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Murió Antonio Grimau: reacciones y mensajes de despedida al actor

Lo confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices; “Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, señalaron en un comunicado

Tenía 82 años
Tenía 82 añosHernan Zenteno - La Nacion

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La despedida de la asociación

Premio Podestá a la Trayectoria Honorable

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en reconocimiento a su recorrido artístico.

Avant Premiere de Vamo’ los Pibes, en Multiteatro
Avant Premiere de Vamo’ los Pibes, en MultiteatroGerardo Viercovich - LA NACION

Uno de sus trabajos de mayor reconocimiento

Uno de sus trabajos de mayor reconocimiento fue su interpretación de Roberto Sánchez en la etapa adulta de Sandro de América, la miniserie dirigida por Adrián Caetano y emitida en 2018. Por ese papel recibió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

“Su recorrido cinematográfico comprende Buenas noches, Buenos Aires, La Mary, Rolando Rivas, taxista, El amor infiel, Proceso a la infamia, Los orilleros, La obertura, Una mariposa en la noche, De cara al cielo, …Y mañana serán hombres, Ritmo a todo color, El hombre de arena, Los insomnes, Los corruptores, Tres alegres fugitivos y Deliciosamente peligrosa", afirmaron desde la institución.

Su paso por la televisión, donde tuvo una amplia trayectoria

En televisión construyó una amplia trayectoria. “Sus primeros trabajos y las producciones que afianzaron su popularidad incluyeron El bulín, ¡Arriba juventud!, El exterminador, Rolando Rivas, taxista, Con odio y con amor, Ese que no la quiere, Siempre te amaré, Dos a quererse, Tu rebelde ternura, Dulce Anastasia, Renato, Se necesita una ilusión, Trampa para un soñador, Quiero gritar tu nombre, Amar al salvaje, Cuatro hombres para Eva, Extraños y amantes, La cruz de papel y Las vendedoras de Lafayette", indicaron.

A esos títulos se sumaron Corazones de fuego, Más allá del horizonte, Por siempre mujercitas, Poliladron, Cha Cha Cha, Verdad consecuencia, Para toda la vida, Ricos y famosos, Cabecita y Mi ex. En Alta comedia participó en diferentes temporadas y episodios.

Sus trabajos teatrales

Entre sus trabajos teatrales se encuentran El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor. En 1990 protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín que constituyó un momento significativo de su trayectoria.

El actor Antonio Grimau
El actor Antonio Grimau Hernan Zenteno - La Nacion

“Su labor escénica incluyó también Cristales rotos, El acompañamiento, El reñidero, El anatomista, El precio, Segovia (o de la poesía), Darse cuenta, Yepeto, La mandrágora, Guayaquil: una historia de amor, De casas y melancolías, La matanza, Mares de piedra, El corso, Príncipe azul, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Al final del arcoíris, Piel de Judas, Filomena Marturano, El avaro, Hamlet, Danza macabra, Rotos de amor y La ternura. Participó, además, en Cándida, Espíritu travieso, La zarza ardiendo, Reconocernos, El hombre perfecto, Masculino singular, Vidas paralelas, Un guapo del 900 y El tiempo y los Conway, esta última dentro del ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro”, precisaron.

Tenía 82 años

Nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, provincia de Buenos Aires. Su nombre era Antonio Rebolini. Según la asociación, comenzó a actuar a los 16 años, luego de presentarse a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin de Almagro. “Aquella experiencia marcó el inicio de un recorrido de más de seis décadas”, indicaron.

Se formó actoralmente con Juan Carlos Gené, a quien reconocía como una figura fundamental en su compromiso con la profesión. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1970.

Murió Antonio Grimau

El actor Antonio Grimau murió este martes a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza, escribieron a través de un comunicado oficial.

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