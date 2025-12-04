Festival Buena Vibra, el ya clásico evento del verano porteño confirmó su nueva edición: el sábado 21 de febrero de 2026 volverá a Ciudad Universitaria, con una única jornada de música, gastronomía y experiencias al aire libre. El line up reúne a Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil 442, Bestia Bebé, Vinocio y La Valenti, entre otros.

Wos, El Kuelgue y Conociendo Rusia en el Festival Buena Vibra 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Buena Vibra mantiene su propuesta de reunir a distintas generaciones de artistas de la escena nacional, cruzando géneros y estilos. Desde su creación, el encuentro se consolidó como un espacio de referencia para el circuito musical local, con una curaduría que combina nombres consagrados y proyectos emergentes.

La edición 2026 no tendrá sistema cashless: el público podrá abonar consumos de forma directa en barras y puestos gastronómicos, una medida que busca simplificar la experiencia y dar mayor transparencia a las compras dentro del predio.

Conociendo Rusia en el Buena Vibra Segismundo Trivero - RollingStone

Los artistas del Festival Buena Vibra 2026

Wos,

El Kuelgue,

Conociendo Rusia,

Marilina Bertoldi,

Usted Señalemelo,

Emmanuel Horvilleur,

Gauchito Club,

Silvestre y La Naranja,

Camionero,

An Espil 442,

Bestia Bebé,

Vinocio y

La Valenti.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas están disponibles a través de venti.com.ar, la plataforma oficial de venta. De acuerdo con la información publicada en el sitio (consulta: 3 de diciembre de 2025), los valores son:

Preventa General 1: $70.000

$70.000 VIP: $150.000 (ubicado sobre una plataforma en altura, con vista preferencial al escenario, baños y barras exclusivas)

Las entradas parten desde $70.000. Hay una preventa exclusiva disponible hasta el 4 de diciembre a las 19.00, con 15% de descuento o 6 cuotas sin interés. La venta general comenzará ese mismo día a las 19.01 por el mismo sitio.

Usted Señalemelo en Festival Buena Vibra DIEGO SPIVACOW / AFV

Datos clave del Festival Buena Vibra 2026