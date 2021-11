Cómo es Voyage, el nuevo disco de ABBA en 40 años

Causalidad y casualidad a veces van de la mano. El 30 de noviembre se cumplirán 40 años desde la salida del último álbum de estudio de ABBA, The Visitors. Si el grupo se está rearmando hasta sonaría previsible que este aniversario fuera la mejor excusa como plataforma de retorno, ya sea solo en plan revival o con alguna novedad. Esa sería la causa (y también el efecto). Pero la casualidad tiene mucho peso en esta historia, ya que el cuarteto integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad se reunió en 2016 en un evento privado para evocar los 50 años que habían pasado desde que Björk y Benny comenzaron a componer juntos. Y eso fue lo que plantó la semilla del regreso.

Ulvaeus y Andersson comenzaron a escribir temas nuevos, pero hubo diversas demoras -incluida la pandemia- que hicieron que recién este 5 de noviembre se pudiera conocer el disco Voyage, a menos de un mes de cumplirse esas cuatro décadas del último LP de ABBA, cuando el grupo estaban gozaba de fama mundial, con decenas de miles de fans, incluso en países que nunca visitaron.

Hay una memoria emotiva que también se ejercita. Por eso el 2 de septiembre pasado, apenas se conoció la noticia de la salida del nuevo álbum y del espectáculo holográfico que se estrenará en mayo de 2022 en un estadio en Londres especialmente diseñado para la ocasión, miles de fans reservaron en la web de ABBA el “pre-order” para adquirir un álbum. Fueron 40 mil reservas en tan solo 24 horas. Y si bien es cierto que el streaming maneja otros números, mucho mayores, difícilmente un artista exitoso en plataformas digitales pueda tener esa preventa de un CD completo.

Hay guiños generacionales que no escapan a este gran evento del espectáculo mundial que es el retorno de ABBA . Y eso tampoco escapa a las 10 canciones de este flamante Voyage, todas escritas por Björn Ulvaeus y Benny Andersson. Porque cada una tiene el sello de la banda y representa distintos momentos de su historia, que dejó ocho álbumes de estudio en poco más de una década, entre principios de los setenta y principios de los ochenta.

De la decena de tracks que están disponibles desde la madrugada de este viernes, hay dos que se difundieron en septiembre pasado, cuando se hicieron los anuncios formales del regreso: “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”.

El primero es justamente el que abre el disco y tiene tres condimentos fundamentales. Es el que marcará el rumbo de todo el álbum y que hablará, aunque no de manera totalmente explícita, de este regreso y de cierta nostalgia. Es como un reencuentro con la fe en alguien. Además, parece una clásica balada ABBA y tiene el formato interpretativo, especialmente en lo vocal, de un musical de Broadway o del West End. Veteranos (al parecer no retirados) en la composición de musicales, Björn y Benny le sacaron punta al lápiz para escribir ese tipo de piezas.

“When You Dance With Me” comienza con esas melodías célticas de colores suaves, llevadas al formato más pop, al tiempo que “Little Things” es una canción navideña, más que oportuna para esta época del año. “Don’t Shut Me Down”, con el ensamble vocal en el coro tan característico de Frida y Agnetha, es una especie de viaje a esa transición que tanto ABBA como otros grupos hicieron de la música disco de finales de los setenta (con el colchón de cuerdas incluido), hacia la música de los ochenta. En cambio, “Just a Notion” es una de esas canciones que podrían haber estado bien ubicadas en los primeros discos de ABBA, cuando el cuarteto sueco comenzó a hacerse conocido, con temas como “Waterloo”, su primer gran éxito europeo.

ABBA. Voyage. Industrial Light & Magic

Si el álbum fuera un viejo Long Play de Lado A y Lado B, el sexto tema, “I Can Be That Woman” sería el que abriría la cara posterior del vinilo. Y en este caso sería con un tema de medio tempo. Y como era de esperarse el pulso irá subiendo hacia el final de la producción. “Keep an Eye on Dan” es una especie de híbrido dentro del álbum porque, ante una letra que ofrece varias lecturas, la música se aggiorna en un contexto de sintetizadores que puede sonar un tanto anacrónico. No sucede, en absoluto, con el resto de los temas, ya que la marca ABBA, como estética sonora, se impone y sostiene su vigencia.

“Bumble Bee” retoma cierto aire new age y se arrima, con un tin whistle, a la atmósfera céltica de “When You Dance With Me”. “No Doubt About It” es muy bailable y “Ode to Freedom” es una oda que bien podría sonar en un espectáculo de crossover. Así cierra este regreso de ABBA, que, en realidad, es la antesala al espectáculo holográfico que tendrá al cuarteto como protagonista virtual de su propia historia.