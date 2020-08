10 canciones para recordar a ABBA

Diez canciones para recordar a ABBA Fuente: AP

Desde que con el tema "Waterloo" se alzó con el primer puesto del XIX Festival de la Canción Eurovisión, celebrado en Inglaterra en 1974, ABBA no sólo se transformó en una impresionante maquinaria de hits sino que colocó a Suecia en un lugar de privilegio dentro del mapa musical internacional. Surgido en Estocolmo en 1972, el grupo conformado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad se mantuvo unido hasta 1982 y conquistó al mundo mediante una propuesta musical sencilla, aunque no ajena a los arreglos sofisticados, que navegó por las aguas del pop, las baladas y el eurodisco.

Mientras el gusto popular se rendía a los pies de sus canciones conmovedoras, contagiosas, bailables pero también íntimas y melancólicas, el cuarteto debió lidiar durante mucho tiempo con la crítica especializada que, en su mayoría, lo tildaba rigurosa y frecuentemente de cursi, poco serio y pasatista. Sin embargo, con el transcurso de los años, la banda logró derribar prejuicios alcanzando una reivindicación general gracias a composiciones irresistibles que influenciaron y dejaron su huella en artistas tales como Erasure, Madonna, Scissor Sisters y Arcade Fire, entre muchos otros.

En ese sentido, el lanzamiento del compilado de grandes éxitos Gold (1992), sumado al estreno del musical Mamma Mia! en el West End londinense, en 1999 y su posterior y exitosa versión cinematográfica de 2008, contribuyeron a esa aceptación mundial concreta que, sin dudas, perdura hasta el presente con descomunales cifras de venta estimadas en 500 millones de copias.

El listado de diez canciones que aparece a continuación no pretende ser concluyente ni definitivo. La única intención es realizar un recorrido por algunos de los mejores momentos musicales de ABBA, el fenómeno del pop sueco. Que lo disfruten.

"Waterloo" (1974)

Después de debutar discográficamente en 1973 con Ring Ring, un álbum que pasó desapercibido para el gran público pero que ya dejaba vislumbrar algunas aristas del fenómeno que se avecinaba, ABBA lanzó al año siguiente el disco Waterloo, cuyo primer corte de difusión del mismo nombre no sólo se alzó con el primer premio del Festival Eurovisión de 1974 sino que se transformó en la piedra basal de un suceso ininterrumpido. Se trata de un tema pop, bailable, alegre y bien up tempo que sobresalía entre un material aún sin una identidad musical definida.

"Mamma Mia" (1975)

Si todavía quedaban dudas del potencial del grupo y muchos creían que "Waterloo" sólo se trataba de un golpe de suerte, ahí llegó "Mamma Mia" para demostrar lo contrario y hacer cantar a multitudes. El tema está incluido en ABBA, tercer álbum de la banda lanzado en 1975 y en el que los roles quedaron fijados para siempre: las mujeres se afianzan como las voces principales y las caras visibles del grupo mientras que la dupla masculina se centra en la composición e instrumentación.

"Dancing Queen" (1976)

Envalentonada por el gran suceso de "Mamma Mia", la agrupación sueca, lejos de amilanarse, redobla la apuesta y en su siguiente álbum, Arrival (1976), continúa consolidándose como una auténtica bestia pop. Y eso se debió a "Dancing Queen", considerado no sólo uno de los mejores temas de toda su carrera sino de la música pop en general. Una canción infaltable a la hora del karaoke.

"Money, Money, Money" (1976)

Incluida también en Arrival, esta canción logró posicionarse en el gusto del público tras el enorme impacto de "Dancing Queen". Alcanzó el primer puesto de los rankings en Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania y México con su inconfundible sello pop.

"Take a Chance on Me" (1977)

El tandem compositivo conformado por Björn Ulvaeus y Benny Andersson no descansa y continúa su marcha triunfal. Ahora la mención va para "Take a Chance on Me", canción perteneciente al disco The Album (1977), que relata la historia de una mujer que le pide a un hombre que le de la oportunidad de demostrarle todo lo que puede hacer por él. Uno de los mayores éxitos de ABBA en Estados Unidos.

"Chiquitita" (1979)

Tanto en su versión original en inglés como en castellano, "Chiquitita" es considerada una de las composiciones más populares del grupo en todo el mundo y en especial en Latinoamérica. Se trata de una sentida balada en la que alguien trata de consolar a una niña que se encuentra muy triste por alguna razón. Los derechos de autor del tema, incluido en el álbum Voulez-Vous (1979), fueron donados a UNICEF, obteniendo cifras de ventas millonarias.

"I Have a Dream" (1979)

Perteneciente también al álbum Voulez-Vous, este tema es otro de los clásicos del grupo, demostrando que más allá de su reconocida impronta bailable sabe moverse cómodo además en el terreno de las melodías sensibles y con un mensaje esperanzador. Fue grabado junto al Coro de la Escuela Internacional de Estocolmo.

"Gimme, Gimme, Gimme (A Man After Midnight)" (1979)

Atenta a las tendencias del momento y rápida de reflejos, la banda se sube a la fiebre de la música disco y se despacha con este tema irresistible que se transforma en un éxito inmediato tanto en las radios como en las pistas de baile de todo el planeta. Bonus track del álbum Voulez-Vous, la canción volvió al ruedo de la mano de Erasure, quien grabó su propia versión en 1986. En tanto, Madonna incluyó un fragmento en su tema "Hang up", más allá de numerosas versiones grabadas por artistas tan disímiles como Cher y Attaque 77, entre otros.

"The Winner Takes it All" (1980)

Sin abandonar del todo su veta bailable, el álbum Super Trouper (1980) se centra más bien en melodías calmas y melancólicas como en el caso de "The Winner Takes it All". Reflejo de un final grupal que se aproximaba, la canción está inspirada también en el divorcio de Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog, una de las parejas que conformaba el cuarteto, ocurrido un año antes. Otro clásico indiscutido que trepó a lo más alto de los rankings en numerosos países.

"Lay all Your Love on Me" (1980)

A pesar de que el grupo no apoyó de manera concreta y sostenida el lanzamiento de este quinto corte de difusión del álbum Super Trouper, de todos modos el tema logró imponerse como uno de sus últimos hits en clave dance. Tiempo después fue incluido en el compilado Gold y en el musical Mamma Mia!".