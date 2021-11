Adriana Aguirre reconoció ser la vedette de la serie Maradona: sueño bendito y confesó: “A Diego lo vi más de una vez”

En medio del interés por saber quién es la vedette que aparece en la serie Maradona: Sueño Bendito y que pasa una fogosa noche con el futbolista en los inicios de su carrera, Adriana Aguirre rompió el silencio. Tras confesar que es ella la mujer de peluca rubia carré, la actriz se mostró enojada por la imagen que muestran de ella e hizo una confesión inesperada: “Me enamoré de Diego”.

“Hay un montón de mochilas que quiero sacarme de encima”, comentó Aguirre este viernes en Nosotros a la mañana dispuesta a hablar de todo. E inmediatamente, aseguró ser ella la vedette que muestran en la serie del astro de futbol que pasa una noche de amor con Maradona. “Es que es obvio, este gesto es mío”, lanzó mientras recreaba el movimiento corporal en vivo que en la ficción hace la actriz Romina Ricci.

Sin embargo, la mediática expresó su gran malestar por la forma en que la representaron en la bioserie de Amazon. “ Me parece un horror, hay una ley que protege la intimidad de las personas que nunca se cumplió ni se cumple en este país. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia. ¿Sabes lo que me indigna? Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera ”, reveló enojadísima.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y Carlos Monti indagó un poco más: “¿Tuviste una relación circunstancial con él?”, preguntó mirándola a los ojos. Sin querer remover el pasado pero sin desmentir nada, la actriz utilizo una frase célebre de la modelo Karina Jelinek: “Lo dejo a tu criterio, tomalo como quieras. Yo no voy a hablar de la intimidad de un hombre que no está en este momento. Si él estuviera, seguro diría la verdad porque no tenía filtro”, indicó.

Mientras aseguraba que por aquel entonces los unía la pasión por el futbol, Aguirre remarcó la gran admiración como deportista que sentía por Maradona: “Yo en aquel momento jugaba futbol femenino y eso nos unía. Para mí ha sido, es y será el más grande de todos los tiempos”, advirtió. Y si bien confirmó que conoció al jugador, nuevamente dejo ver su molestia por la imagen que mostraron de ella: “ No fue así la relación. Yo siempre fui una lady, una señora donde en aquel momento era todo muy glamoroso. No me representa ”, señaló quien por ese entonces era una primerísima vedette de la calle Corrientes junto a Moria Casán y Susana Giménez.

Realidad versus ficción

El personaje que muchos relacionaron con Aguirre aparece con el nombre de Mónica Bang, en el tercer episodio de la serie de Amazon Prime Video. Interpretada por Romina Ricci, la mujer es presentada como una extrovertida vedette que mantiene una relación informal con Coppola y conoce a un joven Maradona mientras el jugador celebraba su incorporación al plantel de Boca Juniors. Tras una noche de coqueteos y alcohol, ambos terminan en la cama, donde ella muestra sus dotes como vedette.

“Yo estaba soltera. Yo tampoco tenía relación con [Guillermo] Coppola, por eso te digo que no se ajusta a la realidad. Yo a Diego lo conocí en un canal de televisión donde nos hicieron una nota a los dos, a fines del ‘81. Él jugaba en Boca, yo jugaba para Sportivo Barracas. Mi admiración hacia él nace a través del futbol. No sabía que las hermanas tenían tanta admiración hacia mí, pero me parece una falta de respeto después de tantos años sacar a reflotar algo que uno tiene que salir a confirmar porque esa cara es la mía”, repitió indignada.

Si bien Aguirre reconoció haber estado con el astro del futbol, no quiso remover el pasado por respeto a la familia. “ Si fue una relación transitoria, eso pertenece a mi vida privada. Yo por qué tengo que estar hablando de la década del ‘80, cuando era una mujer soltera que podía hacer su vida como quisiera . Yo no iba a besuquearme a los boliches como si fuera una p… barata. Eso no es cierto. Tampoco como me muestran haciendo el amor vestida con las plumas (...). No tienen derecho a exhibirme de esa manera. Me hubiera gustado que lo hagan como realmente era, una señora”, aclaró dando cuenta que hay varias cosas que muestra la serie que no se corresponden con la realidad.

“No le hice mal a nadie. Yo le tengo un gran respeto a su familia, no sé cómo era la relación en ese momento. Él me dijo que estaba solo”, agregó, pese a que parte del panel retrucó que en aquel entonces Maradona ya estaba de novio con Claudia Villafañe. La exvedette recordó luego una anécdota que ocurrió años después, dando a entender que Maradona se había quedado enganchado con ella. “En el año ‘97 estábamos en un restaurante con Ricardo García y se acerca una persona de su círculo íntimo y delante de Ricardo me dice: ‘Diego quiere volver a verte’”, contó.

“¿Vos lo viste una sola vez a Diego?”, preguntó Monti. “No, una sola vez no. A veces uno tiene una relación afectiva con una persona por admiración. Mi admiración y cariño hacia él todavía sigue existiendo”, lanzó muy emocionada. Al ver su reacción, Sandra Borghi fue por más e hizo una pregunta muy íntima, algo que todos intuyeron desde el comienzo de la charla: “¿Vos te enamoraste de Diego?”, disparó la conductora. Entre lágrimas y casi sin poder hablar, Aguirre lanzó un tímido “Sí” pero enseguida quiso cambiar de tema: “Bueno ya está, ya pasó hace tantos años, ¿para qué remover el pasado?” , expresó mientras recalcaba que no fue a su velorio para no generar polémica: “No fui a ningún lado, no quise mezclarme más, paso tanto tiempo”, se lamentó.

Al escuchar sus dichos, Coppola (quien aparece como el hombre que le presenta a Aguirre en un boliche a Diego) se comunicó con el ciclo de eltrece para confirmar el testimonio de la actriz. “Muy bien lo que dice Adriana porque en esos años los boliches que había no eran así, uno no desparramaba champagne en las pistas. En el ‘81, que fue cuando jugó en Boca, ese tipo de fiestas no existían”, advirtió el exmanager a través de un audio de WhatsApp.