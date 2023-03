Daniel Barenboim: el pianista y director argentino volvió a cancelar una actuación por los problemas de salud que padece

escuchar

Daniel Barenboim canceló un recital en la Ópera de Montecarlo debido a que no se encuentra en condiciones para afrontar el programa de obras que tenía previsto. La causa es la misma por la que desde marzo de 2022 debió cancelar conciertos, giras e, incluso, dar un paso al costado en la dirección titular de la Staatsoper Berlin, que condujo durante las tres últimas décadas. Los efectos de una enfermedad neurológica grave que padece son los culpables de estas constantes suspensiones o reprogramaciones. Si bien fue desde la ópera de Montecarlo que se conoció la noticia, Barenboim lamentó la cancelación en un mensaje al público: “A pesar de mis mejores esfuerzos, no he logrado la fortaleza muscular para interpretar programas de recital de piano”.

En lo que va del año, Barenboim había logrado retomar la actividad musical debido a que su salud parecía haber mejorado en el último tiempo, si bien algunos compromisos que asumió frente a una orquesta no fueron de pie en el podio sino sentado. Entre otras actividades recientes, dirigió tres conciertos en el Teatro La Scala de Milán y dos con la Staatsoper (Ópera Estatal de Berlín) el mes pasado. “Estoy en camino a regresar a la Ópera de Montecarlo en la primera ocasión posible, ya sea como pianista o director”, añadió.

Daniel Barenboim sigue reacomodando su agenda por sus problemas de salud

Por su parte, la famosa cantante lírica Cecilia Bartoli, que es la directora de esta casa de ópera, dijo que el concierto de este viernes había sido planeado como un homenaje por el cumpleaños 80 de Barenboim, celebrado el 15 de noviembre último. El violinista Maxim Vengerov lo reemplazará con música de Beethoven, Franck y Tchaikovsky, acompañado del pianista Roustem Saitkoulov.

Además, Barenboim escribió un mensaje más detallado para el público de la Ópera de Montecarlo, donde se refirió a cómo había sido convocado para ese recital de piano que finalmente debió cancelar: “He seguido con orgullo la carrera de Cecilia desde los primeros días y me entusiasmó cuando se convirtió en directora de la Ópera de Montecarlo y me invitó a un recital en su primera temporada . El año pasado, me enfermé de una enfermedad grave. Si bien mi salud afortunadamente ha mejorado mucho en las últimas semanas, permitiéndome reanudar mis actividades de dirección, lamento mucho informarles que, a pesar de mis mejores esfuerzos, aún no he desarrollado la fuerza muscular para realizar recitales de piano. Me entristece profundamente cancelar mi próximo recital en Mónaco, pero sigo trabajando y mejorando mi salud, estoy muy decidido a regresar a la Ópera de Montecarlo en la primera ocasión posible, ya sea como pianista o director de orquesta.”

Durante una entrevista que concedió a la agencia The Associated Press (AP), a mediados de febrero pasado aseguró que la enfermedad no le había cambiado la vida. Sin embargo, la proyección que antes podía hacer no era la misma desde que fue diagnosticado con problemas neurológicos: “No puedo decir que me siento perfectamente, pero me siento suficientemente bien como para dirigir. Tendremos un enfoque de día por día”.

Así como, por un lado, merecieron un proceso de reflexión decisiones como la de renunciar a la titularidad de la orquesta de Berlín (y eso fue lo que concretó en enero) hay en su vida un día a día que lo obliga a evaluar situaciones de corto plazo, con esta actuación que debió cancelar en Montecarlo, tan cerca de la actuación agendada.

Entre los planes que tenía a comienzos de 2023 figuraba, por un lado, la renuncia a la orquesta alemana y, por otro, la continuidad de su trabajo con la West-Eastern Divan Orchestra (Orquesta del Diván de Oriente y Occidente), que fundó con el fallecido intelectual palestino Edward Said, y está formada por jóvenes músicos de Israel y de los países árabes. Claro que deberá ver la agenda de la orquesta y con cuales de sus compromisos podrá cumplir. De hecho, en 2022 tuvo que bajarse de una gira que la joven orquesta había programado.

En torno a la renuncia a Berlín, en su comunicado escribió: “Por desgracia, mi salud se ha deteriorado considerablemente en el último año. Ya no puedo ofrecer el rendimiento que, con razón, se exige a un director musical”, aseguró Barenboim, 80 años recién cumplidos. “Por supuesto, seguiré estrechamente vinculado a la música mientras viva — agregó — y estoy dispuesto por seguir trabajando como director de orquesta en el futuro, también y especialmente con la Staatskapelle de Berlín”

El 4 de octubre de 2022 fue un día clave para todo lo que Barenboim viene enfrentando. Especialmente porque fue la primera vez que se refirió con crudeza a los problemas que lo aquejan: Es con una combinación de orgullo y tristeza que anuncio hoy que daré un paso atrás en algunas de mis actividades escénicas, especialmente en los compromisos de dirección orquestal, durante los próximos meses”, anunció a través de posteos en varios idiomas. “Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible”, había escrito el director, en sus redes sociales.

