Murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

La modelo y diseñadora de trajes de baño, Sahara Ray, murió a los 34 años. Su familia informó la noticia al sitio TMZ: “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”. Por el momento, la causa exacta del fallecimiento permanece bajo reserva.

Ray ganó relevancia internacional en 2016 debido a su carrera profesional y su vínculo con la estrella canadiense Justin Bieber. En aquél momento, los medios registraron imágenes de ambos en Hawái, hecho que disparó especulaciones sobre un romance, aunque el artista nunca confirmó la relación ante el público. Previo a este episodio, los círculos mediáticos también vincularon a la modelo con el cantante australiano Cody Simpson.

Sahara Ray y Justin Bieber compartieron un período de tiempo muy corto Instagram

La trayectoria de Ray comenzó en 2014, cuando consolidó su perfil como influencer y empresaria al fundar Sahara Ray Swim, su propia firma de ropa de playa. Hija del reconocido surfista Tony Ray, creció entre Australia, California y Hawái. Su estilo de vida nómade influyó en su carrera, la cual impulsó a través de plataformas digitales donde logró reunir cerca de 900.000 seguidores. En enero de 2026, la modelo dio la bienvenida a su hija Snow, a quien definió en sus redes sociales como “todo mi corazón”.

En los últimos años, Sahara Ray enfrentó problemas de salud significativos: en 2024, compartió con sus seguidores un diagnóstico complejo: el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente en el cual el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos. La modelo explicó que esta enfermedad apareció tras un grave accidente vial en el que un conductor ebrio la atropelló. “Mi vida entera cambió en un instante”, relató en aquel momento a través de sus canales digitales.

Sahara Ray confirmó que sufría el síndrome de Guillain-Barré en 2024

La dolencia provocó que Ray perdiera movilidad en sus extremidades inferiores. En diversos videos, ella mostró el proceso de rehabilitación y el uso de asistencia mecánica para caminar. “Estuve muy, muy enferma durante una semana y media o dos semanas. Durante ese tiempo casi no comí porque no pude retener la comida y mi cuerpo se debilitó mucho”, detalló la modelo sobre los días críticos.

A pesar del desafío, en sus publicaciones posteriores exhibió una evolución positiva en su movilidad. En diciembre de 2021, la joven también ingresó a un centro de tratamiento de 30 días para abordar temas vinculados con la salud mental y adicciones.

La última publicación de Sahara Ray fue un carrete con tres imágenes de su hija Captura Instagram (@sahara_ray)

Las muestras de afecto llegaron pronto desde su entorno. Su amiga, la modelo Becky Hearn, dedicó un mensaje en Instagram donde describió a la fallecida como “una persona pura con un corazón enorme”. Tras el anuncio de su muerte, los usuarios recordaron su última publicación de julio, un registro fotográfico junto a su pequeña hija.

La causa del deceso aún constituye un interrogante para los medios, dado que los familiares prefirieron mantener la privacidad sobre el motivo médico detrás del desenlace. La comunidad de la moda despide a una figura que marcó tendencia en redes y cuya historia personal estuvo marcada por la resiliencia.