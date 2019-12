Callejeros: las peleas entre los músicos y las dos bandas que formaron después

Nuestra Raza es una de las dos bandas que formaron los exintegrantes de Callejeros; la restante es Don Osvaldo, liderada por Pato Fontanet Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

A 15 años de la tragedia de Cromañón, los músicos de Callejeros se dividieron en dos bandas: Don Osvaldo y Nuestra Raza. El baterista Eduardo Vázquez armó un grupo con Pity Álvarez en Ezeiza: en la cárcel, donde ambos están presos, el primero, por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei; el ex-Viejas Locas por el asesinato de un amigo en los monoblocks de Lugano, donde vivía.

Desde 2010, Callejeros no solo no existe más como banda de rock: tampoco existe como grupo de amigos. "No hay relación. No tengo el teléfono de ninguno ni nada por el estilo. Nos vimos las últimas veces que estuvimos presos y después. cada uno mantiene a su familia, trata de salir a buscar el mango como se pueda", dice el guitarrista Maxi Djerfy respecto del cantante Patricio Fontanet y del bajista Christian Torrejón.

Djerfy formó Nuestra Raza con sus excompañeros Elio Delgado (guitarra) y Juancho Carbone (saxo). Fontanet y Torrejón armaron Don Osvaldo. Los mundos de unos y otros jamás se cruzan, y menos aún con el del sexto integrante, condenado a perpetua.

Las últimas novedades vienen del lado de Don Osvaldo: el grupo editó este mes Casi Justicia Social II, su segundo disco. "Lo trabajaron durante todo el año, a pesar de la enfermedad de Patricio", dice el productor José Palazzo, quien además de ser amigo personal del cantante se encarga de organizarles las presentaciones en vivo.

Pato Fontanet al frente de Don Osvaldo Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima

La enfermedad de la que habla Palazzo es una parálisis facial que afectó las cuerdas vocales de Fontanet, quien debió ser operado en septiembre y todavía no puede subir a un escenario. "Por ahora no van a tocar. De hecho, no tocan en el Cosquín. Sí está ensayando la banda sin él, y él se va a ir sumando de a poco, cuidándose mucho", dice el productor.

"Cuando Pato esté bien, pulgar arriba, yo me pongo a ver los lugares, ver dónde quieren tocar y me encargo de toda la organización. Ellos van y tocan, pero yo preparo el plan a partir del 'pulgar arriba' de Pato, que todavía no está", señala.

Al día de hoy, Fontanet es -con excepción de Vázquez- el único de los músicos de Callejeros que sigue judicializado: se encuentra en libertad condicional hasta 2023, purgando una condena de siete años por estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo. El juez de Ejecución Penal José Pérez Arias le otorgó ese beneficio en mayo de 2018 por haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta en prisión y considerando una serie de cursos de capacitación que el músico realizó durante su paso por Ezeiza.

En junio de 2018, la jueza Vilma Bisceglia le prohibió organizar espectáculos públicos y hablar en sus conciertos sobre Cromañón. Sus redes llevan el nombre de "Rogelio Santos", aunque no las maneja en persona. Hoy reparte su tiempo entre Buenos Aires y Córdoba.

Nuestra Raza cerró su año este sábado, en Ramos Mejía; buena parte de su público esta conformado por seguidores de Callejeros Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La esencia de CJS

Nuestra Raza es el proyecto musical que agrupa a la mitad de los músicos que ocupaban el escenario de Cromañón la noche del 30 de diciembre de 2004. "Empezamos por un tema laboral. Surgió porque me llamaron para un festival en El Chocón en diciembre de 2014; querían una banda que tocara los temas de Callejeros. Elio estaba con Juan haciendo algo, me avisaron por si quería participar y ahí nos juntamos", dice Djerfy. Completan la formación Pablo Fontanive y Roberto Nicastro en bajo y batería, respectivamente.

La banda se formó cuatro meses después de que los músicos salieran de Ezeiza por primera vez. Su historia se interrumpió en abril de 2016, cuando la Corte Suprema rechazó sus apelaciones y se vieron obligados a volver al penal. En 2017 algunos de ellos recibieron la prisión domiciliaria; Djerfy completó su condena en noviembre de ese año.

"La gente va por los temas de Callejeros, obviamente, pero nos dicen que somos la esencia y que los temas nuevos están buenísimos. A veces gritan que toquemos un tema que se llama 'Por nacer', como si fuera de Callejeros. De a poco nos vamos formando un público propio", dice el guitarrista. El grupo despidió el año anteayer en el Microestadio Arena de Ramos Mejía.

El perfil de Nuestra Raza en Spotify ofrece dos EP de cinco canciones cada uno: Voces I y II, ambos de 2018. La idea original era que se publicara un álbum de 15 temas, pero terminaron inclinándose por tres entregas en este formato breve, la última de las cuales verá la luz en 2020. "No tuvimos tiempo. Lo grabamos muy diferente de todos los discos de Callejeros: cada uno traía un tema y fue todo sin prepararlo, sin ensayarlo. Nos metíamos al estudio, pasábamos el tema y se grababa. Y después había que sacar los temas para tocarlos en vivo. Entonces, entre las fechas, las giras y que se estaba grabando el disco, tuvimos que optar: o parábamos de tocar en vivo o parábamos con el disco, y se optó por seguir trabajando y el disco lo dejábamos ahí y se fue terminando como se pudo". En Voces III participan como invitados el mexicano Alex Lora, de El Tri, y Chizzo, de La Renga.

Los miembros de Nuestra Raza tienen, a su vez, proyectos personales: Djerfy es el líder de Esas Cosas, que formó en 2008, tras dejar Callejeros. Carbone encabeza Juancho en Banda, y Delgado tiene (aparentemente en stand-by) El Hito.

A casi diez años de haber asesinado a su esposa, Vázquez cumple su pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo en el Módulo I Pabellón A de Ezeiza, donde convive con agresores sexuales y homicidas. Estudia derecho y es fajinero del Centro Universitario que funciona en el Módulo V. Prácticamente no tiene visitas y es tratado en forma permanente con medicación psiquiátrica. No está alejado del rock por completo: formó un grupo con Pity, que ingresó al penal en 2018 y se encuentra a la espera de su juicio en una causa por homicidio.