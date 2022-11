Andy Taylor, el guitarrista de Duran Duran, revela que tiene un cáncer muy avanzado

escuchar

El guitarrista original de Duran Duran, Andy Taylor, contó que está atravesando un cáncer de próstata en etapa 4. El sábado por la noche la icónica banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en Los Ángeles, pero el músico inglés, de 61 años, no se sintió en condiciones de asistir a la gala . Fue unos de sus compañeros, el cantante Simon Le Bon, quien comunicó a los seguidores de Duran Duran que la ausencia de Andy Taylor se debía a un problema de salud y leyó una carta en su nombre. En aquel comunicado, el artista le agradece fuertemente a su familia y a sus colegas. Además, conmovió a los fanáticos con un sentido mensaje “a sus hermanos” en esa noche tan importante para la banda.

“Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad hacia la banda, los mejores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional”, leyó Le Bon y emocionó al auditorio. A lo largo del texto, Taylor dio más detalles sobre el seguimiento paleativo que está recibiendo: “Tengo los doctores Rodgers y Edwards y el tratamiento médico que hasta hace muy poco me permitía seguir rockeando. Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no existe una cura. En el último tiempo me venía sintiendo bien fruto de un tratamiento de extensión de vida muy sofisticado, pero hace una semana sufrí un revés y, a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tuve la necesidad de ser honesto tanto física como mentalmente y dejar de empujar mis límites”.

John Taylor, Simon Le Bon y, tras ellos, Nick Rhodes, durante el show que dio Duran Duran en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll Theo Wargo - Getty Images North America

El músico manifestó sentirse muy conforme con la vida que llevó tanto a nivel profesional como personal: “Nada de esto necesita ni debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años. Hemos tenido una vida privilegiada, fuimos algo traviesos pero siempre bien vestidos, tal vez un poco engreídos, porque teníamos mucho para dar, pero como he dicho muchas veces, cuando se siente ese espíritu colectivo, instintivo y afín de creatividad mezclado con ambición, armado con un grupo de fanáticos geniales, bueno, ¿qué podría salir mal?”. Sobre perderse la inclusión de la banda al Salón de la Fama Taylor dijo: “Realmente lo siento y estoy enormemente decepcionado de no haber podido asistir. Que no quede ninguna duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva con el truco esencial! Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; asombrado por nuestra vigencia y encantado de aceptar este premio”.

Le Bon se mostró sumamente movilizado luego de leer la carta de su compañero y dijo: “Es una noticia devastadora saber y descubrir que un colega... No un colega, un compañero, un amigo, uno de nuestra familia no va a estar aquí por mucho tiempo. Es absolutamente devastador. Amamos mucho a Andy y sabes, no me voy a quedar aquí y llorar. No creo que eso sea muy apropiado, pero así es como me siento”.

A lo largo de más de cuarenta años de vida, Duran Duran construyó su carrera en base a saber sortear adversidades. Durante todo ese tiempo, la banda de Birmingham tuvo que aprender a lidiar con dimisiones de sus miembros fundadores (y sus posteriores reincorporaciones), nuevas búsquedas artísticas que no siempre llegaron a buen puerto y la constante revalidación de su historia cada vez que se renovaba el público. Desde el regreso de su formación histórica con el disco Astronaut, en 2004, el grupo liderado por Simon LeBon supo mantener la vigencia de su legado.

LA NACION