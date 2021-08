Miguel Ángel Solá, desde Madrid: “No creo en ningún político”

El actor Miguel Ángel Solá, radicado desde hace un tiempo en España, se recuperó del fuerte accidente que sufrió en las calles de Madrid, que obligó a la suspensión de funciones de la obra teatral que estaba protagonizando en la capital española. Recientemente, fue nominado a mejor actor en los Premios Platino por su participación en la película Crímenes de familia y volvió a los escenarios.

En este contexto, Solá participó de una entrevista radial en donde se refirió a su actividad como actor, pero también opinó sobre la coyuntura que aqueja a la Argentina, aunque se manifestó decepcionado, lejos de la política. “No creo en ninguno de los políticos, son todos impresentables, de todos los partidos políticos. Cuando no tenés continente y tu contenido difiere completamente con lo que se hace políticamente en el país, te prohíben sin decirlo”, dijo el actor desde Madrid en diálogo con Bárbara Arroyo en AM 950.

Con fuertes declaraciones, el actor se refirió a los comunicadores que tienen un espacio en la televisión argentina. “Están disfrazados de demócratas… Susi, Chiqui, Tinelli, Suar… se disfrazan y terminan haciendo lo mismo que hacían en la época de los militares, ayudando a prohibir”, dijo.

Y continuó: “Crearon un sistema cultural en el cual yo no tengo cabida porque no sirvo para burlarme de los demás y enseñarle a la gente imbecilidades, no sirvo para hacer que la gente no piense ni sienta, no nací para meterles la mano en los bolsillos para quitarles su dinero, su cerebro o su sentimiento”.

En lo particular, Solá manifestó: “Ayudé a crear valores que ya no están en juego, hoy da lo mismo que estudies o trabajes, todo da lo mismo, no me siento identificado ni soy representante de esa cultura”. Y agregó: “Me impulsa el techo y el pan”

El actor se refirió a la situación actual que atraviesa la capital española en medio de la pandemia del coronavirus, en días en los que él pudo regresar a los escenarios. “En Madrid estamos en el 65% de aforo pero no sube porque hubo rebrotes, hay sectores de la población que se comportan de una manera muy desconsiderada para con los otros. Algunos hacemos lo posible para no contagiar a nadie, pero no todos lo hacen”, contó.

También, relató brevemente cómo fue su vivencia al dejar la Argentina, junto con su mujer y su hija. “Llevamos 24 mudanzas en ocho años, este año es el primero que mi hija va dos años seguidos al mismo colegio. Ella es una niña acostumbrada a ser una mochila, es hermosa y vital, pero nosotros estamos agotados. Fuimos tras la ruta del trabajo y a ganarnos el pan, ha sido muy luchada esta relación y esta profesión”.

Por último, en relación a la nominación que obtuvo hace unos días de los Premios Platino por su participación en la película Crímenes de familia, Solá señaló: “Para mí se equivocaron en la categoría, porque mi personaje acompaña la película, no tiene trama propia, no está visto en primera persona, no tiene envergadura para pelear con otros actores de esa talla y sus protagónicos”.

