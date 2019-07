Dante Spinetta y Neo Pistea "tumban" juntos los prejuicios del público

Neo Pistea y Dante, en el video de "No sigas" Crédito: Sony Music

Los universos de la cultura rock y el trap se unen en una nueva colaboración entre Illya Kuryaki y el autor de lo que muchos consideran "el himno de la década"

12 de julio de 2019

"Para mí, hacer este tema con Neo es un honor. Él es una bestia y es la nueva sangre y es sabido que es el uno del trap acá y que 'Tumbando el club' es el himno urbano de esta década, de esta generación". Las palabras de Dante Spinetta marcan el estado de situación. El músico acaba de lanzar el tema "No sigas" con un featuring de Neo Pistea, apenas cuatro meses después de la salida de "Verano Hater", la canción que Dante grabó junto a otra estrella del trap actual, Duki.

"Siempre conecté con lo nuevo", sugiere Spinetta. "Porque lo urbano se reinventa constantemente y va mutando, pero siempre tiene esa misma energía de calle y de decir algo y de generar algo más. Yo me siento más cerca de artistas como ellos que de otros del rock, que no tienen mucho que ver con esa energía de mutar, de explotar arriba del escenario, del futuro. Siento que hay algo muy real acá".

Dante, pionero de la música urbana en la Argentina desde aquellos días de adolescencia con Illya Kuryaki & the Valderramas, cuenta que muchos de sus seguidores más "rockeros" lo agredieron por unirse con el mundo trap.

"Hay mucho carapálida, por decirlo de alguna manera, que me tira hate por esto, porque quieren que haga lo mismo que hizo mi viejo, ponele. Y siempre me tiran mala onda. A la gente acá le cuesta aceptar lo nuevo, la nueva sangre. Salvando las distancias, una vez estaba escuchando un show de mi viejo presentando Artaud, en vivo, con una guitarra. Y mi viejo le explicaba a la gente por qué había hecho una zamba, que la iba a tocar por primera vez y era 'Barro tal vez'. Y la gente: 'Dale, Luis, tocá «Rutas argentinas». Tocó una canción nueva, «Bajan», y la gente le pedía «Muchacha ojos de papel», como haters. Mi viejo los puteaba, los deliraba. Él estaba solo con una viola en un teatro, haciendo una música extraterrestre y mirando para adelante, generando los clásicos de su vida, y en ese momento lo estaban hateando porque no estaba con Almendra. Entonces digo, uno no puede quedarse en esa sensación de complacer al vecino. Uno es uno y tiene que apostar por ese camino que uno tiene y generar las sociedades con esa energía. Cuando yo los veo a ellos, los veo reales, mucho más que otros, que están en una pose o tratando de generar una fórmula".

A su lado, Neo Pistea asegura que "Dante es trap. No es necesario que tenga que subirse a un ritmo. Porque trap es una forma de ser, una forma de vivir. O sea, capaz vos sos un cumbiero, pero tu vida es retrap. ¿Qué es el trap? El trap es la calle, ayudar a tu familia, todas esas cosas, como la vida del boxeador, como Rocky".

-¿Te costó reunir a todos los músicos que participaron en "Tumbando el club"?

NP: -Al principio todos me decían que estaba reloco, que cómo iba a hacer para juntar a toda esa monada. Pero se hizo. Un par grabaron juntos, otro estaba en otro país y grabó desde ahí. Los chicos siempre estuvieron predispuestos a todo, no renegué con ninguno.

DS: -Por eso creo que acá el trap unió y también muchos que vienen de la época del rap se sumaron a esa energía de relajar un poco, de entender que no somos todos enemigos, que en realidad todos tiramos para el mismo lado, cada uno con su style. Eso está buenísimo y se puede ver en esta movida del featuring. Esta canción tiene esa energía real, que hay algo pasando porque tenía que pasar, porque hay una conexión.