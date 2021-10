Duran Duran celebra cuatro décadas de la salida de su primer disco con un nuevo álbum

La leyenda que aparece en letras blancas sobre fondo negro en el trailer del vídeo de “Anniversary” (una de las flamantes canciones de Future Past, el nuevo disco de Duran Duran) dice: “No dejes que tus ojos te engañen. Esta fiesta está llena de gente que nunca antes habías visto”. Y la aclaración viene a cuento de que durante los tres minutos cincuenta que dura el video de “Anniversary” se podrá ver un desfile de famosos (desde Elton John y la Reina Isabel hasta el 007 Daniel Craig, Lady Gaga y Billie Eilish), aunque, en realidad, son actores personificados. Incluso se ve a los Duran Duran reales y a dobles interpretándolos tal como lucían cuarenta años atrás. Porque Future Past es, de algún modo, una manera de autoevocarse y autocelebrarse.

En 2021 se cumplen cuatro décadas del lanzamiento del primer álbum del grupo. La manera como Simon Le Bon y compañía pensaron celebrarlo fue con un nuevo álbum que recoge, en parte, la estética de la new wave de los primeros años de la década del ochenta y vindica el synthpop con el que se han hecho famosos. No es un detalle menor que los coproductores de Future Past fueran, junto a los Duran Duran, los DJ Giorgio Moroder (una eminencia de la música disco) y el británico Erol Alkan (especialista en remixes y mash-ups). Tampoco será casual que desde la salida del álbum el tema más escuchado en plataformas digitales sea “More Joy!”, con inconfundible influencia Moroder y, con uno de los cuatro feat. de la producción, en este caso se trata de la banda japonesa Chai. Future Past tiene de pasado al sonido Duran Duran y de futuro a una nueva generación que aceptó la invitación a participar del disco: Tove Lo, Ivorian Doll y Chai. Como excepción de este grupo sub 33 aparece el veterano Mike Garson, que aporta su piano en el último track, “Falling”, por lejos la mejor pieza del álbum.

“Fue un gran honor para mí unirme a estas leyendas -dijo Tove Lo-. Cantar con la voz de Simon fue bastante surrealista. También soy una gran admiradora de Erol Alkan, ¡así que estaba muy emocionada de saber que estaba produciendo la canción! Es ese tipo de canción emocional que sigue construyendo desesperación y energía, por lo que quieres bailar y llorar al mismo tiempo. ¡Mi tipo favorito!”, dijo sobre el track que compartieron, “Give It All Up”.

La devolución de gentilezas no se hizo esperar. “‘Give It All Up’ fue escrito en el estudio Flood, en Londres, con [el músico de Blur] Graham Coxon en la guitarra y Erol Alkan en la silla de productor. De todas las canciones del nuevo álbum, es la más influenciada por la música alternativa de baile minimalista -explicó el bajista John Taylor-. Acerca de esta canción, un amigo mío comentó: ‘Suena como futuro pasado’. Y de ahí el título del álbum. Tove se subió a bordo después de pensar que habíamos dejado la canción, pero le encantó y quiso participar. ¿Quién se podría resistir? Y todos sentimos sin lugar a dudas que llevó la canción a un nuevo nivel, aportando una perspectiva de ida y vuelta que ofrece una comprensión más profunda de la letra. Realmente se trata de compromiso, con las ideas y con otras personas, y lo difícil que puede ser a veces honrarlos a ambos simultáneamente”.

Sobre el nombre del disco, Nick Rhodes explicó: “El título reconoce nuestra historia, pero también apunta hacia donde nos dirigimos ahora. Es bueno mirar al pasado para encontrar cosas que puedan funcionar en el futuro. Todas las formas de arte, ciertamente la música, siguen un camino natural de evolución. El viaje ha sido increíble para nosotros. Reconocemos todas las cosas fantásticas que hay, pero decimos: ‘Hay mucho más por venir’”.

Los Duran Duran pusieron de esto y de aquello. Desde “Invisible” que abre la producción con un inconfundible funk al estilo Prince, hasta el toque Moroder de “Beautiful Lies”. Del Duran Duran de pura cepa llamado “All of You” hasta la guitarra con Chorus de “Wing”, un tema que coralmente es muy típico de la banda.

En el lanzamiento del álbum, Nick Rhodes habló de los colaboradores del disco Erol Alkan, Giorgio Moroder y Graham Coxon: “Todos aportaron algo especial. Erol tiene una energía increíble con su mezcla de dance e indie. Graham estuvo con nosotros en cada paso del camino. Fue emocionante tener sangre nueva en la habitación. Incluso como el recién llegado a nuestro círculo de escritores, se adaptó muy rápidamente y aceptó el desafío de intentar hacer algo creativo y diferente”.

“Y Giorgio inventó la música electrónica dance”, agregó Roger Taylor. “Somos grandes admiradores, pero nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Conocimos a Giorgio en una cena de GQ, cuando nos entregó un premio. Nick se mantuvo en contacto con él y finalmente en este álbum todo se juntó, y he aquí, Giorgio llegó llevando un pequeño estuche con él, que tiene su teclado, conectado a una Mac. ¡Era como un médico! Era tan afilado como una tachuela y rebosante de creatividad. Realmente nos dirigió en el estudio. Estábamos asombrados”.

Para ellos, una fiesta dentro y fuera del estudio. Y si de fiesta se trata, hay que ver el video de “Anniversary”, que trae consigo la fantasía de las celebraciones de la mansión Playboy, pero en este caso, producida en el Belvoir Castle de Leicestershire, con todos esos famosos... de mentira.