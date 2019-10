Trueno se consagró frente a Wolf en una final que tuvo record de audiencia vía streaming (más de medio millón de usuarios) Crédito: Gustavo Cherro/Red Bull

Juan Ortelli SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 19:28

"Ahora voy un rato a lo de mi vieja a festejar el Día de la Madre, que todavía no la vi", dijo Trueno después de bajar del escenario del Luna Park, con una sonrisa completa debajo de un bucket hat negro. El MC de 17 años se convirtió en el campeón más joven en la historia de Batalla de los Gallos en Argentina tras ganar anoche frente a un estadio lleno, con récord de streaming (más de medio millón de usuarios conectados a YouTube), y hoy su nombre es Tendencia 1 y 2 en Twitter Argentina - con su nuevo video musical con Bhavi, "Fresko", y la final contra Wolf respectivamente- relegando el debate presidencial al Puesto 3.

Niño prodigio del circuito argentino, Trueno es en realidad un joven-veterano de las batallas que parece haber sido prácticamente diseñado para esto. Su padre -que también es su manager- es Pedro Peligro, quien formó parte de D.A.J. (Diferentes Actitudes Juveniles), uno de los grupos más importantes del hardcore de los 90 en Buenos Aires, y más tarde se unió al grupo de circo y teatro Catalinas Sur y creó la crew Comuna 4 en La Boca, el barrio donde se crió Trueno (sí, es de Boca a morir).

Aunque empezó a subirse a rapear a escenarios cuando para los parámetros de la pediatría todavía era un bebé, Trueno se volvió célebre a los 14 años en El Quinto Escalón, donde probó de qué estaba hecho en dos de los cruces más virales del "Kingto": el primero, en un triangular con Replik y Dani (donde soltó su punchline histórico: "¡Trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar!"); y el segundo contra Replik y Klan, en un 2vs1 en dupla con Underdann, que se convirtió en la batalla de plaza más vista del mundo, con la friolera de 34 millones de reproducciones.

Sin embargo, como tenía una incipiente carrera haciendo videos en YouTube y el "efecto niño" soplando en contra, no todo fue fácil y también tuvo que capear un par de temporadas largas de odio en las redes sociales. De hecho, sin ir más lejos, el año pasado estuvo a punto de descender de FMS, la liga profesional de freestyle donde compiten los 10 mejores del país (actualmente está sexto, con una batalla pendiente).

Pero el 2019 de Trueno ha sido de película. Durante su primer viaje a España para dar un show en la primera FMS Internacional, en septiembre, "las mateístas" (como se autodenominan sus fans) llenaban las puertas de los hoteles y hasta pagaban habitaciones carísimas y obviamente en euros solo para estar cerca de su ídolo, algo que jamás se había visto con un battle rapper del circuito hispano. Y este no es fenómeno para nada exclusivo de las chicas; de hecho, un fan se hizo famoso esos días (¡shoutout para Dieguito!) por seguir a Trueno por todo Valencia en un monopatín eléctrico.

Ahora, Trueno volverá a España por segunda vez en el año para competir el próximo 30 de noviembre por el título internacional en el Wizink Center de Madrid. Formará parte de la comitiva Argentina con Wos, el campeón defensor, redoblando las posibilidades del país de alcanzar la cuarta estrella. "Se que me voy con el Wosito", dice Trueno, "así que está todo piola".

Wos saluda a Trueno luego de la final en el Luna Park. En noviembre, los dos viajarán a España para representar a Argentina en la Final Internacional de la Batalla de los Gallos Crédito: Gustavo Cherr/Red Bull

¿Cuál es tu sensación tras haber ganado la nacional?

Es zarpado, amigo. Lo quería, es algo que quería. No sé si éste fue el año en el que pensé en ganarla, porque sinceramente no pensé en eso. Pero el Truenito de 14 años lo quería, el Truenito de 5 lo quería, entonces lo hice por el Truenito de antes. Creo que me lo debía a mi mismo.

¿Cuál fue el rival más duro?

Al que más miedo o respeto le tuve fue a Stuart. Es un rapero muy conciso, muy contundente, que te dice cosas muy elaboradas. Entonces, en Cuartos de Final contra él como que me agarró un cagazo y dije: "Ahora tengo que apretar porque se viene difícil". Pero relajado, igual. Rapié relajado, salió como quería, me siento cómodo con cómo rapié. Hay veces que gano y no me siento cómodo. Pero hoy me sentí super bien ¡y nos vamos para España, Juancito!

Hoy mostraste mucho flow, que un poco lo que te define, pero además tuviste mucha agresividad y punchline. ¿Eso fue algo que buscaste?

Últimamente estaba rapeando como quería pero yo veía que me estaba yendo un poco por las ramas; por cosas que pasan, porque el freestyle es así... Pero hoy como que dije: "Bueno, vamos a tirar flow, todo lo que nosotros hacemos siempre". Pero como el formato era casi todo 4x4, pensé: "Tengo que ir más al hueso y golpear en la última". Entonces, utilicé ese método.

¿Cómo fue la final contra Wolf?

Dura, dura... Siempre que me cruzo con el Wolfito salen los temas de la familia, mi viejo, su hermano [MKS, el hermano menor de Wolf], entonces se vuelve una batalla muy vívida. Y el Wolf es un boxeador que pega, ¿entendés? Siempre. Una-dos, una-dos... Pega. Entonces tenés que estar ahí. Tenés que estar atento, escuchando lo que te dice. Pero de nuevo, en la final rapié cómodo sinceramente, sentí mucho cariño de la gente y creo que me salió bien. Tengo que volver a ver todas las batallas igual...

Sos el nuevo campeón de Argentina, vas a representar al país junto a Wos en España. ¿Te ilusiona la idea?

Tengo muchas ganas de volver a España, tengo muchas ganas de enfrentarme con todos los que pueda enfrentarme, dejar a Argentina en lo más alto, ponerme a prueba a mi y ranchear con los pibes en los viajes que es lo que más disfruto, siempre.

¿Cómo vas a festejar después de ganar el título?

Ahora voy un rato a lo de mi vieja, a festejar el Día de la Madre que volví de México y todavía no la vi. Así que quiero verla un poco, porque en unos días me vuelvo a México a dar un show, otra vez.

Estás grabando tu disco, produciendo algunas cosas con la crew de beatmakers Neuen Arte. ¿Cómo suena la música nueva que estás haciendo?

En el disco se vienen temas de todo tipo, amigo. Quiero hacer algo nuevo, pfff... Géneros que no se escuchan acá en Argentina, nada que ver, pero cosas piolas. El disco va a tener 10 temas, con productores de acá (como TAIU, que es mi productor principal), también de afuera; feats nacionales, feats internacionales... Va a ser groso-groso... Y géneros raros amigo, como hice con el tecno en "4 AM". No se si decírtelos para no quemarlos, pero voy a salir con algo bien nuevo.

Al margen del disco y las batallas, este 2019 fuiste fichado -junto a Klan- por la crew española Socio Ejecutor, donde está el rapero (y también ex freestyler de BDLG) C. Terrible. ¿Qué importancia tiene eso para vos?

Eso fue algo re zarpado. Yo a C. Terrible lo escucho desde hace una bocha, lo veía competir en la Red Bull... Ahora me llegan mensajes suyos que son solo audios ladrando [se ríe]. Conectar con él y su crew, hacer música con ellos, me sirve mucho. Esa es una movida que siento que me mantiene muy real también; es como un lado que me sirve tener, un lado re boombap, re gangsta... Que es lo que yo soy en realidad, hermano.