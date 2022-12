Teatro Colón: con estrellas, homenajes e Italia como país invitado, la temporada 2023 tiene brillo y equilibrio

escuchar

El equilibrio no es de por sí una virtud. Pero decir que hace unos cuantos años (por lo menos cinco) que el Teatro Colón no presenta una temporada tan equilibrada, muy pareja, como la que se anunció esta mañana para 2023 no debe entenderse como demérito o flojedad. En el trazo grueso, no faltan los títulos inobjetables en la ópera (Madama Butterfly, Il Trovatore, La flauta mágica) ni los nombres rotundos en los solistas: los pianistas András Schiff y Maria João Pires, la soprano Sonya Yoncheva, Anna Netrebko, la mezzo Elina Garanča, Charles Dutoit y Marta Argerich, siempre, con su festival. Da la impresión de que se procuró sensata y eficazmente contener el desbande que derivó otras veces en programaciones arrabaleras. Finalmente, cuando se renuncia al público propio para buscar otro, ni se retiene al propio ni se gana otro.

Hay dos causas mayores que organizan la temporada. Por un lado, el acuerdo entre el Colón, la Embajada de Italia en la Argentina y el Instituto Italiano di Cultura de Buenos Aires que lleva el nombre de Divina Italia. De allí se desprenden, para empezar, Resurrección, el espectáculo de Romeo Castellucci sobre la Sinfonía n°2 de Gustav Mahler, que tendrá como director musical a Dutoit. Al acuerdo se le deben también el Fausto, de Charles Gounod, que llega en una producción del Teatro Regio di Torino, El turco en Italia, de Rossini (con puesta de Pablo Maritano), la opereta La viuda alegre, de Franz Léhar, en una producción de la Opera de Roma y La Fenice de Venecia, y Madama Butterfly, de Puccini. En el ciclo de Grandes Intérpretes, estará el dúo de violonchelos de Mario Brunello y Giovanni Sollima.

Gerardo Gandini

La otra vertebración de la temporada procede del llamado Foco Gandini, que conmemora el 10° aniversario de la muerte del querido maestro Gerardo Gandini. Habrá una nueva producción de la ópera La ciudad ausente, con puesta de Valentina Carrasco y dirección musical de Christian Baldini. Por el lado de la Filarmónica de Buenos Aires, se escucharán Diarios VI, sus Canciones tristes (con la mezzo Adriana Mastrángelo y dirección de Pablo Druker) en un programa excepcional que se completa con otras piezas muy queridas por Gandini: las Variaciones sobre un tema de Haydn, de Brahms; las Cinco piezas opus 10, de Anton Webern, y la Tercera sinfonía, de Robert Schumann. El Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), del que Gandini fue el primer director y su fundador a instancias de Sergio Renán, prevé un homenaje con el encargo de tres responsos escritos por Osvaldo Golijov, Marcelo Delgado y Pablo Ortiz, piezas de cámara y primeras audiciones de bocetos pertenecientes al Fondo Gandini de la Biblioteca Nacional. Habrá además un concierto extraordinario: Páez/Gandini, en el que Fito Paéz volverá a tocar los arreglos de su amigo para el disco Moda y pueblo.

En todo caso, la importancia de Divina Italia y de Foco Gandini hay que buscarla en la pretensión de romper el tabicamiento en las programaciones y buscar un hilo que enhebre los distintos abonos, y ese hilo puede cumplir una función artística o financiera, o incluso ambas.

La ciudad ausente no es la única presencia del siglo XX en la temporada lírica, que tendrá once títulos (un número nada desdeñable) uno de ellos (Il Trovatore, con Netrebko) en versión de concierto. A esa ópera argentina, se añaden el estreno latinoamericano de Einstein en la playa, de Philip Glass; La carrera del libertino, la ópera de Stravinsky con libreto de W.H. Auden y Chester Kallman, con dirección musical de Dutoit y puesta de Alfredo Arias.

Annie Dutoit Argerich volverá al escenario del Colón a las órdenes de su padre Charles Dutoit, quien será el director musical de Juana de Arco en la hoguera, de Honegger Carlos Furman - Gentileza

Dutoit, cuya sabiduría musical es un puntal del año, estará al frente de otra de las joyas de la temporada: Juana de Arco en la hoguera, el oratorio de Arthur Honegger según el poema de Paul Claudel, en el que su hija Annie hará el papel de Juana. No es el único brillo de la temporada de la Filarmónica. El pianista Paul Lewis hará su debut en el Colón (su anterior actuación en Buenos Aires, en 2018, fue en el CCK) con el Cuarto concierto de Beethoven; Maria João Pires tocará el Concierto n°20 de Mozart, y Baldur Brönnimann dirigirá Il canto sospeso, la obra maestra de Luigi Nono y, por eso mismo, obra maestra de la música de la segunda mitad del siglo XX.

Precisamente en el plano contemporáneo no pueden pasarse por alto tampoco la versión de Rothko Chapel, de Morton Feldman (otra obra maestra del siglo XX que, dicho sea de paso, Nono admiraba especialmente), la nueva visita del Ensemble Modern y, sobre todo, Le voci sottovetro, de Salvatore Sciarrino, sobre la obra de Carlo Gesualdo. Quien quiera desandar esa huella, podrá ir al Ciclo Barroco y escuchar (con dirección de Leonardo García Alarcón) Pecados capitales, de Claudio Monteverdi.

Para volver al principio, el equilibro no es de por sí virtuoso cuando es reticencia, mezquindad o igualación. Pero puede ser también sinónimo de la ponderación, ahí sí sale algo virtuoso: los reflejos cronológicos del repertorio. O para decirlo con esa presunción de Gandini: la música conversa consigo misma.

El director del Colón, Jorge Telerman, y el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, durante la presentación de este mediodía Fabián Marelli

Todos los títulos de la temporada 2023

La temporada lírica del Teatro Colón constará de once títulos comenzando en marzo con Fausto, de Charles Gounod, con dirección musical del maestro Jan Latham Koenig y dirección escénica, escenografía, vestuario, e iluminación de Stefano Poda. A lo largo del año, habrá nuevas producciones a cargo del Teatro Colón como La carrera del libertino, con dirección musical de Charles Dutoit; Il Turco in Italia, con dirección de escena de Pablo Maritano; Madama Butterfly, cuyas funciones contarán con una dirección musical alternada entre Jan Latham Koenig y el maestro Carlos Vieu; y La ciudad ausente, ópera que formará parte de la programación con foco en el maestro Gandini cuyo director musical será Christian Baldini, y la directora de escena será Valentina Carrasco. Este título, a su vez, formará parte del abono contemporáneo junto con el estreno latinoamericano de Einstein en la playa y la producción Sun & Sea, cuyas presentaciones se realizarán en el Colón Fábrica. También se presentarán las versiones en concierto de las óperas Anna Bolena e Il Trovatore.

Esta última contará con las participaciones estelares del barítono Fabián Veloz, el tenor Yusif Eyvazov y la soprano Anna Netrebko. La programación se completará con la puesta en escena de La flauta mágica, con dirección musical de Marcelo Ayub y la participación de la soprano Verónica Cangemi; y La viuda alegre, con dirección musical a cargo de Jan Latham Koenig.

Anna Netrebko y Yusif Eyvazov volverán al escenario para estelarizar la ópera Il Trovatore, de Verdi Arnaldo Colombaroli

La ópera de cámara comenzará en mayo en el Teatro Coliseo con la producción propia y reposición de la temporada 2022, Viva la Mamma! Le convenienze ed inconvenienze teatrali de Gaetano Donizetti. Además se presentarán Il campanello, El que dice sí, con música de Kurt Weill, y El que dice no, reversión del primero con música de Martín Matalón, así como el oratorio para dos voces La humanidad y Lucifer.

Marianela Núñez bailará El lago de los cisnes en abril Gerard Uferas

Bajo la dirección de Mario Galizzi el Ballet Estable del Teatro Colón presentará a partir de abril El lago de los cisnes, versión coreográfica de Mario Galizzi del ballet de Marius Petipa y Lev Ivanov, con la participación protagónica de Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, y Kimin Kin, la gran estrella coreana del Ballet del Teatro Mariinsky. Seguirá Caravaggio, basado en música de Claudio Monteverdi y creado por el coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, con el bailarín invitado Roberto Bolle (es la tercera vez que se anuncia su participación en una temporada del primer coliseo); el programa mixto compuesto por Suite en Blanc y Windgames, con coreografías de Serge Lifar y Patrick de Bana, respectivamente, con dirección musical de Jan Lathan Koenig; La fierecilla domada, con coreografía de John Cranko, y supervisión general de la artista Marcia Haydée como invitada; y la nueva producción del Teatro Colón para La bayadera, con coreografía de Rudolf Nureyev, estelarizada por Natalia Osipova, del Royal Ballet de Londres, y Daniel Camargo, del American Ballet Theatre; los dos regresan al escenario del Colón tras ser parte de la temporada 2022.

Martha Argerich volverá en julio con su Festival, que este año encabezarán la pianista junto a su hija Annie Dutoit Argerich, el director Charles Dutoit, el pianista Nelson Gorner y el trompetista Sergei Nakariakov Arnaldo Colombaroli

Entre julio y agosto, Martha Argerich traerá su ya mítico Festival con la participación de su hija Annie Dutoit Argerich, el director Charles Dutoit, el pianista Nelson Goerner y el trompetista Sergei Nakariakov, entre muchos otros músicos invitados.

A partir del sábado 16 de septiembre y a lo largo de tres semanas, se llevará a cabo en el Teatro Coliseo el Festival Rachmaninov, con tres conciertos bajo la dirección musical de Srba Dinić al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y el pianista Nelson Goerner como solista, se desarrollarán de manera integral los conciertos para piano y orquesta del gran pianista ruso.

András Schiff será parte del ciclo Grandes Intérpretes Arnaldo Colombaroli

El Ciclo Grandes Intérpretes tendrá cinco conciertos en 2023, con los pianistas András Schiff y Maria João Pires, el tenor Vittorio Grigolo, la soprano Sonya Yoncheva y los chelistas Mario Brunello y Giovanni Sollima.

Con 20 conciertos programados para el próximo año, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires convocará varios solistas y directores de gran trascendencia como Charles Dutoit, Vasily Petrenko, Maxim Vengerov, Frank Peter Zimmermann, Alessio Bax, Elina Garanča, Paul Lewis, Bryn Terfel y Maria João Pires.

La soprano letona Elīna Garanča será una de las solistas de la serie de conciertos de la OFBA Arnaldo Colombaroli

La edición 2023 del ciclo Contemporáneo reunirá las presentaciones del Ensemble Modern de Alemania, con un programa de estrenos absolutos en el Primer Coliseo formado por obras especialmente escritas para ellos y que muy pocos ensambles del mundo pueden tocar debido a su alto grado de sofisticación y complejidad; Le Voci Sottovetro, de Salvatore Sciarrino, una elaboración sobre la obra de Carlo Gesualdo da Venosa, para mezzosoprano y ensamble; y 100 Cymbals, de Ryoji Ikeda, una presentación de alto impacto donde diez percusionistas accionarán cien platillos alineados en el escenario.

La primera edición del Ciclo Barroco de conciertos contará con la participación de agrupaciones como la Orquesta Barroca Argentina en el concierto Cappella Gabetta Consort; las presentaciones de la mezzosoprano Vivica Genaux y el sopranista Bruno de Sá; el Ensemble Matheus junto al violinista y director Jean-Christophe Spinosi; los instrumentistas de Cappella Mediterranea; y la soprano Verónica Cangemi entre muchos otros artistas que darán vida a obras como El mesías, de Händel, Pecados capitales, de Claudio Monteverdi, y Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, entre otras.

El Centro de Experimentación del Teatro Colón dirigido por Diana Theocharidis también se sumará a los homenajes a Gandini, con el estreno de tres piezas que encargó a compositores que fueron sus discípulos o colaboradores cercanos: Marcelo Delgado, Osvaldo Golijov y Pablo Ortiz. También, fiel a su estilo vanguardista, ofrecerá las propuestas #Cibor6, un proyecto coreográfico de Florencia Gleizer junto con el colectivo de iluminación no convencional Fluxlian; Gestos en el agua, con concepto y dirección de Alina Marinelli, donde mediante ciertos dispositivos escénicos se generarán distintas relaciones entre visualidad y atmósfera sonora; Scarecrow, un cine-concierto con composición y dirección musical de Martín Matalón sobre tres mediometrajes de Buster Keaton; Felicidad, una ópera de cámara encargada por el CETC, con música de Marcos Franciosi y basada en el cuento “Mujeres desesperadas” de Samanta Schweblin; Divertimento ensemble, tres conciertos con obras de compositores italianos contemporáneos con dirección de Sandro Gorli; Artista ex machina, una pieza-instalación con música y performance que contará con la dirección general de Nicola Costantino; y El paraíso, una obra de teatro musical con autoría y dirección de Mariano Pensotti.

A diez años del fallecimiento del maestro Gerardo Gandini se lo homenajeará a lo largo de toda la temporada abarcando la ópera, la Filarmónica de Buenos Aires, el Centro de Experimentación, y conciertos especiales, como el que presentará Fito Páez sobre Moda y pueblo. También se recordará a Luis Alberto Spinetta al cumplirse 50 años del lanzamiento de Artaud, uno de los discos más emblemáticos del rock nacional.

La apertura de la temporada 2023 se realizará el 6 de marzo con un homenaje especial a los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina: Resurrección, Sinfonía Nº 2 de Gustav Mahler, se llevará a cabo en La Rural con el formato de un espectáculo popular. La dirección de escena estará en manos de Romeo Castellucci y la dirección musical estará a cargo de Charles Dutoit al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

A partir de este año, cada temporada tendrá un país invitado, propuesta que comenzará por Italia, porque “Sin Italia, el Colón no sería nada”, explicó Telerman en la presentación, confirmando que 2024 será el año de Francia, disculpándose en francés.

Además, en su 40° aniversario, la Academia Bach de Buenos Aires presentará el Oratorio de Pascua, de Johann Sebastian Bach; el Teatro Colón recibirá la visita de la Geidai Philharmonia Orchestra, de Tokyo; y el Grupo Vocal de difusión interpretará la obra Rothko Chapel de Morton Feldman en el foyer del teatro, con una instalación a cargo de Minou Maguna, debido a que la capilla en la que se inauguró esta obra, tiene la misma superficie octogonal.

El turco en Italia, de Rossini, tendrá una nueva adaptación para niños de Pablo Maritano

La magia del Colón para chicos volverá con los ballets Las bodas de Aurora, Sueño de una noche de verano y La Sylphide; el concierto para chicos sobre melodías de Erik Satie Canciones deshilachadas, con dirección de Nicolás Kapustiansky y , El turco en Italia, la nueva producción del Teatro Colón con adaptación para niños y dirección de escena de Pablo Maritano. Durante las vacaciones de invierno, se presentarán dos espectáculos para chicos ambientados en la selva misionera: El lobizón, o sea el Terror de las Misiones, sobre música de Henry Purcell, y Cuentos silvestres, sobre música de Jean-Philippe Rameau. Habrá además una nueva coproducción con Disney para celebrar los cien años de su primera película, con material fílmico del estudio hollywoodense y producción musical del Colón.