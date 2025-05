Murió Claudio Delgado, reconocido actor, modelo y periodista argentino que se destacó en “Son amores” y “Los Roldán”

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó a través de un comunicado difundido el viernes por la noche que murió el reconocido actor y periodista Claudio Delgado, quien se desempeñaba como conductor de Vip Magazine, y que estaba a punto de cumplir 25 años al aire. La noticia, que conmovió al mundo del espectáculo, generó que varias personalidades lo despidan por medio de redes sociales.

"Despedimos con profundo pesar a Claudio Delgado, actor, conductor, modelo y periodista, de extensa trayectoria en teatro, radio, televisión y publicidad. Acompañamos con nuestras condolencias a sus seres queridos en este doloroso momento“, expresó la asociación en el comunicado difundido tanto en su sitio oficial como en redes sociales.

Uno de los primeros que se sumó a la cadena de mensajes en su nombre fue el humorista Rodrigo Rodríguez, más conocido como “Rodrigo Vagoneta”, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Volá alto, querido Claudio. Te vamos a extrañar. Que en paz descanses”.

En tanto, el músico Orlando Netti compartió una imagen junto con el periodista y manifestó: “Con mucha pena me entero del fallecimiento de Claudio Delgado, querido conductor del programa VIP Magazine, que este año cumplía 25 años al aire. Siempre me recibió con los brazos abiertos en sus ciclos televisivos y radiales, con sensibilidad, respeto y calidez. Fue un gran anfitrión y afectuosa persona. Me queda el recuerdo de los momentos compartidos y su afable receptibilidad. Que en paz descanse”.

Delgado se formó en actuación con otros actores de renombre, como Agustín Alezzo, Osvaldo Guidi y Javo Rocha. Además, estudió Periodismo y Ciencias Económicas, y también se desempeñó como maestro de escuela primaria y profesor de pintura en Bellas Artes.

Inició su carrera como modelo gráfico y de pasarela, y, como actor, participó en las destacadas ficciones Son amores, Muñeca brava, Los Roldán y Mujeres de nadie. En teatro, actuó en obras como La pulga en la oreja, Vamo, Mujeres de mi patria, La Cenicienta, El gato con botas, Peter Pan y Barbie en el portal mágico y Un show mágico en Navidad, entre otras.

Por otra parte, como conductor y animador, trabajó en eventos sociales, desfiles y fiestas nacionales. Desde hace 25 años, en su programa VIP Magazine, que también producía, entrevistó a artistas y personalidades de distintos ámbitos, mientras que en radio, condujo ciclos junto a Atilio Veronelli, Paula Volpe y otros colegas. En los últimos años fue gerente de programación de TV Diucko Digital", explicó la asociación.