Coronavirus: la soprano Anna Netrebko se encuentra internada y con neumonía

"Desde hace cinco días estoy en el hospital con neumonía por Covid-19 y pronto comenzaré a recuperarme", escribió, en ruso, la cantante lírica Anna Netrebko en su cuenta de Instagram.

Allí mismo justificó su exposición durante los últimos meses. "Tenía dos opciones: seguir sentada en casa y tener miedo de infectarme o empezar a trabajar, conducir, correr a riesgo de enfermar. He elegido la opción dos sin peros y sí, no me arrepiento de nada. Llevo cinco días en el hospital con neumonía y pronto me recuperaré. Llegué al hospital a tiempo y me ayudaron. ¡Todo estará bien! No da tanto miedo como lo describen".

Durante el verano europeo cantó en la Arena de Verona, en el Circus Maximus de Roma y en el Festival de Salzburgo. También tiene agendado un recital en La Scala de Milán para noviembre. El 10 de este mes tenía previsto inaugurar la temporada del Bolshoi con una versión de Don Carlo, junto a su esposo Yusif Eyvazov y a Ildar Abdrazakov, sin embargo, la actuación fue cancelada porque a Abdrazakov le detectaron coronavirus.

Si no recibe el alta médica, Netrebko pasará este viernes su cumpleaños 49 en el hospital. "Mi hijo Tyago y mi esposo Yusif dieron negativo", agregó la soprano. En realidad, a su esposo le detectaron anticuerpos, por lo que podrá volver a la actividad musical pronto. "Estoy mucho más cansada de las pruebas, cuarentenas e intimidación de gente triste que por el virus. Estoy feliz de que haya terminado para mí ahora".

Según la OMS, las cifras actuales indican que 29.976.621 personas fueron contagiadas desde el comienzo de la propagación del virus; de éstas fallecieron 942.758.

Anna Netrebko durante su visita al Ciclo Grandes Intérpretes Internacionales del Teatro Colón

El video que subió a su cuenta de Instagram no es ella cantando sino una secuencia de la película Kill Bill.

