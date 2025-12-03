Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que sufría Santiago Fredes

El fallecimiento de Santiago Fredes a los 35 años conmociona al fútbol de ascenso. El joven entrenador del Club Luján murió tras padecer el síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que deterioró su salud en apenas una semana hasta derivar en muerte cerebral.

El síndrome de Guillian-Barré

El diagnóstico médico que recibió el director técnico corresponde a una afección neurológica, donde el sistema inmunitario del cuerpo ataca los nervios y genera síntomas iniciales como debilidad y hormigueo en las manos y los pies. La Clínica Mayo detalla que estas sensaciones logran diseminarse con rapidez y derivan eventualmente en una parálisis total del cuerpo.

Murió Santiago Fredes debido a una afección neurológica

La información médica indica la inexistencia de una cura: “No se conoce la cura para el síndrome de Guillain-Barré”. Los tratamientos disponibles apuntan a reducir la gravedad de los síntomas y acelerar la recuperación del paciente. La Clínica Mayo advierte sobre la peligrosidad del cuadro: “El síndrome de Guillain-Barré es una afección grave que requiere hospitalización inmediata porque puede empeorar rápidamente”.

El medio El Gráfico señala que esta enfermedad afecta el sistema nervioso de dos formas diferentes y produce un deterioro capaz de ocasionar una muerte repentina. Aunque la ciencia desconoce la causa exacta de su aparición, los estudios observaron un patrón recurrente. Dos tercios de las personas afectadas presentan síntomas de una infección previa, generalmente de tipo respiratoria o gastrointestinal, semanas antes de la manifestación del síndrome.

El comunicado del Club Luján

El comunicado oficial del Club Luján tras la muerte de Santiago Fredes

La noticia generó una respuesta inmediata en el ámbito deportivo. El Club Luján publicó un comunicado oficial para despedir a su referente: “El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”. La institución solicitó respeto para la familia en este momento de dolor.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), utilizó sus redes sociales para enviar condolencias. “Qué triste noticia. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján. Que encuentren consuelo en los recuerdos y el legado que dejó el Pulga”, escribió el dirigente.

El mensaje del "Chiqui" Tapia tras la muerte de Santiago Fredes, entrenador del Club Luján

En la misma línea, el club Flandria lamentó la pérdida y recordó su paso por la institución hace más de una década.

Trayectoria profesional y legado en el ascenso

Santiago “Pulga” Fredes construyó una carrera ligada fuertemente a las categorías del ascenso argentino. Inició su camino como futbolista en el Club Luján y vistió la camiseta de Flandria en 2011. Posteriormente defendió los colores de Defensores Unidos de Zárate y Excursionistas entre 2013 y 2016. Su retiro profesional ocurrió tras un último regreso al equipo de su ciudad, donde luego asumió la dirección técnica.

Fredes había renovado el contrato para 2026

Su desempeño como entrenador en la temporada 2025 arrojó resultados positivos para la institución, ya que el equipo finalizó segundo en el Grupo B con 51 unidades y accedió al torneo reducido. En octubre pasado, la dirigencia y el técnico acordaron la renovación de su contrato hasta 2026, proyecto que quedó trunco tras el repentino fallecimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.