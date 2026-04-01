Conciertos y recitales gratis en CABA: la agenda para disfrutar de música y shows en abril

En abril, la Secretaría de Cultura de la Nación presenta distintas propuestas musicales en sus espacios y museos nacionales de forma gratuita. De esta manera, se podrán disfrutar de conciertos de distintos géneros musicales aptos para todo público en el Palacio Libertad, el Centro Cultural Borges y en otros destacados espacios del Buenos Aires y otras ciudades del país.

Actividades en el Palacio Libertad

El Centro Cultural Domingo F. Sarmiento – Palacio Libertad, ubicado en Centro Cultural Domingo F. Sarmiento – Palacio Libertad (Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires), presenta durante abril una variada programación musical que incluye conciertos sinfónicos, música de cámara, propuestas de jóvenes talentos y espectáculos de jazz y canción.

La agenda comienza el miércoles 1° de abril a las 20 en el Auditorio Nacional con el concierto “Mozart, Williams y Boggiano”, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional. El programa reúne el Concierto para piano y orquesta en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, con la pianista Natalia Suriano como solista invitada; la Quinta Sinfonía del compositor argentino Alberto Williams; y el estreno de Naturaleza oculta, obra de Pablo Boggiano, quien además participará como director invitado.

Hay distintas actividades organizadas por la Secretaría de Cultura (Foto: argentina.gob.ar)

El sábado 4 de abril a las 18, en el Salón de Honor, el ciclo de cámara Clásica y cercana presentará “Argentina en dúo. Paisajes sonoros para clarinete y piano”, a cargo del Laurino-Vieri Dúo. El conjunto está integrado por el clarinetista Mariano Laurino y la pianista Lilia Vieri, quienes interpretarán obras de destacados compositores argentinos del siglo XX.

La programación continuará el domingo 5 de abril a las 16 con el ciclo Clásica Generación Z, curado por José Luis Juri, que busca visibilizar a jóvenes talentos de la música académica argentina. En esta ocasión se presentarán el guitarrista Juan Francisco Duarte López, el flautista Elías García Madariaga y el pianista Josué Silva Castro, quienes interpretarán obras de César Franck, Astor Piazzolla y Enrique Núñez.

Dentro del ciclo Tardes de canciones, el sábado 4 de abril a las 19 en la Plaza Seca se presentará el Manu Estrada Trío. La propuesta, encabezada por el cantautor Manu Estrada, se apoya en la raíz folclórica y dialoga con ritmos del norte argentino como el bailecito. El grupo se completa con Matías Donetto en guitarra y Luciano De la Rosa en piano, quienes interpretarán un repertorio inédito.

El ciclo continuará el sábado 11 de abril a las 18 en el Salón de Honor con un concierto íntimo protagonizado por la cantante y compositora entrerriana Noelia Recalde junto al pianista y productor Ariel Polenta. La propuesta busca recuperar la esencia de la canción como espacio de sensibilidad y belleza.

Laurino-Vieri Dúo dará un show en abril (Foto: argentina.gob.ar)

Finalmente, el viernes 17 de abril a las 18 en la Plaza Seca se presentará el espectáculo Jazz vocal, encabezado por el cantante Iván Papetti. Con arreglos especialmente concebidos para cuarteto, el músico estará acompañado por Fabio Surita en piano, Damián Carrasco en batería, Pablo Leone en bajo y Andrés Robles en saxo. La propuesta se caracteriza por un enfoque cuidado del fraseo vocal, la dinámica y el diálogo musical entre la voz y el conjunto.

Conciertos en el Centro Cultural Borges

El Centro Cultural Borges (Viamonte 525) presenta durante abril una variada programación musical en la Sala Sala Astor Piazzolla, con propuestas que recorren el rock independiente, el tango y el jazz. Entre las actividades destacadas se encuentra el ciclo Antídoto, curado por Matías Messoulam, una programación diversa que reúne a bandas y solistas de la escena contemporánea en formatos eléctricos, acústicos y presentaciones especiales.

La agenda del ciclo comenzará el jueves 2 de abril a las 20 con la presentación de Mora y Los Metegoles, banda platense que repasará canciones de su último disco Mundo Moderno y adelantará nuevo material. El jueves 9 de abril, también a las 20, será el turno de Paul Higgs junto a Las Avispas, quienes recorrerán su discografía y presentarán nuevas canciones.

El ciclo continuará el jueves 16 de abril a las 20 con el concierto de Carmen Sánchez Viamonte, cuya propuesta combina un pulso rockero y catártico con variantes de groove, funk y matices pop. Finalmente, el jueves 23 de abril a las 20 se presentará Barbi Recanati, quien llevará al escenario su último disco Único y nuestro, un trabajo que recupera el sonido característico del pop de los años 80.

La programación también incluirá otras propuestas vinculadas al tango y la música argentina. El viernes 3 de abril a las 20, el Cité Tango Trío ofrecerá un concierto homenaje a la tradición del tango de Astor Piazzolla, incorporando el lenguaje de la improvisación propio del jazz.

Iván Papetti es uno de los artistas más destacados (Foto: argentina.gob.ar)

El domingo 5 de abril a las 20 se realizará “Argentina desde el piano”, un recorrido por los sonidos criollos interpretados por jóvenes pianistas de todo el país bajo la dirección de la reconocida pianista Hilda Herrera. El repertorio incluirá chacareras, zambas, tonadas, chamamés, tangos y milongas, con obras de Atahualpa Yupanqui, Remo Pignoni, Albérico Mansilla y Omar Moreno Palacios, además del estreno de composiciones de los propios pianistas.

Por su parte, la Camerata Porteña se presentará el viernes 10 de abril a las 20 con el concierto “El Ángel Vive”, dirigido por Marcelo Rodríguez Scilla, dedicado a recorrer distintas etapas de la obra de Astor Piazzolla tanto en su faceta instrumental como en las piezas cantadas.

El viernes 17 de abril a las 20 llegará el turno del trío integrado por Daniel “Pipi” Piazzolla, Mariano Sívori y Sebastián Lans. Formado en 2025, el proyecto propone un repertorio de composiciones originales dentro del jazz contemporáneo.

La programación se completará el viernes 24 de abril a las 20 con el concierto del pianista Pablo Estigarribia, ganador del Latin Grammy en la categoría tango, quien presentará un espectáculo que explora los límites del género a través de la fusión con la improvisación del jazz.

Recitales en museos nacionales

Distintos museos y espacios patrimoniales del país ofrecerán durante abril una agenda musical con propuestas que recorren la música latinoamericana, el tango contemporáneo, el repertorio coral y los ensambles de cámara.

En el Museo Roca (Vicente López 2220), el sábado 4 de abril de 18 a 19 se presentará el Trío Leuvucó con un concierto dedicado a la música latinoamericana de los siglos XX y XXI. El conjunto interpretará obras de compositores argentinos y brasileños como Fernando Mattos, Walter Heinze, Wellington Gomes y Marco Pereyra. El trío está integrado por Daniela Chludil en flauta traversa, Fernando Politi en guitarra y Mónica Vicente en violoncello.

Carmen Sánchez Viamonte brindará un concierto (Foto: argentina.gob.ar)

Por su parte, la Manzana de las Luces (Perú 272) recibirá el sábado 11 de abril a las 19 al grupo Tangorra, que presentará “En trance”, su quinto álbum de estudio, en la Sala Representantes de este histórico espacio cultural.

La programación continuará en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) con el Ciclo de conciertos 2026. El sábado 18 de abril a las 17.30 se presentará el ensamble vocal ResMiranda con el espectáculo “ResMiranda de tradición”. Se trata de un grupo vocal femenino independiente integrado por cantantes profesionales de la escena musical porteña y dirigido por Natalia Vartanian. Su propuesta se centra en interpretar y difundir obras escritas o especialmente arregladas para este tipo de formación, con un repertorio que recorre distintas estéticas de la música argentina en versiones corales.

Finalmente, el domingo 26 de abril a las 17 la Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional será escenario de un recital del Ensamble Aires de Santa Rosa. La agrupación de cámara, dirigida por Juan José Castellani, está conformada por instrumentos de viento —madera y metal— y percusión. El concierto tendrá lugar en el Patio de los Naranjos y ofrecerá un repertorio que combina música clásica y popular.