Mick Jagger, a los 83 años: “Entreno seis días por semana. Alterno entre el gimnasio y el baile”

A sus 83 años, Mick Jagger todavía es uno de los grandes referentes del rock internacional. Más allá de su trayectoria como líder de los Rolling Stones, el cantante británico llama la atención por su estado físico y la energía que despliega durante sus presentaciones. Sin embargo, detrás de cada espectáculo existe una preparación que combina actividad física, alimentación y constancia.

Lejos de depender únicamente de los ensayos musicales, el artista incorporó a su vida diferentes disciplinas deportivas que le permiten trabajar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. En una entrevista concedida tiempo atrás a la desaparecida revista Q Magazine, explicó cómo organiza sus entrenamientos para responder a las exigencias de sus conciertos.

“Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia”, aseguró. Su preparación física no se limita a levantar pesas o correr. El músico también dedica tiempo a actividades que favorecen la movilidad y el control corporal, dos aspectos fundamentales para mantener el ritmo de sus actuaciones.

El entrenamiento es lo que le permite a Mick Jagger estar estable en los escenarios (Foto: Instagram @mickjagger)

¿Cómo es la rutina de ejercicios de Mick Jagger a los 83 años?

Uno de los principales objetivos del cantante es mantener la resistencia necesaria para afrontar conciertos de varias horas. Para lograrlo, combina ejercicios cardiovasculares con actividades de fuerza y flexibilidad. Entre sus hábitos de entrenamiento se menciona la posibilidad de recorrer hasta 12 kilómetros diarios, ya sea al aire libre o sobre una cinta. Cuando su agenda o las condiciones climáticas no se lo permiten, puede reemplazar esta actividad por sesiones de natación, ciclismo o kickboxing.

Además, incorpora disciplinas como ballet, yoga y pilates, que contribuyen a mejorar el equilibrio, la coordinación y la movilidad. Estas prácticas también forman parte de su preparación para realizar los movimientos y coreografías que caracterizan sus presentaciones.

Mick Jagger reveló que alterna entre el gimnasio y el baile en partes iguales

Durante años, su entrenamiento estuvo supervisado por Torje Eike, un preparador físico noruego con experiencia en el trabajo con deportistas de alto rendimiento. Las sesiones, que podían extenderse entre dos y tres horas, estaban orientadas principalmente a mejorar su capacidad aeróbica.

La combinación de estas actividades le permite trabajar diferentes capacidades físicas sin concentrarse exclusivamente en una sola disciplina. De todas maneras, se trata de una rutina adaptada a sus necesidades profesionales y no de un programa recomendado para todas las personas de su edad.

¿Qué come Mick Jagger para mantener su energía?

La alimentación también ocupa un lugar importante en la vida del cantante. Según se informó sobre sus hábitos, prioriza el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos orgánicos, mientras que suele elegir pollo y pescado como fuentes de proteínas. Entre sus preferencias se encuentran el arroz y la pasta integral, además de la palta, un alimento que, según Isadora Puiggené, autora del libro Pacto con el diablo, consume con frecuencia.

Por otra parte, procura limitar las carnes rojas y los productos ultraprocesados. Su alimentación busca acompañar el desgaste energético que implica tanto su entrenamiento como las presentaciones musicales. En ese sentido, el propio artista explicó que necesita consumir cantidades importantes de comida para sostener su nivel de actividad. “Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’, pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vos’”, expresó.

Para el cantante, otro de los desafíos fue aprender a comer en mayor cantidad, pero productos que realmente lo nutran (Foto: Pixabay)

A diferencia de lo que podría suponerse por su contextura delgada, Jagger aseguró que su alimentación debe responder a las necesidades de una vida físicamente activa. Otro de los aspectos que considera importantes es mantener una rutina incluso durante los días previos a los conciertos. En declaraciones anteriores al diario británico The Sun, destacó la conveniencia de comenzar temprano las jornadas y evitar períodos prolongados de inactividad antes de subir al escenario.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.