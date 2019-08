Mauro Icardi mostró la nueva mansión que está construyendo en Milán

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 12:13

Caminando entre las vigas de una construcción y contemplando Milán desde un balcón. Así se mostró el jugador de fútbol y esposo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores su más reciente proyecto personal: la mansión en la que vivirá con Nara, las dos hijas que tienen en común (Francesca e Isabella) y los tres hijos que Wanda tuvo con Maxi López (Valentino, Benedicto y Constantino).

"My new home is coming" (mi nueva casa está llegando), escribió Icardi debajo de las tres fotos que compartió en Instagram, en la que se lo ve de chaleco reflector y casco de obrero.

En medio de la polémica por su posible pase a Mónaco, el futbolista demostró que sigue apostando por su vida en Milán, el lugar en donde conoció a Wanda Nara y formó una familia.