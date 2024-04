Tini presentaba en Hurlingham sus nuevas canciones, pero debió reprogramar el show: “Me duele en el alma suspender”

Escuchar

Era una noche esperada para Tini, quien presentaba sus nuevas canciones en un show renovado. Sin embargo, el mal tiempo le jugó una mala pasada y se vio obligada a reprogramar el show, por dificultades técnicas. “Me duele en el alma suspender”, dijo ante sus fans, que deberán volver el martes próximo al Club Hurlingham.

La ídola juvenil, siempre generosa con sus seguidores, igual cantó algunas canciones, aunque a oscuras. Entre el repertorio sonaron “PA”, “Buenos Aires” y “Tinta 90″. Por último, cerró con la canción “Me voy”, mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. “Les prometo que les voy a dar el show de sus vidas”, dijo, anticipando que compensará a sus fanáticos la semana próxima.

Sobre el escenario y antes de comenzar a cantar, Tini explicó a los presentes: “No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... esperamos hasta último momento noticias, pero realmente no funciona nada de nada. Obviamente, también es peligroso para los bailarines, toda la técnica y también para ustedes”.

Un mechón de pelo marca una nueva etapa en la carrera de Tini, con un sonido totalmente diferente. La artista viene anticipando que esta serie de shows que brindará en el Club Hurlingham será una experiencia distinta a la que tiene acostumbrado a su público. “Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva, contando esta historia como nunca antes lo hice en un show. Estoy tan emocionada de lo que estamos armando, del equipo hermoso que está dejando el alma en cada canción”, había adelantado la artista en sus redes sociales.

“Esperé mucho después de mucho tiempo este álbum tan personal así que quiero pedirles perdón por no poder hacerlo”, dijo esta noche con la voz quebrada, mientras el público gritaba su nombre.

El nuevo álbum se lanzó el 11 de abril y este jueves Tini daba inicio a una serie de cinco shows de presentación que se extenderá al viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril. Los tickets para las primeras tres funciones se agotaron tan sólo unos minutos después del anuncio, por lo que la producción sumó dos nuevas fechas. Además, el concierto se podrá revivir el 6 de mayo en la pantalla de Flow.

En este trabajo, Tini expuso su fragilidad y se sinceró sobre algunos de los momentos más difíciles que le tocaron vivir, como la internación de su padre, Alejandro Stoessel. Durante los últimos días sus canciones dieron mucho de qué hablar en redes sociales, y es que en varias se menciona -indirectamente- a figuras como Camila Homs y Marcelo Tinelli.

“Un mechón de pelo es un gran desafío para mí y lo siento como una bendición muy grande al poder hacerlo. Los amo y agradezco por tanto cariño hacia este álbum”, completó Martina “Tini” Stoessel.

Esta semana en LAM (América) dieron algunos detalles acerca de cómo serán estos recitales, tanto desde su armado como en cuanto al concepto. “El Club Hurlingham es significativo para Tini porque su papá es socio y pasó parte de su vida allí”, comentaron en el ciclo televisivo. “Ella decidió armar una puesta completamente nueva, diferente a todo lo que hizo antes. El escenario será una obra maestra en sí misma: un arco grecorromano de 18 metros de altura especialmente diseñado para este evento, sobre una plataforma giratoria colosal de 25 metros, traída desde Alemania, como escenario principal”, describieron mientras en pantalla se mostraban imágenes del armado de la estructura de estos recitales.