Mundial Qatar 2022: L-Gante lanzó un nuevo tema para alentar a la selección nacional

En abril, la FIFA difundió la primera canción oficial que se replicaría en el esperado Mundial de Qatar 2022, que comenzará el próximo 20 de noviembre. Se trató de “Hayya Hayya” (“Mejor juntos”), que interpretan el nigeriano Davido, la qatarí Aisha y la joven estadounidense Trinidad Cardona. Más adelante, se anunciaron más singles que compondrán la banda sonora del torneo, entre los que se encuentran las voces de artistas como Paulo Londra, La Mosca, Nicki Minaj y Maluma. Ahora L-Gante se sumó a alentar a la selección argentina y lanzó un nuevo tema, en el que hizo referencia a Diego Maradona.

“Hice un temita para alentar al Mundial”, expresó el cantante de Cumbia 420 a través de un video en su cuenta de Instagram, que compartió en las últimas horas. Así anunció L-Gante la nueva canción que lanzó para animar a la selección argentina en Qatar, que está compuesta por la letra: “La banda está loca. Dale, Messi, que nos traés la copa. Soy de Argentina, tierra de Maradona. Fideo, De Paul y el Dibu van a mover la pelota. Nos vamos a Qatar y Scaloni se re copa”.

L-Gante anunció una canción para el Mundial de Qatar 2022.

Faltan tan solo tres días para que comience el Mundial y los hinchas esperan ansiosos el comienzo del primer partido para ver jugar al plantel dirigido por Lionel Scaloni. El cantante lo lleva esperando semanas. Y es que Elián Valenzuela compartió el 30 de octubre pasado una imagen en la red social en la que apareció con la remera de la selección, subido a un escenario.

L-Gante se vistió con la remera de la selección. Instagram: lgante_keloke

La canción de Paulo Londra

Hacía tres años que Paulo Londra no pisaba un escenario, luego del conflicto con la disquera y productora colombiana Big Ligas, y su regreso fue por todo lo alto: estrenó una canción oficial para el Mundial de Qatar 2022 y volvió a brillar sobre la tarima. Se trató de una versión del clásico de la banda inglesa Tears for Fears “Everybody wants to rule the world”, de 1980, convertido en remix, que será uno de los temas oficiales del torneo, bajo el título “The World is Yours to Take”.

Paulo Londra participará en una de las canciones oficiales del Mundial Qatar 2022.

La canción, de la mano del artista argentino y el rapero estadounidense Lil Baby, es la tercera oficial que se conoció y que sonará en el evento deportivo, luego de que la FIFA presentara “Hayya Hayya”, de la banda Better Together, y “Arhbo”, con Ozuna y Gims.

El intérprete de “Tal vez” tuvo que poner un largo paréntesis a su carrera, durante el conflicto legal con la productora. Fue uno de los artistas más convocados en Lollapalooza 2019, mientras acababa de presentar su álbum debut y su trayectoria musical estaba en lo más alto, al llenar estadios en otros países y ser nominado como mejor artista en los Premios Grammy. Pero, tras el fallo a su favor de los tribunales, el cordobés de 23 años pudo retomar su pasión y volver a subirse a un escenario frente a su público.

ARCHIVO-. Paulo Londra y Duki lanzaron un tema en conjunto: "Party en el barrio".

Así lo hizo el pasado viernes, de la mano de Duki y el lanzamiento de la canción que ambos comparten, “Party en el barrio”, durante su show en el estadio de Vélez, en el barrio porteño de Liniers.

LA NACION