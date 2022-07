El Cuarteto de Nos se viste de “banda del Titanic” para retratar la post-pandemia: ¿salimos mejores?

Artista: El Cuarteto de Nos. Álbum: Lámina Once. Canciones: “Flan”, “Rorschach”, “Frankenstein Posmo”, “Maldito show”, “Chivo expiatorio”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Cinturón gris” y “La ciudad sin alma” Edición: Porfiado Records. Nuestra opinión: bueno.

Desde lo conceptual, Lámina once es un disco asfixiante: en ocho canciones se ocupa -en orden de aparición- del odio social, la incertidumbre, el bombardeo de estímulos, la frivolización de la información, la desconfianza, la falta de empatía, la necesidad de llamar la atención a cualquier costo y la desesperanza. Ya los títulos avisan: difícil que “Frankenstein posmo”, “Maldito show”, “Chivo expiatorio” o “La ciudad sin alma” puedan ser parte de un tracklist inspirado en la paz y el bienestar. Quien conozca a El Cuarteto de Nos en diagonal y encare el disco buscando una obra dicharachera, con juegos de palabras y rimas en chiste, se la va a dar de frente contra un álbum típico de la post-pandemia en la que nos movemos, uno que se alimentó de encierro, de discusiones estúpidas, de fake news y de desilusión por ver cómo se nos pudría en las manos aquella zanahoria que decía que de esta salíamos mejores. No es pesimista: sólo maneja buena data.

Este viaje introspectivo se podría exteriorizar de varias maneras. Tratándose del Cuarteto sería sintónico que se eligiera la ironía: encastrar versos oscuros en músicas amenas para resaltar el espíritu de banda del Titanic. Podría también hacerse un disco triste, acústico, con un chelo que subraye con su lamento el sinsentido de la existencia: en este caso, siendo el grupo uruguayo el responsable, sería todo un golpe de efecto. Pero nada de esto pasó: Roberto Musso eligió que sus criaturas mordieran fuerte.

Roberto Musso en el Quilmes Rock 2022 Ignacio Sánchez

Como un cuerpo en déficit calórico que usa la grasa acumulada como combustible para todo lo que hace a lo largo del día, las canciones de Lámina Once no necesariamente comparten un estilo, pero sí todas toman fuerza de esa bronca que subyace. Musso -autor de los ocho temas, y además vocalista- reincide en el hip hop como lenguaje, a veces enunciando, otras al borde del quiebre, pero siempre con un tono que nadie podría tildar de simpático. Tampoco es que quiera provocar: se limita a contar y analizar, y en el relato se enoja y se calma, y acompaña esos ánimos con crescendos y fade-outs de la instrumentación (una ráfaga de distorsión para resaltar un estribillo, un colchón de teclados que armoniza raro). Esto, en distintos contextos musicales: “Flan”, por ejemplo, es un rap-metal al estilo Rage Against the Machine (salvando las distancias) que trata sobre el agobio que causa ver que todo está pésimo en todos lados; “Fiesta en lo del Dr. Hermes” es una mini ópera rock sobre los que pisan cabezas y los falsos comprometidos y “Cinturón gris” es una especie de tecno sintético que habla de cómo hay que subir y subir la apuesta de la excentricidad nomás para conseguir un poco de atención, amor y comprensión.

Los ritmos cambian pero la reflexión y el disgusto duran, incluso en el único cuasi-oasis del disco: el track final “La ciudad sin alma” mantiene el fraseo rapero pero el arreglo es un rasgueo acústico y unas programaciones, y esa amabilidad musical -más el verso “algo renacerá”- engañan para creer que al fin Musso encontró alguna razón para ser optimista (pero no: considérese que lo que va a renacer lo hará “en un mejor lugar” porque “nada se va a construir sobre estos escombros”).

Con la producción de Cabra de Calle 13, El Cuarteto de Nos mira alrededor, lo que ve no le gusta y con todo eso hace filosofía pop. Si algo salía mal este disco era un hilo de Twitter, pero por suerte el arte salva.

Confirmada la grilla del Festival Bandera

Babasónicos, Las Pelotas, Guasones, El Kuelgue, Él Mató a un Policía Motorizado, Dillom, Zoe Gotusso y Taichu son algunos de los artistas que integran el line up del evento que tendrá lugar el 22 de octubre en el Hipódromo de Rosario. Tras dos años de ausencia obligada por la pandemia, el festival vuelve en su tercera edición con una oferta musical amplia y variada que incluye a más de treinta artistas en dos escenarios.

Eruca Sativa celebra sus 15 años en Obras

El trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera vuelve al Templo del rock para celebrar sus “bodas de cristal” y despedir el año: la cita será el 2 de diciembre y contará con Moxa -con su innovadora búsqueda dentro del jazz y el rock- como banda invitada. Será esta la segunda presentación del grupo en el recinto de Avenida Libertador: ya habían tocado allí en 2017.

Se viene otro Cumbia Konex con Damas Gratis

El 5 de agosto tendrá lugar una nueva trasnoche de música tropical en la Ciudad Cultural Konex del barrio del Abasto. El número principal del evento será el grupo liderado por Pablo Lescano y también tocarán La Repandilla y Onda Sabanera. Las entradas ya pueden conseguirse en la web del Konex y los shows no se suspenden por lluvia.

The Beatles en Get Back Gentileza Universal

The Beatles, nominados al Emmy con Get Back

La serie documental dirigida por Peter Jackson y estrenada por la plataforma de streaming Disney+ competirá en varias categorías en los premios a lo mejor del año en televisión. El audiovisual que refleja la “cocina” del proyecto que terminó en el álbum Let It Be (1970) y en el mítico concierto de la terraza, compite en los rubros Mejor serie documental, Mejor edición de sonido, Mejor mezcla de sonido para documental, Mejor dirección y Mejor edición. Las estatuillas se entregarán el 12 de septiembre en Los Ángeles.