno de los guitarristas dio un paso adelante y empezó a tocar nuestra canción, ‘Harvest Moon’, de Neil Young, y los niños levantaron una pancarta que decía: ‘¿Quieres casarte conmigo?’”, detalló Scott. “ Ella lloró y dijo ‘sí’. Y yo, que soy muy sensible, también lloré ”, confesó.

Además de la boda, en el horizonte cercano del conductor está su regreso a la televisión. A través de su página web, los hermanos Scott confirmaron que el miércoles 5 de junio vuelven a la pantalla con un nuevo ciclo, Backed by the Bros. Así, pondrán fin a cinco años fuera del medio. De su éxito, de esas 14 temporadas de Hermanos a la obra, a los gemelos más famosos de la industria le quedaron grandes ganancias, una fama mundial y varios dolores de cabeza.

Los escándalos detrás del suceso de los hermanos constructores

Jonathan y Drew Scott, los hermanos a la obra, alcanzaron la fama gracias a su programa de TV

Durante el tiempo que duró el show, Drew y Jonathan -uno un conocido como el gurú del mercado de bienes raíces y el otro un importante contratista- ayudaron a cientos de familias a encontrar y reconstruir la casa de sus sueños. Y si bien todos los capítulos parecían tener un final feliz, el detrás de escena mostró, en varias oportunidades, una realidad muy distinta.

Una de las mayores polémicas surgió luego del final del envío. Si bien no hubo un comunicado oficial sobre los motivos de la despedida, de inmediato salió a la luz que las estrellas habían sido demandadas por una pareja de Las Vegas como consecuencia de un trabajo fallido . Según informó la emisora de televisión local KTNV, Paul y Mindy King se inscribieron para aparecer en un episodio del programa y le pagaron 193.000 dólares a la productora Cineflix para las renovaciones de su hogar, pero cuando entraron a su nueva vivienda, se llevaron una terrible decepción y decidieron acudir a la Justicia.

En una charla con The Post y un tiempo después de vivir en la casa remodelada, Mindy explicó los fallos de la obra. “Vivimos sin horno ni cocina”, explicó la mujer. “La pileta se cayó a través de la mesada. No podemos usar nuestra cocina de gas; no hemos podido usarla en cuatro años. Tengo que cocinar en un plato caliente en mi patio” , agregó la mujer en una entrevista realizada en noviembre del año pasado. También denunciaron que el trabajo eléctrico estaba mal realizado, que no tenía los controles necesarios, que el lavavajillas inundó la cocina y que de las cañerías salía barro.

Los "hermanos a la obra" tiraban paredes abajo con sus propias manos para darle a los participantes la casa de sus sueños

Los damnificados revelaron que el pago por los trabajos se realizó de forma adelantada, que terminaron con la casa destrozada y que ni los conductores ni nadie de la producción se volvió a contactar con ellos. “Nunca regresaron”. La pareja demandó al canal y a la productora del show por “ fraude, tergiversación y mano de obra defectuosa ”. Por su parte, la empresa negó las acusaciones. En cuanto a los gemelos, si bien no figuran en la demanda, los King contaron que se acercaron a pedirles ayuda pero que nunca les contestaron.

Puesta en escena

Si bien se sabe que en todo reality show hay una producción detrás, el mismo Jonathan confesó en una oportunidad que las búsquedas de propiedades que se ven en el show no son tal como se ven en la TV. Según reveló en una entrevista que le concedió a PopSugar, todos los propietarios llegan con la vivienda elegida porque el show no funciona con personas que todavía no empezaron a buscar o si deben elegir frente a las cámaras.

Por su parte, la diseñadora Jenny Reimold, quien participó de un episodio con su casa como fuente de inspiración para los concursantes, compartió lo que vivió mientras las cámaras estaban apagadas en una nota que le dio a la revista People. Primero, destacó que el baño de su hija adolescente, que se encuentra en un primer piso, se presentó como un toilette. Además, cuando mostraron el patio trasero, se dio cuenta de que no era el suyo.

“ Cuando vimos eso por primera vez, nos quedamos sorprendidos, porque no vimos venir esa edición ”, explicó Jenny. “Si bien creemos que nuestro jardín es más lindo desde el punto de vista estético, imaginamos que se usó el otro jardín porque tenía una cerca alta de madera que ofrecía más privacidad”, completó. Pese a los cambios, Reimold aseguró que los hermanos Scott fueron muy atentos y amables con ellos.

Los hermanos a la obra con Melissa McCarthy

Una pelea callejera

En 2016, Jonathan Scott protagonizó una trifulca dentro de Dempsey’s Public House, un bar ubicado en Fargo, en Dakota del Norte. Según publicó el portal TMZ, la policía local informó que todo comenzó cuando los empleados del establecimiento comenzaron a levantar las copas poco antes del horario del cierre. En ese momento, Scott llamó al 911 a la 1:57 y dijo que había sido agredido por un hombre de seguridad. Poco tiempo antes, el conductor había intentado mediar entre dos personas que estaban discutiendo. Una persona de su círculo cercano aseguró que no tuvo nada que ver con la pelea. La noche terminó sin cargos ni presos, aunque la foto del hombre de la construcción peleando en un bar a las dos de la mañana circuló por todos los medios.

LA NACION