Wos, El Kuelgue y Conociendo Rusia en el Festival Buena Vibra 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

El Festival Buena Vibra 2026 reafirma su identidad como punto de encuentro del verano porteño, con un formato de jornada única y una grilla diversa que recorre lo más destacado del pop, el rock y la música alternativa argentina
- 2 minutos de lectura'
Festival Buena Vibra, el ya clásico evento del verano porteño confirmó su nueva edición: el sábado 21 de febrero de 2026 volverá a Ciudad Universitaria, con una única jornada de música, gastronomía y experiencias al aire libre. El line up reúne a Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil 442, Bestia Bebé, Vinocio y La Valenti, entre otros.
Buena Vibra mantiene su propuesta de reunir a distintas generaciones de artistas de la escena nacional, cruzando géneros y estilos. Desde su creación, el encuentro se consolidó como un espacio de referencia para el circuito musical local, con una curaduría que combina nombres consagrados y proyectos emergentes.
La edición 2026 no tendrá sistema cashless: el público podrá abonar consumos de forma directa en barras y puestos gastronómicos, una medida que busca simplificar la experiencia y dar mayor transparencia a las compras dentro del predio.
Los artistas del Festival Buena Vibra 2026
- Wos,
- El Kuelgue,
- Conociendo Rusia,
- Marilina Bertoldi,
- Usted Señalemelo,
- Emmanuel Horvilleur,
- Gauchito Club,
- Silvestre y La Naranja,
- Camionero,
- An Espil 442,
- Bestia Bebé,
- Vinocio y
- La Valenti.
Entradas, precios y beneficios
Las entradas están disponibles a través de venti.com.ar, la plataforma oficial de venta. De acuerdo con la información publicada en el sitio (consulta: 3 de diciembre de 2025), los valores son:
- Preventa General 1: $70.000
- VIP: $150.000 (ubicado sobre una plataforma en altura, con vista preferencial al escenario, baños y barras exclusivas)
Las entradas parten desde $70.000. Hay una preventa exclusiva disponible hasta el 4 de diciembre a las 19.00, con 15% de descuento o 6 cuotas sin interés. La venta general comenzará ese mismo día a las 19.01 por el mismo sitio.
Datos clave del Festival Buena Vibra 2026
- Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
- Hora: desde las 15.30
- Lugar: Campo de Deportes Ciudad Universitaria UBA (Pres. Dr. Raúl Alfonsín, CABA)
- Edad mínima: 18 años
- Entradas: venti.com.ar
- Precios: desde $70.000 (VIP $150.000)
Otras noticias de Qué sale
"Una vida musical en común". El “viaje de egresados” con David Byrne, el regreso "barrial" y la amistad que empezó en el colegio
"Reseteo". Su hamburguesa fue elegida la mejor de la ciudad, cerró todo y se quedó con un solo local y un menú mínimo
¿Cuál es su secreto? El vino argentino que no para de ganar premios y por el que cada vez pagan más en el exterior
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Los mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami volvieron a la Argentina, pero deben regresar a EE.UU. en enero para una audiencia clave
- 3
Nuevo estudio: advierten sobre una práctica muy peligrosa para la salud que cada vez es más usada con intereses comerciales
- 4
Rocío Marengo fue mamá y presentó a su bebé con un emotivo video