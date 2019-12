Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019 • 01:25

Hace unos meses, Mirtha Legrand invitó a su mesa a María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, sin saber que en su programa nacería uno de los romances del año. Fue esa la noche en la que la exgobernadora y el periodista se conocieron e intercambiaron teléfonos, lo que luego llevó a iniciar una relación que finalmente salió a la luz en los últimos días.

"Tenemos que hablar de un tema que está en todos lados hoy en la Argentina: el romance de María Eugenia Vidal", expresó Mirtha sonriente. "Ella estaba sentada a mi derecha y Quique Sacco a mi izquierda", les explicó a sus comensales.

La conductora dijo que no notó ninguna vibra especial entre ambos. "Yo debo confesar que no me di cuenta. No me di cuenta y soy muy observadora, miro la mesa todo el tiempo. Parece que en ese momento, al salir, intercambiaron teléfonos".

Mirtha también contó que estuvo en contacto con Vidal. "Están viajando a Europa ahora. María Eugenia me mandó un mensaje por WhatsApp dándome las gracias", reveló entre risas. "Me puso, 'gracias Mirtha'", contó antes de autoproclamarse celestina en la relación. "Soy La Chiqui, la casamentera".

Crédito: Revista caras

Vidal y Sacco protagonizan la tapa de la última edición de la revista Caras. La pareja fue retratada cuando salía de cenar el domingo pasado del restaurante La Brigada, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

La exmandataria provincial, y referente de Juntos por el Cambio, se separó en marzo de 2016 del padre de sus hijos, el exintendente de Morón Ramiro Tagliaferro, con quien estuvo en pareja durante 20 años. Sacco es expareja de la fallecida periodista Débora Pérez Volpin.