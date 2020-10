Carlos Guastavino: a veinte años de la partida del gaucho de la música clásica

Se cumplen dos décadas de la partida de Carlos Guastavino, un referente de la música académica con raíces telúricas

"Mi amigo Eduardo Falú fue quien me enseñó que una zamba debía llevar treinta y dos compases. Pero aunque no conozco la estructura del folklore nacional, llevo el aroma de la música popular en mis venas". Quizá esa fue una de las maneras que encontró Carlos Guastavino para referirse a su modo de hacer congeniar la música popular con la clásica. Santafesino de pura cepa, nacido en 1912, su legado tiene esa singular particularidad, la instrucción académica que, sin embargo, no lo privó de volver sobre sus raíces y, a través de grandes binomios compositivos, dejar obras como "La tempranera" o "Se equivocó la paloma". A pesar de haber sido un compositor discreto, en el mundo de la música local se lo sigue recordando (este jueves se cumplen 20 años de su muerte), de diferentes maneras.

Para el 10° aniversario de su muerte, en 2010, el guitarrista Carlos Groisman le dedicó un álbum completo con canciones y sonatas para guitarra (del libro interno del CD sale ese testimonio referido a las enseñanza que a Guastavino le había dejado Eduardo Falú). Y ahora que se cumple el 20° aniversario hay más voces para recordarlo. A instancias de la pianista Nancy Roldán, entre el 22 y el 28 de este mes se realizó un ciclo virtual dedicado a su figura en el marco del Festival Internacional Sonus.

Los títulos de cada día, de cada encuentro, fueron llamativos. "Carlos Guastavino: Mensajero de Belleza" o "Capturando el espíritu. El arte de narrar leyendas" y "Galanteando el sonido".

Carlos Guastavino musicalizó clásicos como "La tempranera" y "Se equivocó la paloma"

Si bien ya culminó, se puede encontrar en YouTube todo el registro del festival. Allí hay curiosidades como la explicación de la Sonata para piano, donde Guastavino es capaz de construir un malambo con métricas totalmente irregulares o adoptar una añeja melodía anónima riojana y transformarla en una fuga de cuatro voces. Detalles, sutilezas y elegancias que explica la pianista Lilia Salsano, en uno de los capítulos.

Además, meses atrás se publicó el disco Guastavino ahora, una fina selección de obras del compositor encarada por el pianista Fernando Lerman, con la participación de la notable cantante Laura Albarracín. El repertorio incluye esas duplas compositivas de Guastavino con Jorge Luis Borges, Atahualpa Yupanqui, Gabriela Mistral, León Benarós, Hamlet Lima Quintana, Rafael Alberti y Alma García. El disco fue grabado en enero de este año. Participaron, además de Lerman y Albarracín, Nacho Abad, Máximo Rodríguez y Tomás Babjaczuk.

"Allá por 1990 -explica Lerman- fui a visitar a Guastavino a su pequeño departamento de Belgrano con frascos color ámbar... yo estaba fascinado estudiando "Introducción y Allegro" para flauta y piano, me parecía música de cámara bien argentina. Me contó que le gustaba eso de hacer distintas versiones de las obras, arreglos, adaptaciones. Seguramente este proyecto tiene que ver con ese encuentro". Ese fue el punto de partida para Guastavino Ahora.

Carlos Guastavino nació acunado por melodías rurales y con los años se volcó al piano y la música académica sin olvidarse de aquellos sonidos. De ese modo adquirió fama internacional, con giras como pianista-compositor, intérprete de su propia obra y referente de un nacionalismo musical; en este caso, argentino. Su obra trascendió el piano, especialmente por las canciones, interpretadas en vivo e incluso grabadas por cantantes e instrumentistas de la clásica y del ámbito popular. Desde Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat a Alfredo Krauss, José Carreras, Teresa Berganza, John Williams, José Cura y Eduardo Falú.

Obra seleccionada

"La Tempranera", "Se equivocó la paloma" o su Sonata para piano, son algunas de las composiciones que más trascendieron de su catálogo.

