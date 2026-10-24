BTS: después de la camiseta de la selección y del mate, la banda coreana prepara su despedida de la Argentina

2014, el grupo de k-pop BTS hizo su primera incursión en América Latina. En agosto de ese año hizo una presentación promocional en Brasil y dos meses después cantaron en el festival Music Bank de México. Al año siguiente emprendieron formalmente una gira, The Red Bullet Tour, que pasó por México, Brasil y Chile. ¿Y las fans de la Argentina? Siguieron participando.

Pero si la paciencia todo lo alcanza, las Army- como se conoce a sus seguidoras- argentas tuvieron su chance esta semana, con los tres conciertos que el septeto coreano está dando en el Estadio Único de La Plata. Esta sábado los reyes del k-pop cierran la tríada de shows previstos en la Argentina y pondrá rumbo a Brasil, última parada del tramo sudamericano que realizan durante octubre, y que ya pasó por Colombia, Perú y Chile.

BTS y su gran despliegue escénico

Si las dos primeras noches fueron un idilio entre los cantantes y sus fans, las Army, no se espera menos para esta función de cierre. Cada una de las jornadas anteriores se vivió con toda la intensidad que hacen a los usos y costumbres de esa relación que se establece entre una boy band y sus seguidores. Dos horas y veinte minutos de gritos cada vez que uno de los cantantes apareció en las pantallas y una interacción que fue desde un repertorio a la medida de las fans a esos gestos que no se pueden evitar o pasar por alto. La camiseta de la selección argentina, los agradecimientos y la frase que se escucha en tantos recitales de artistas extranjeros (palabras más palabras menos: “son el mejor público del mundo”).

Ninguno de estos condimentos faltó en las dos primeras funciones. Incluso, hubo un insistente pedido para las fanáticas del sector campo, para que no se agolpen frente al escenario y las pasarelas, para no resultar lastimadas.

El show de los BTS no ofrece mayores sorpresas. El repertorio es parte de un guión que, prácticamente, se calca de un escenario a otro. Es por esto que, excepto por dos temas que cambian de una función a la siguiente, con un guión tan estricto, la apuesta del grupo es a la espontaneidad que puedan conseguir al relacionarse con sus fans, o los momentos en los la música deja paso al micrófono abierto para comentarios o agradecimientos. Uno de los que más llamó la atención fue una especie de “aprendo argentino en dos pasos”. Y de ahí es que salieron las frases que más se viralizaron en estos días cuando algunos de los integrantes ensayaron frases al modo argentino. La del primer concierto salió de V: “¡Aguante Army! Fuera de joda, son el mejor público”. Para el segundo show, envalentonado, comenzó a cantar “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y después largó: “Hoy aprendí esto: Y si nos tomamos unos mates”.

Concierto de BTS en el estadio de La Plata Noelia Guevara

Cifras de un fenómeno global

Una vez finalizado el último show en el Estadio Único, el grupo habrá sumado unas 158.000 personas a la audiencia mundial de su gira. Y eso tiene un correlato con el crecimiento de sus números en el mundo digital.

El k-pop creció en nuestro país a paso constante. Sin prisas ni pausas. Y BTS sigue ejerciendo su reinado a nivel mundial. Vayan algunos datos para tener en cuenta sobre este fenómeno.

BTS en el momento final de su show, cuando los cantantes más interactúan con su público

Según un informe de Spotify, entre 2021 y 2025 la escucha de k-pop creció un 84 por ciento. El reciente lanzamiento del BTS le dio un nuevo envión. En el último año las reproducciones de su música crecieron 193 por ciento. Incluso, superó el nivel del promedio mundial, que ha alcanzado un 141 por ciento de incremento respecto del año anterior: “BTS acumuló 250,6 millones de streams en la Argentina entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. La Argentina pasó del puesto 14, en 2024, al 8 en 2026 entre los países que más escuchan al grupo”.

Según este informe ”los oyentes argentinos dedicaron, en promedio, casi una hora semanal a escuchar al grupo, frente a los 0,61 horas del mismo período de 2025″. Además, la cantidad de oyentes creció un 53 por ciento interanual.