Neymar revela sus charlas con Lionel Messi sobre el Mundial de Qatar: “Voy a ganarte”

La amistad queda a un lado cuando está en juego el sueño máximo de cualquier futbolista: la Copa del Mundo. Neymar Jr., la máxima estrella de la selección de Brasil, contó en una entrevista con el diario inglés The Telegraph sus charlas con Lionel Messi acerca del Mundial de Qatar y dijo que es habitual entre ellos fantasear con una hipotética final en Doha.

“A veces conversamos sobre cruzarnos en la semifinal o en la final. Le digo a Messi que voy a ser campeón y a ganarle, y nos carcajeamos”, dijo Neymar al revelar sus conversaciones con el argentino, con quien comparte el plantel plagado de estrellas del PSG (y antes habían sido compañeros en el FC Barcelona).

Neymar, en un reciente amistoso contra Japón

Si Argentina y Brasil ganan sus grupos irán por el mismo lado del cuadro. Podrían enfrentarse en semifinales. Una hipotética final -como la de la Copa América 2021- requeriría que uno de los dos quedara segundo en su grupo de primera fase.

Neymar festeja, junto a Lionel Messi, un gol del PSG en la Champions League GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

“La Copa del Mundo está llena de sorpresas -añade-. Hay equipos que inesperadamente llegan muy lejos incluso en la competencia, incluso si muchos no creen en ellos. Pero creo que los favoritos son Argentina, Alemania, España y Francia. Creo que esos cuatro junto con Brasil son totalmente capaces de llegar a la final”. Ante una pregunta posterior del medio británico, añadió a Inglaterra entre los favoritos. “¡Obviamente tienen una oportunidad! Me gustan mucho (Harry) Kane y (Jadon) Sancho. Son dos jugadores increíbles y les tengo un cariño especial porque me gustan los jugadores que tienen”.

El “control” de Neymar

Volviendo a Messi, destacó en todo momento la relación personal y la admiración profesional que siente por él. Lo mismo corre para el francés Kylian Mbappe, el otro extremo del tridente galáctico del PSG. “Jugar con Lionel y con Kylian es un placer enorme. Son dos grandes, con Messi considerado durante mucho tiempo el mejor del mundo”, dijo.

El ‘10′ de Brasil, una de las selecciones favoritas para alzar la Copa del Mundo el 20 de noviembre-18 de diciembre), aseguró que está en buenas condiciones para luchar por el sexto título de la ‘Canarinha’, el primero desde 2002. ”Me siento bien físicamente, estoy feliz, pasando un momento muy feliz en el club; entonces me siento preparado”, afirmó.

La peor lesión de la carrera de Neymar: el colombiano Camilo Zúñiga impacta en la zona lumbar y le causa una fractura vertebral al delantero, durante el Mundial Brasil 2014. Manu Fernández / AP

Reconoció que el Mundial es su “mayor sueño” y que va a tener “una nueva oportunidad de conseguirlo”. El atacante, de 30 años, llegará a Qatar en gran momento luego de un buen comienzo de temporada con el PSG, donde ha anotado 13 goles y brindado 11 asistencias en 19 partidos de la liga y la Champions League.

No obstante, aseguró que se siente libre de cualquier presión en la que será su tercera -y quizás última- participación mundialista, tras Brasil-2014 y Rusia-2018. ”En mi carrera conseguí cosas que jamás imaginé. Si mi carrera terminara hoy, sería el tipo más feliz del mundo”, añadió.

Los mundiales han sido duros para el astro brasileño. En 2014, la presión era abrumadora en Brasil -anfitrión de aquella copa- y él estaba en plena forma, pero sufrió una terrible fractura en la espalda en los cuartos de final contra Colombia. En la siguiente fase, Brasil perdió catastróficamente 7-1 en la semifinal ante Alemania, sin Ney en cancha.

En Rusia 2018, Neymar volvió a jugar bien, pero el arquero belga Thibaut Courtois le impidió anotar el empate en el tiempo de descuento cuando los europeos sorprendieron a Brasil los cuartos de final. Neymar fue ridiculizado por los memes de su actuación. Él prefiere mirar hacia adelante. “Los que jugué son especiales para mí, uno porque Brasil fue anfitrión y el otro porque fue mi segundo Mundial. Y creo que este también será muy especial”, dice Neymar.

Neymar liderará al equipo de Tite en el Grupo G, que comparten con Serbia, Suiza y Camerún. Brasil se prepara en la ciudad italiana de Turín. El sábado llegará a Doha y debutará el 24 de noviembre ante los serbios.

