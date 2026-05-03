Show de Shakira en Río de Janeiro: las imágenes de la masiva convocatoria de la artista colombiana

RÍO DE JANEIRO (AFP).- Este sábado por la noche, Shakira brinda un espectáculo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. En ese marco, circulan en redes sociales imágenes que muestran a la multitud concentrada para presenciar el recital gratuito de la cantante colombiana. En los registros, tomados en muchos casos desde planos aéreos, se observa una extensa franja de público que se distribuye a lo largo de varias cuadras.

En los videos también se distinguen al menos seis filas de pantallas dispuestas antes de llegar al escenario principal, con una importante cantidad de asistentes ya ubicados incluso en los sectores más alejados. Según datos difundidos por funcionarios de la ciudad, el evento podría reunir a cerca de dos millones de personas en una de las playas más emblemáticas de Brasil.

Una multitud en Copacabana para ver el show de Shakira

La actuación forma parte de la gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, basada en el álbum publicado en 2024. A la vez, se inscribe en una serie de recitales gratuitos organizados en la ciudad brasileña en los últimos años. Previamente, iniciativas similares convocaron a grandes multitudes, como los espectáculos de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Desde temprano, este sábado por la mañana las peronas empezaron a acercarse a la playa para reservarse un buen lugar durante el show de Shakira (Photo by Daniel RAMALHO / AFP) DANIEL RAMALHO - AFP

Desde este sábado por la mañana empezaron a llegar personas a la zona donde se lleva a cabo el show de Shakira para conseguir buenos lugares. En ese marco, vendedores ambulantes ofrecieron durante todo el día desde alimentos y bebidas hasta productos como desodorante, papel higiénico o bolsas de arena para mejorar la visibilidad del escenario montado frente al hotel Copacabana Palace.

Los vendedores ambulantes venden distintos elementos para las personas que pasaron gran parte del día en el lugar para reservar buenos lugares para el show

Antes del inicio, la programación contó con presentaciones de DJs durante la tarde y, tras el cierre, está programada otra actuación musical para facilitar una salida progresiva del público, según indicaron autoridades locales.

La cantante colombiana Shakira en el escenario dispuesto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, durante un ensayo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

La organización del evento forma parte de una estrategia de la alcaldía de Río de Janeiro para fomentar la actividad económica tras el carnaval y las celebraciones de Año Nuevo, y en la antesala de las festividades de junio. De acuerdo con estimaciones oficiales, el recital podría generar ingresos cercanos a los 777 millones de reales, lo que equivale aproximadamente a unos US$155 millones, por el movimiento turístico y el consumo que generará en distintos sectores.

Una multitud en Copacabana para ver el show de Shakira

“Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad”, afirmó el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, al presentar este miércoles el plan operativo de la ciudad para el evento. “Nuestra inversión en este espectáculo nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”, sostuvo.

Por el show gratuito de la cantante colombiana, desde la alcaldía de Río de Janeiro se prevé que se generen ingresos cercanos a los US$155 millones (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

Más turistas se dirigieron a Río en el mes de mayo en los años con espectáculos, 2024 y 2025, en comparación con 2023, según datos de la Alcaldía de Río. En 2024, el crecimiento fue de 34,2% el 1 de mayo, justo antes de los conciertos, en comparación con el año anterior. En 2025, el aumento fue de 90,5% en comparación con 2023.

Con información de AP.