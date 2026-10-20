Murió Antonio Grimau: cómo fue la llamada que hizo en sus últimos días y que alertó sobre su salud

La comunidad artística argentina despidió a Antonio Grimau a los 82 años. La noticia del fallecimiento del actor causó conmoción en el espectáculo nacional. Pocos días atrás, el intérprete tomó una decisión profesional que hoy cobra un significado distinto. Grimau integraba el elenco de una obra teatral prevista para la temporada de verano en Villa Carlos Paz junto a Andrea del Boca. El proyecto contaba con su entusiasmo inicial, pero un llamado telefónico cambió los planes del equipo.

Antonio Grimau iba a integrar una obra junto a Andrea del Boca, Yisela “Yipio” Pintos y Juan Ignacio Caruso Redes sociales

Pía Shaw, en el ciclo A la Barbarossa (Telefe), confirmó que el actor contactó a los productores hace exactamente una semana. Grimau prefirió apartarse de la propuesta antes de comenzar los ensayos intensos. “Él fue uno de los primeros en decir que estaba muy entusiasmado con este proyecto para acompañar a Andrea del Boca en su vuelta, pero les dijo que le estaba sucediendo un tema personal y que decidía bajarse ahora y no más adelante”, relató la periodista. Según Shaw, el actor aclaró que su retiro no obedecía a motivos económicos ni a falta de interés, sino a una situación de salud que requería su atención inmediata.

Antonio Grimau iba a seguir con su carrera teatral en el verano de 2027

La producción aceptó su determinación ante la franqueza del artista. Adrián Vocos, director y productor de la obra, despidió a Grimau desde su cuenta personal de Instagram. “Te vi en Filomena Marturano, luego en Danza Macabra con Leonor. Estabas muy entusiasmado con trabajar este verano, pero también fuiste honesto y decidiste correrte hace unos días”, expresó Vocos. El director valoró la trayectoria de quien llamó “señor teatro” y lamentó la imposibilidad de trabajar juntos en esta oportunidad. El lugar del actor en el elenco será ocupado por Esteban Prol, según se informó tras la triste novedad.

Adrián Vocos le dedicó una emotiva despedida a Antonio Grimau Captura Instagram (@adrianvocos)

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial. La entidad destacó la trayectoria de seis décadas de Grimau en cine, televisión y teatro. Durante el último año, el actor participó en la obra El diario de Adán y Eva junto a Betiana Blum. Este trabajo fue uno de sus últimos hitos sobre las tablas antes de este desenlace. Grimau mantuvo siempre una relación estrecha con el escenario, espacio que definió como su forma de vida. Su partida deja un vacío profundo entre sus colegas y el público que siguió su extensa carrera actoral.

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